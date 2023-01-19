В соцсетях обнаженную женскую грудь приравняют к мужской

Наблюдательный совет компании *Meta* (признана в России экстремистской и запрещена, владеет соцсетями Facebook* и Instagram*) настоятельно рекомендовал разрешить показывать женские соски в запрещенных в России соцсетях Инстаграм* и Фейсбук*, наравне с мужскими. Вы не поверите, почему ...
Волевое решение о демонстрации сосков без прекрытия корпорация приняла после того, как Фейсбук* забанил фото трансгендерной пары с голыми грудями. Об этом пишет The Guardian.
В наблюдательном совете заявили, что «Ограничения и исключения из правил, касающихся женских сосков, обширны и сбивают с толку, особенно в том, что касается трансгендерных и небинарных людей», — говорится в сообщении наблюдательного совета.
И вообще «политика модерации основана на бинарном взгляде на пол и различии между мужским и женским телами», то есть это ущемляет права трансгендеров, которые с грудью, но перешли в мужчин.
Поэтому, решили в корпорации, политику запретов нужно изменить, а для полов установить единые правила.
Мужские-то соски, как известно, никто никогда не банил.
Как уточняет РБК: "Борьбу за право показывать женские соски на снимках так же, как это разрешено мужчинам, активисты ведут уже почти десять лет".
В настоящее время, в соответствии с правилами Facebook* и Instagram*, в соцсетях ограничена публикация обнаженных фото. В случае с женской грудью основным критерием для модерации была заметность на снимке сосков: обнаженные фотографии, на которых они отретушировали, фильтр пропускал.
Между тем, как пишет ТГ-канал "Империя очень зла", папа Римский Франциск, якобы поблагодарил Марка Цукерберга за разрешение публикации икон с сосками
- Наконец-то мы уходим от искусственных запретов и ограничений. Бог нас создал такими по своему подобию, значит человеческое тело - самое прекрасное, что может быть на этой планете. И это не повод стесняться и не повод для стыда.
Мы не могли опубликовать многие работы Микеланджело, Леонардо и другие иконы, где обнажена грудь. Теперь у людей есть доступ к творчеству и Богу даже через Сеть, - выразился понтифик.
Стоит напомнить, Франциск является активным пользователем Инстаграм*, - пишет ТГ-канал.
Источник:
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Оксюморон...
А ты полагаешь, что оно неприменимо в данном случае?