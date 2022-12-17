Девушка печёт торты в виде мультяшек, превращая их в самых настоящих бруталов

Быть кондитером дано не всем, но тот, кто уже преуспел в этом деле, не собирается останавливаться на достигнутом. Например, прекрасная девушка по имени Аманда решила полностью перевернуть наше представление о мультяшных персонажах с помощью своей выпечки.