Нелепые ситуации, в которые могли попасть только девушки

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Женщинам скучно вообще не живётся. Они вечно попадают в какие-то нелепые ситуации. Мы собрали истории, в которых признаваться не хочется, но интернет всё простит.
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