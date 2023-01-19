В соцсетях обнаженную женскую грудь приравняют к мужской

Волевое решение о демонстрации сосков без прекрытия корпорация приняла после того, как Фейсбук* забанил фото трансгендерной пары с голыми грудями. Об этом пишет The Guardian.

В наблюдательном совете заявили, что «Ограничения и исключения из правил, касающихся женских сосков, обширны и сбивают с толку, особенно в том, что касается трансгендерных и небинарных людей», — говорится в сообщении наблюдательного совета.

И вообще «политика модерации основана на бинарном взгляде на пол и различии между мужским и женским телами», то есть это ущемляет права трансгендеров, которые с грудью, но перешли в мужчин.

Поэтому, решили в корпорации, политику запретов нужно изменить, а для полов установить единые правила.

Мужские-то соски, как известно, никто никогда не банил.