Красный флаг: девушки рассказали, что их сразу отталкивает в мужчинах

1733
13
В современном мире люди в поисках любви идут на разные меры. Кто-то составляет список "требований", которым должен соответствовать партнёр. Сегодня покажем, что девушки считают своеобразным красным флагом, ярко символизирующим, что с этим мужчиной точно не по пути.
×
×
5. Ещё один мем, над которым шутят: это когда мужчина, который подкатывает, явно не проявляет свою заботу
Источник:
Ссылки по теме:
- Провальные свидания, которые хочется поскорее забыть
- Как изменится имя, если первые две буквы заменить на "ХУ"
- "Если мужчина в мятой одежде, то он несчастлив в браке": про бытовых инвалидов и женское "Я не должна ничего"
- "Девочки, посоветуйте, признаваться ли парню в измене?": важные вопросы, которые женщины решают на форумах
- Мемы про офисных работников 5/2
Новости партнёров
реклама
Других отталкивают нищеброды, поэтому они ищут богатых женихов, но тр.хаются с нищебродами ради удовольствия и для здоровья.
Если ты веришь словам женщин ты дурак.
Сейчас: да? - да! нет? - на*уй!