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Что девушки обсуждают на форумах

Что девушки обсуждают на форумах

Автор:
06 июня 2024 11:27
Сообщество : Юмор
Метки: женский форум   забавно   интересно   отношения   прикольно   форум   
1471
14

Женские форумы - кладезь приколов. Они серьёзно обсуждают там разные темы, которые у большинства вызывают только смех. Даже мемы можно не смотреть, человеческой глупости вполне достаточно для того, чтобы поднять себе настроение!

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Метки: женский форум   забавно   интересно   отношения   прикольно   форум   
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4  комментария
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9k
Antonium 39 минут назад
Вот это на самом деле не смешно. Жилищный вопрос стоит очень остро для многих молодых людей. И семьи из-за этого распадаются и детей многие не рожают по этой причине. Не факт что с сегодняшними ценами на жилье и ставками по ипотеке они первоначалку вообще накопят.
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3k
Ультратрахуил 13 минут назад
Плохо вы баб знаете!
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1714 постов (1668 в горячем)

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