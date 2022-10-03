«Готов сыграть главную роль в фильме про ужасного Рамзана Кадырова» Глава Чечни подал заявку в книги рекордов России и Гиннесса как «рекордсмен по санкциям»

"В общей сложности против меня ввели 15 прямых ограничений, против членов моей семьи - 10, против моих соратников и единомышленников - 28, против организаций - 9, против лошадей - 4 и против инстаграм*-аккаунтов - 4. И это все только те санкции, о которых я знаю. Уверен, что их наберется еще больше", — заявил Кадыров.