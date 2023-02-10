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Странные куклы странного дома

Странные куклы странного дома

Автор:
10 февраля 2023 14:57
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: дом   заброшки   куклы   страшно   таинственно   тайна   фото   франция   
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Фотограф Брайан Сансиверо, путешествуя по югу Франции, обнаружил заброшенный дом с сохранившейся обстановкой и большой коллекцией кукол, которые выглядят весьма таинственно и зловеще.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дом   заброшки   куклы   страшно   таинственно   тайна   фото   франция   
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3  комментария
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32k
Юр21 59 минут назад
Запад совсем эбанутый, то клоунов боятся, то кукол... Млядь, сами сказку слепили, сами поверили, сами напугались!
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713
Kra Полчаса назад
А почему заброшенный?
Может быть хозяева неряхи и просто вышли в магазин? ))
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532
Сергей Добров 56 минут назад
Нашли хату Карабаса-барабаса
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