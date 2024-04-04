Фото людей, которые хотели сотворить шедевр своими руками, но результат получился слишком непредсказуемым

Сделать что-то своими руками, будь то пошив одежды, покраска волос или приготовление сложного торта — перспективная, но рискованная идея. Вдохновение бывает настолько сильным, что мысли о возможном поражении в задуманном деле попросту не возникают.
Однако иногда от абсолютной уверенности в себе до разочарования в полученном результате — всего один шаг. Многие интернет-пользователи охотно делятся не только своими успехами, но и поражениями. И порой публикации о фейлах набирают куда больше лайков, чем фото шедевров, сделанных без единого изъяна.
Русалочка явно не удалась. Зато такой точно ни у кого больше нет!
«Захотела я, значит, накрутить волосы, используя один известный лайфхак из интернета. И вот что получилось»
Как хорошо, что это обыкновенная хна и её без проблем можно смыть водой.
Поставьте вокруг него свечи и нарисуйте пентаграмму, чтобы можно было вызывать демонов.
Если что, это должен был быть торт, посвящённый роману «Призрак оперы».
Зато человека в такой шапке будет легко заметить в толпе.
Вот что случается, если использовать пряжу, которая не предназначена для конкретной схемы.
Осуждающий взгляд говорит о многом.
Получился зомби-ёжик.
Похоже на моего демона, который приходит ко мне во время сонного паралича.
«Сделала топперы для торта на свадьбу и забыла проверить температуру в духовке, прежде чем ставить туда невесту»
Она выглядит горячей.
Одна из медсестёр из Сайлент Хилла надела свадебное платье?
Сделайте больше и постройте из этого хлеба дом.
Источник:
- Люди, которые приняли абсурдные позы в общественных местах
- 18 странных ценников, которые вызывают очень много вопросов, но не дают ответов
- 17 забавных случаев, когда стены говорили
- Комментарии из социальных сетей: улыбните улыбатор
- 19 безумных нарядов с показов мод