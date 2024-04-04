Фото людей, которые хотели сотворить шедевр своими руками, но результат получился слишком непредсказуемым

Однако иногда от абсолютной уверенности в себе до разочарования в полученном результате — всего один шаг. Многие интернет-пользователи охотно делятся не только своими успехами, но и поражениями. И порой публикации о фейлах набирают куда больше лайков, чем фото шедевров, сделанных без единого изъяна.