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Девушка печёт торты в виде мультяшек, превращая их в самых настоящих бруталов

Девушка печёт торты в виде мультяшек, превращая их в самых настоящих бруталов

Автор:
17 декабря 2022 08:58
Сообщество : Еда
Метки: Девушка   кондитер   красота   креатив   талант   торт   фото   
109
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Быть кондитером дано не всем, но тот, кто уже преуспел в этом деле, не собирается останавливаться на достигнутом. Например, прекрасная девушка по имени Аманда решила полностью перевернуть наше представление о мультяшных персонажах с помощью своей выпечки.

Кондитер печёт тортики и пироженки в виде героев мультиков, каждому из которых она пририсовывает завидный рельеф на торсе. Теперь милейшие анимационные герои и героини выглядят как настоящие качки, которые сутками напролёт проводят свои дни в тренажёрном зале. Взгляните сами!


Губка Боб и все шесть кубиков

×
×

Непобедимая Джуди Хопс


Силач Майк



Милашка Морт


Скромняга Шрек


Самоуверенный король Джулиан


Олаф тоже время зря не терял и немного подкачался к зиме


Брутальный Грю


И миньоны чутка подкачались


Горячий Диего из «Ледникового периода»


Ник Уайлд

Согласитесь, что такие торты, как у Аманды, всегда жалко есть. Единственное, что хочется делать — это просто на них любоваться.


Тихоня и гений Саймон


Реми


Элмо


Гринч готов к Новому году!

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Метки: Девушка   кондитер   красота   креатив   талант   торт   фото   
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7  комментариев
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12k
Cornho Час назад
У неё какой-то фетиш с этими кубиками?
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8k
shimpansky 2 минуты назад
Озабоченная
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1k
КАКАнгел 5 минут назад
девка хорошая, сиськи хорошие . Торты внешне может и прикольные, но выглядят не съедобными и понятно что их долго мяли в руках. А я както не очень люблю есть то что кто-то долго мял в ладошках.
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211
zolotoman 19 минут назад
Какие торты?
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218
Murrkin 54 минуты назад
Есть её видео с запеканием?
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GROMOZEKA Час назад
Далеко не с первого раза заметил собственно торты
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