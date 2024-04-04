FISHKINET
Сообщество Юмор 18650 постов • 3681 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Фото людей, которые хотели сотворить шедевр своими руками, но результат получился слишком непредсказуемым

Фото людей, которые хотели сотворить шедевр своими руками, но результат получился слишком непредсказуемым

Автор:
04 апреля 2024 08:59
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Шедевр   Юмор   забавно   подборка   результат   своими руками   фото   
1539
18

Сделать что-то своими руками, будь то пошив одежды, покраска волос или приготовление сложного торта — перспективная, но рискованная идея. Вдохновение бывает настолько сильным, что мысли о возможном поражении в задуманном деле попросту не возникают.

Однако иногда от абсолютной уверенности в себе до разочарования в полученном результате — всего один шаг. Многие интернет-пользователи охотно делятся не только своими успехами, но и поражениями. И порой публикации о фейлах набирают куда больше лайков, чем фото шедевров, сделанных без единого изъяна.

×
×

Русалочка явно не удалась. Зато такой точно ни у кого больше нет!

Как хорошо, что это обыкновенная хна и её без проблем можно смыть водой.

Поставьте вокруг него свечи и нарисуйте пентаграмму, чтобы можно было вызывать демонов.

Если что, это должен был быть торт, посвящённый роману «Призрак оперы».

Зато человека в такой шапке будет легко заметить в толпе.

Вот что случается, если использовать пряжу, которая не предназначена для конкретной схемы.

Осуждающий взгляд говорит о многом.

Получился зомби-ёжик.

Похоже на моего демона, который приходит ко мне во время сонного паралича.

Она выглядит горячей.

Одна из медсестёр из Сайлент Хилла надела свадебное платье?

Сделайте больше и постройте из этого хлеба дом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Шедевр   Юмор   забавно   подборка   результат   своими руками   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1829 постов (1537 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

392508



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вернёмся в прошлое: 30 интересных ретро-фотографий
Вернёмся в прошлое: 30 интересных ретро-фотографий
Небезынтересное развитие событий, однако
Небезынтересное развитие событий, однако
Набирающие популярность в сообществах
Часы, напоминающие о детстве
Часы, напоминающие о детстве
Коллекция весёлых анекдотов с чёрным юмором
Коллекция весёлых анекдотов с чёрным юмором
Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество
Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#факты#интересное#история#авто аварии#собака#кот#криминал#СССР
#автомобили#Юмор#люди#забавно#ДТП#Автовсячина#задержание#дети#милота#подборка
#автомир#животные#в мире#Прикол#аварии#Разное#Китай#интересно#позитив#полиция
Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество Илон Маск назвал вероятность, с которой ИИ уничтожит человечество 16 случаев, когда люди сделали свою работу в стиле «и так сойдёт» 16 случаев, когда люди сделали свою работу в стиле «и так сойдёт» Люди, которые приняли абсурдные позы в общественных местах Люди, которые приняли абсурдные позы в общественных местах 18 странных ценников, которые вызывают очень много вопросов, но не дают ответов 18 странных ценников, которые вызывают очень много вопросов, но не дают ответов Комментарии из&nbsp;социальных сетей: улыбните улыбатор Комментарии из социальных сетей: улыбните улыбатор 17 забавных случаев, когда стены говорили 17 забавных случаев, когда стены говорили

На что жалуетесь?

Вернуться