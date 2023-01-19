FISHKINET
Сообщество Юмор 16275 постов • 3383 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
"Девочки, посоветуйте, признаваться ли парню в измене?": важные вопросы, которые женщины решают на форумах

"Девочки, посоветуйте, признаваться ли парню в измене?": важные вопросы, которые женщины решают на форумах

Автор:
19 января 2023 09:34
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   девушки   женщины   забавно   идиотки   отношения   странные вопросы   форум   
2830
15

Женское сообщество полно чудных дам. На форумах леди обсуждают со всей серьезностью такое, что легко принять за шутку. Но тут не место иронии, только важные вопросы, обсуждение реальных ситуаций!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   девушки   женщины   забавно   идиотки   отношения   странные вопросы   форум   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
homerchik 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лимонадный Джо 11 минут назад
В советские времена была хорошая книга - Энциклопедия молодой семьи. Сейчас многие перлы с этого поста могли бы украсить её страницы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Copycat Час назад
а ещё говорят типа мужики чуть что член в штанах удержать не могут

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

40823



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Своими руками: 30 необычных поделок обычных людей
Своими руками: 30 необычных поделок обычных людей
«Какое же позорище»: Дмитрий Медведев раскритиковал Давосский экономический форум и его участников
«Какое же позорище»: Дмитрий Медведев раскритиковал Давосский экономический форум и...
Набирающие популярность в сообществах
История сооружений, которых давно нет на карте Москвы
История сооружений, которых давно нет на карте Москвы
Саечка за испуг: дорожный инцидент в окрестностях Тюмени
Саечка за испуг: дорожный инцидент в окрестностях Тюмени
«Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и «Перекрëстка»
«Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Магазин для взрослых

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#факты#забавно#люди#позитив#США#Россия#Приколы#сво
#Юмор#интересно#подборка#история#Украина#авто аварии#автомир#везение#Прошлое#в мире
#Прикол#дтп#животные#аварии#автомобили#кино#Ynews#картинки#Фотографии#своими руками
«Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и «Перекрëстка» «Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и «Перекрëстка» Женщины глазами мужчин: мемы и убойные ситуации из жизни Женщины глазами мужчин: мемы и убойные ситуации из жизни Очень неожиданные истории и вопросы, которые женщины оставляют в интернете Очень неожиданные истории и вопросы, которые женщины оставляют в интернете Невыдуманные мужские секреты, которые станут для женщин реальным откровением Невыдуманные мужские секреты, которые станут для женщин реальным откровением "Спонсор хочет убить моего парня": подборка убойных тем с женских форумов "Спонсор хочет убить моего парня": подборка убойных тем с женских форумов Узнай свою половинку в героинях этого поста, или типичные будни типичных женщин Узнай свою половинку в героинях этого поста, или типичные будни типичных женщин

На что жалуетесь?

Вернуться