Девушка печёт торты в виде мультяшек, превращая их в самых настоящих бруталов

Быть кондитером дано не всем, но тот, кто уже преуспел в этом деле, не собирается останавливаться на достигнутом. Например, прекрасная девушка по имени Аманда решила полностью перевернуть наше представление о мультяшных персонажах с помощью своей выпечки.
Кондитер печёт тортики и пироженки в виде героев мультиков, каждому из которых она пририсовывает завидный рельеф на торсе. Теперь милейшие анимационные герои и героини выглядят как настоящие качки, которые сутками напролёт проводят свои дни в тренажёрном зале. Взгляните сами!
Губка Боб и все шесть кубиков
Непобедимая Джуди Хопс
Силач Майк
Милашка Морт
Скромняга Шрек
Самоуверенный король Джулиан
Олаф тоже время зря не терял и немного подкачался к зиме
Брутальный Грю
И миньоны чутка подкачались
Горячий Диего из «Ледникового периода»
Ник Уайлд
Согласитесь, что такие торты, как у Аманды, всегда жалко есть. Единственное, что хочется делать — это просто на них любоваться.
Тихоня и гений Саймон
Реми
Элмо
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