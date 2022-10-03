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«Готов сыграть главную роль в фильме про ужасного Рамзана Кадырова» Глава Чечни подал заявку в книги рекордов России и Гиннесса как «рекордсмен по санкциям»

«Готов сыграть главную роль в фильме про ужасного Рамзана Кадырова» Глава Чечни подал заявку в книги рекордов России и Гиннесса как «рекордсмен по санкциям»

Автор:
03 октября 2022 22:05
Сообщество : Жить в России
Метки: гиннес   запад   кадыров   политика   рекорды   санкции   
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Глава Чеченской республики планирует зафиксировать рекордное количество персональных санкций в свой адрес в Книге рекордов России и Книге Гиннесса.

По словам Рамзана Кадырова против него и его родных с 2011 года было введено порядка 70 ограничений. Сам глава Чечни уже давно перестал считать «антикадыровские» санкции, но доподлинно знает, что перегнал Александра Лукашенко, Башара Асада и Ким Чен Ына. Про последнего, к слову снимались фильмы.

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"В общей сложности против меня ввели 15 прямых ограничений, против членов моей семьи - 10, против моих соратников и единомышленников - 28, против организаций - 9, против лошадей - 4 и против инстаграм*-аккаунтов - 4. И это все только те санкции, о которых я знаю. Уверен, что их наберется еще больше", — заявил Кадыров.

Также глава Чечни отметил, что находится под экономическими ограничениями более 11лет. В связи с этим "громадным трудом Запада", он решил увековечить это, зафиксировав мировой рекорд официально.

Главред "Книги рекордов России" заявил, что результат по заявке будет оглашен автра.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: гиннес   запад   кадыров   политика   рекорды   санкции   
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3  комментария
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24k
albedo Полчаса назад
Еще Кадыров. Мне нравится.
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1k
Василич 24 минуты назад
Надо конечно сняться в фильме!
А то Петросян и Никулин на покой ушли, а тут такой талант пропадает(((
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24k
albedo 37 минут назад
Кадыров мне нравится.
У него:
1. ВСЕ отправляемые из Чечни воины ПОЛНОСТЬЮ экипированы.
2. В боях проявляют большое мужество.
3. Подобрана очень грамотная команда пропагандистов.
Все эти Симоняны с Соловьевыми и Скабеевами этой команде и в подметки не годятся.
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