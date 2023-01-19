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В соцсетях обнаженную женскую грудь приравняют к мужской

В соцсетях обнаженную женскую грудь приравняют к мужской

Автор:
19 января 2023 22:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Права человека   грудь   демонстрация   запад   обнаженная   трансггендер   
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Наблюдательный совет компании *Meta* (признана в России экстремистской и запрещена, владеет соцсетями Facebook* и Instagram*) настоятельно рекомендовал разрешить показывать женские соски в запрещенных в России соцсетях Инстаграм* и Фейсбук*, наравне с мужскими. Вы не поверите, почему ...

Волевое решение о демонстрации сосков без прекрытия корпорация приняла после того, как Фейсбук* забанил фото трансгендерной пары с голыми грудями. Об этом пишет The Guardian.

В наблюдательном совете заявили, что «Ограничения и исключения из правил, касающихся женских сосков, обширны и сбивают с толку, особенно в том, что касается трансгендерных и небинарных людей», — говорится в сообщении наблюдательного совета.
И вообще «политика модерации основана на бинарном взгляде на пол и различии между мужским и женским телами», то есть это ущемляет права трансгендеров, которые с грудью, но перешли в мужчин.

Поэтому, решили в корпорации, политику запретов нужно изменить, а для полов установить единые правила.

Мужские-то соски, как известно, никто никогда не банил.

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Как уточняет РБК: "Борьбу за право показывать женские соски на снимках так же, как это разрешено мужчинам, активисты ведут уже почти десять лет".

В настоящее время, в соответствии с правилами Facebook* и Instagram*, в соцсетях ограничена публикация обнаженных фото. В случае с женской грудью основным критерием для модерации была заметность на снимке сосков: обнаженные фотографии, на которых они отретушировали, фильтр пропускал.


Между тем, как пишет ТГ-канал "Империя очень зла", папа Римский Франциск, якобы поблагодарил Марка Цукерберга за разрешение публикации икон с сосками
- Наконец-то мы уходим от искусственных запретов и ограничений. Бог нас создал такими по своему подобию, значит человеческое тело - самое прекрасное, что может быть на этой планете. И это не повод стесняться и не повод для стыда.
Мы не могли опубликовать многие работы Микеланджело, Леонардо и другие иконы, где обнажена грудь. Теперь у людей есть доступ к творчеству и Богу даже через Сеть, - выразился понтифик.
Стоит напомнить, Франциск является активным пользователем Инстаграм*, - пишет ТГ-канал.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Права человека   грудь   демонстрация   запад   обнаженная   трансггендер   
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21  комментарий
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63k
doker Час назад
Скорее всего это будут те сиськи, которые ты никогда бы не хотел увидеть. Даже в страшном сне.
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37
RedPark 15 минут назад
Этот папа ублюдок еще тот! Наместник дьявола и упырь!
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7k
Axel Полчаса назад
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1k
qwer Полчаса назад
Блин, а меня там забанили, за фотки лука)) Потом акк я там удалил... Достали...
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1k
Псина Сутулая 37 минут назад
Да кто вам, сука, не даёт сиськи показывать, [мат]?!?
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8k
mbr 43 минуты назад
и что? мы теперь не сможем наслаждаться такой прелестью?


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5k
Unda 51 минуту назад
осталось добавать Озознания, каую грудь стоит, какую нет )))) дабы не травмировать психически молодежь )))
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738
АлоКин 56 минут назад
На следующий день после изменения правил: пол мира у кого есть член ходят со стояками весь день
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2k
Палыч Час назад
А лысые головы (мужские и женские) тоже запретят?
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14k
Алексей Час назад
Ресурс запрещен в России, но его реклама (цитируемостью со "сноской о запрете") процветает.
Оксюморон...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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