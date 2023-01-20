Скульптор создаёт «живых» кукол, которые пугают своей реалистичностью и точностью

Желаете восхититься и немного испугаться? Посмотрите на замечательных и суперреалистичных кукол краснодарского скульптора Михаила Зайкова. С первого взгляда даже тяжело поверить, что перед вами искусно сделанные игрушки, а не живые мальчики и девочки, имеющие свои особенности характера, вкусы и мечты.

В работах автора проработаны самые мелкие детали, благодаря чему кажется, что куклы вот-вот с вами заговорят. Поклонники творчества Зайкова отмечают, что его игрушки — это настоящие произведения искусства, которые не могут не восхищать. Вы только взгляните в их глаза! В них же можно запросто утонуть!

Кукла Вера