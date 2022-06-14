Филиппинский художник перерисовывает лица кукол-знаменитостей, делая их поразительно реалистичными

В детстве многие из нас любили играть в куклы. У некоторых эта любовь не прошла и с годами, превратив в коллекционеров. Но есть и третий вид фанатов кукольного искусства.
К ним можно отнести филиппинского художника Ноэля Круза, который находит кукол, созданных по образу и подобию знаменитостей и полностью перерисовывает их лица, делая их до безумия реалистичными. Некоторые выглядят настолько «живыми», что становится даже чуть жутковато, что не мешает, глядя на результат работы Ноэля, восклицать ёмкое «ВАУ»!
Елизавета II
Ноэль работает не только с лицами кукол, но и с их причёсками.
Одри Хепбёрн
Вивьен Ли
Некоторые наряды художник оставляет нетронутыми, другие же полностью переделывает, уделяя внимание деталям.
Шер
Анджелина Джоли
Кейт Миддлтон,
Глядя на герцогиню сложно поверить, что это не снимок с её свадьбы!
Дайана Росс
Мэрилин Монро
Из довольно «плоской» модели, Ноэль создал томную красавицу, которой и была Мэрилин.
Барбра Стрейзанд
Люсиль Болл
Элизабет Тейлор
Эль Фаннинг
На каждую работу уходит немыслимое количество часов кропотливого труда!
Кристен Стюарт
Джеймс Дин
Наверное самое сложное при создании каждой куклы — передать взгляд персонажа. Ведь, как говорится, глаза — зеркало души!
Иэн Сомерхолдер
Источник:
АНТИФИШКИ
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