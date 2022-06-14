Филиппинский художник перерисовывает лица кукол-знаменитостей, делая их поразительно реалистичными

К ним можно отнести филиппинского художника Ноэля Круза, который находит кукол, созданных по образу и подобию знаменитостей и полностью перерисовывает их лица, делая их до безумия реалистичными. Некоторые выглядят настолько «живыми», что становится даже чуть жутковато, что не мешает, глядя на результат работы Ноэля, восклицать ёмкое «ВАУ»!

Елизавета II