"Девочки, посоветуйте, признаваться ли парню в измене?": важные вопросы, которые женщины решают на форумах

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Женское сообщество полно чудных дам. На форумах леди обсуждают со всей серьезностью такое, что легко принять за шутку. Но тут не место иронии, только важные вопросы, обсуждение реальных ситуаций!
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