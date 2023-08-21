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Нелепые ситуации, в которые могли попасть только девушки

Нелепые ситуации, в которые могли попасть только девушки

Автор:
21 августа 2023 17:21
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   девушки   женщины   забавно   нелепые ситуации   подслушано у девушек   странные выходки   
2946
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Женщинам скучно вообще не живётся. Они вечно попадают в какие-то нелепые ситуации. Мы собрали истории, в которых признаваться не хочется, но интернет всё простит.

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Метки: Прикол   девушки   женщины   забавно   нелепые ситуации   подслушано у девушек   странные выходки   
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3  комментария
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40k
Example 6.2.6 43 минуты назад
Ну да, йорки.. разумеется, это делают они.. Эмбер Херд, залогиньтесь.
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19k
Алексей Теуш 15 минут назад
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21k
Dobrovit Полчаса назад
Если женщина всем довольна, значит она умерла... ))
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