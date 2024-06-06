Что девушки обсуждают на форумах

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Женские форумы - кладезь приколов. Они серьёзно обсуждают там разные темы, которые у большинства вызывают только смех. Даже мемы можно не смотреть, человеческой глупости вполне достаточно для того, чтобы поднять себе настроение!
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