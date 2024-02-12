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Красный флаг: девушки рассказали, что их сразу отталкивает в мужчинах

Красный флаг: девушки рассказали, что их сразу отталкивает в мужчинах

Автор:
12 февраля 2024 08:08
Сообщество : Юмор
Метки: Красный флаг   Прикол   девушки   забавно   общение   отношения   соцсети   что нельзя мужчинам делать   
1733
13

В современном мире люди в поисках любви идут на разные меры. Кто-то составляет список "требований", которым должен соответствовать партнёр. Сегодня покажем, что девушки считают своеобразным красным флагом, ярко символизирующим, что с этим мужчиной точно не по пути.

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Метки: Красный флаг   Прикол   девушки   забавно   общение   отношения   соцсети   что нельзя мужчинам делать   
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18  комментариев
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73k
SAndre 54 минуты назад
обыкновенные дуры, которые потом остаются с котами
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52k
Aleksandr 4 минуты назад
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338
Посейдон 6 минут назад
Одних баб с их слов отталкивает всё, кроме аристократических благородных манер, потом их уличают в том что они сосут грязный немытый х.й какого-нибудь абдулы.

Других отталкивают нищеброды, поэтому они ищут богатых женихов, но тр.хаются с нищебродами ради удовольствия и для здоровья.

Если ты веришь словам женщин ты дурак.
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2k
Альфач твоей мамки 7 минут назад
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60k
dima423 8 минут назад
Комментарий к фото
Просто ПОШЛА НАКУЙ дура!)))
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348
Quantimus 9 минут назад
Я сколько раз писал девицам, что приболел - все как одна отвечали "Выздоравливай". Что, по мнению девиц, парень должен написать в таких случаях?
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60k
dima423 17 минут назад
Комментарий к фото
Чето не понял ...а что надо писать?? Типа - сдохни гнида!??
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25k
SolomonA 19 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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35k
Fat Lynx 21 минуту назад
Да кого сейчае е*бут "красные" флаги от женщин?
Сейчас: да? - да! нет? - на*уй!
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980
Anatolij 42 минуты назад
Оставлю наш ответ Чемберлену!
Ссылка vk.com
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11k
Гомерчик 44 минуты назад
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441
iskra 47 минут назад
Хотелось бы сравнить,какие красные флаги женщины выставляют в 20 лет,в 30, и в 40..
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58k
zloykoyot 49 минут назад
И, как всегда, в обмен на свои списки ограничений они могут предоставить только сиськи-письки.
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867
Jānis (LPSR) 50 минут назад
Какая-то беспробудно тупая хрень. Люди всё же разные и стандартизировать подобное просто глупо.
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