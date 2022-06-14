Нет времени объяснять, ешь жуков и гусениц: Джоли стала амбассадором диеты из насекомых

Очередной пост из рубрики "Их нравы". Не так давно мы уже писали, что в одной из британских школ собираются в экспериментальном формате ввести меню школьной столовой блюда из насекомых.
Всему виной поиск европейцами альтернативных источников БЖУ. Так как экологи бьют тревогу о парниковых газах, часть которых производят коровы, а защитники животных, веганы и прочие движения заявляют, что убивать коров для получения мяса не этично, то многие всерьез рассматривают личинки жуков и прочих насекомых как альтернативу стейку из говядины.
Конечно, для того, чтобы популяризировать такой нестандартный рацион, нужны лидеры общественного мнения.
Анджелина Джоли после того, как развелась с Брэдом Питтом решила пуститься во все тяжкие, и включила на полную мощность свои инфлюенсерские способности. Она приучает своих детей к такой еде.
Выглядит это максимально странно, не уверены, что ее дети вместо хэппи-мила сознательно выбирают закинуться червячком.
Возможно, службе опеки все-таки стоит обратить внимание на проделки звездной мамаши и отдать детей Питту.
Источник:
АНТИФИШКИ
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