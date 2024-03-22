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15 актуальных тем с женских форумов

15 актуальных тем с женских форумов

Автор:
22 марта 2024 10:10
Сообщество : Юмор
Метки: девушки   женщины   забавно   интересно   на форуме   обсуждения   форум   
2354
16

Коммьюнити женщин на различных форумах настолько сильное, что девушки там регулярно обсуждают различные трудности и спорные вопросы. Собрали в посте нелепые и странные истории, которые реально волнуют прекрасных дам.

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Метки: девушки   женщины   забавно   интересно   на форуме   обсуждения   форум   
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9  комментариев
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6k
TirAn 2 часа назад
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2k
Alex 10 минут назад
Я прикола с машиной вообще не понимаю, у меня есть деньги, но нет машины. Я ненавижу водить машину, пару раз пытался сдать на права, с теорией всё отлично, но когда вождение начиналось бросал. С удовольствием еду пассажиром, но самому водить не вариант. Купил машину жене и дочке, пускай меня катают
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2k
Duke_kir 36 минут назад
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15 актуальных тем с женских форумов
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14k
KotSkripaley Час назад
Йоба, не забывай у женщин месячные и нами руководят гормоны. Понял ты чмоня?
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46k
Цыц тут у меня Час назад
И кто нибудь скажет, что среди них есть нормальные? Все до одной ипанутые, но, видимо, за это мы их и любим...
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453
ApolloOne Цыц тут у меня 50 минут назад
Не все, но особо одаренные есть, кучкуются в своих каналах.
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10
DuckTales Час назад
Со свадьбой молодцы, правильное решение. Это должно касаться только двоих человек, остальное факультатив. Мне вот все же пришлось мини банкет делать, родители невесты уперлись...
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96
ГТА Форевер 2 часа назад
Уххх, чтож у них в голове, что за компот забродивший
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2k
alex 2 часа назад
Комментарий к фото
нету. они уже безбашенные
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1547 постов (1503 в горячем)

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