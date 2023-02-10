Странные куклы странного дома

910
19
Фотограф Брайан Сансиверо, путешествуя по югу Франции, обнаружил заброшенный дом с сохранившейся обстановкой и большой коллекцией кукол, которые выглядят весьма таинственно и зловеще.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 20 идей хранения книг, которыми поделились в сети
- Неожиданные находки новых владельцев старых домов
- 18 стрёмненьких, но безобидных штуковин
- Удачные кадры, при виде которых несутся стада крупных мурашек
- Скульптор создаёт «живых» кукол, которые пугают своей реалистичностью и точностью
Новости партнёров
Может быть хозяева неряхи и просто вышли в магазин? ))