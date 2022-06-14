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Нет времени объяснять, ешь жуков и гусениц: Джоли стала амбассадором диеты из насекомых

Нет времени объяснять, ешь жуков и гусениц: Джоли стала амбассадором диеты из насекомых

Автор:
14 июня 2022 15:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: trendy   Джоли   дети   запад   насекомые   питт   реклама   
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Очередной пост из рубрики "Их нравы". Не так давно мы уже писали, что в одной из британских школ собираются в экспериментальном формате ввести меню школьной столовой блюда из насекомых.

Всему виной поиск европейцами альтернативных источников БЖУ. Так как экологи бьют тревогу о парниковых газах, часть которых производят коровы, а защитники животных, веганы и прочие движения заявляют, что убивать коров для получения мяса не этично, то многие всерьез рассматривают личинки жуков и прочих насекомых как альтернативу стейку из говядины.

Конечно, для того, чтобы популяризировать такой нестандартный рацион, нужны лидеры общественного мнения.

Анджелина Джоли после того, как развелась с Брэдом Питтом решила пуститься во все тяжкие, и включила на полную мощность свои инфлюенсерские способности. Она приучает своих детей к такой еде.

Выглядит это максимально странно, не уверены, что ее дети вместо хэппи-мила сознательно выбирают закинуться червячком.

Возможно, службе опеки все-таки стоит обратить внимание на проделки звездной мамаши и отдать детей Питту.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: trendy   Джоли   дети   запад   насекомые   питт   реклама   
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15  комментариев
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2k
Старичок Час назад
и куда смотрят защитники животных? насекомым ведь больно, больно и обидно.
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7k
Tamdima 10 минут назад
Совсем крышняк сорвало!
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482
solosolovov 11 минут назад
А кто из них ребенок Бред Питта? Мне кажется ему абсолютно все равно, что жрут навязанные неадекватной женщиной дети.
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1k
Инквизитор РФ 18 минут назад
Я смотрю Джоли можно печеньки из говна продать и ведь купит
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31k
Fat Lynx 22 минуты назад
Е-ба-ну-ли-сь...
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1k
Мурчелло Полчаса назад
Пусть сразу к говну приучает.Чего уж мелочиться.
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509
HalloFreeSpace 36 минут назад
Совсем ку-ку ?
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38k
Александр 46 минут назад
Да млять, она у живого паучка отрывает лапы и жрет.... Сук что гуманеее, забить бычка или вот так я не знаю и не хочу знать. Западное больное общество должно сгореть в аду, желательно в радиактивном и поскорее...
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38k
Александр 49 минут назад
Джоли хохлы покусали?
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22k
Дмитрий 49 минут назад
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3k
Babangdida 58 минут назад
Совсем кукуха улетела. Хотя ещё когда она срежисировала филмь-гуано, про изнасилования в Боснии, было видно куда она катится.
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24k
Ego sum qui sum Час назад
у слова "амбассадор" нет русского аналога? вопрос риторический
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Gleb_Skameikin Час назад
С планетой все нормально, нам пистетс! (с)
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