Что курили, пока не появился табак и почему его запрещали

Люди любили подымить задолго до того, как из америки привезли табак. В ход шло всё: мята, полынь, да и не только это. Ну а на Руси к курению относились крайне отрицательно и если бы не Петр I, никакого табака у нас вообще могло бы и не быть.
Первыми курильщиками считают египтян и индийцев. Трубки у них появились аж в IV тысячелетии до н.э. и явно не для табака. Подымить любили и скифы: они растапливали очаг в юрте и клали на раскаленные камни дурманящие травы. Считалось, что этим ритуалом гордый кочевник приближался к богам.
Немецкий этнограф Гюго Обермейер считал, что трубки были и у галлов с готами. Естественно, табака тогда не знали, поэтому курили мяту, душицу, ковыль и полынь. Но дымили только во время религиозных обрядов. И их можно понять - если бы часто налегали на полынь, до следующего ритуала просто не дожили бы.
Ну а потом наступил XV век, Христофор Колумб совершил свое знаменитое путешествие и “по ошибке” открыл Америку. В 1496 году он вернулся в Португалию, а на борту его судна, в числе прочего, был и диковинный табак.
Поначалу его восприняли как вонючую, едкую и дьявольскую траву. Церковь курение запретила, а тех, кто баловался табачком, даже иногда преследовала инквизиция. Дело в том, что тогда считали, что дымиться может только дьявол или его последователи. А раз уж и ты к ним примкнул, то милости просим в застенок.
В XVII веке церковные круги все еще критиковали курение, но относились к нему гораздо либеральнее. Ничего нового - просто любители табака появились в знатных и влиятельных кругах. А ругать таких людей или угрожать им инквизицией не стоит. К XVIII веку табак проник даже в Китай. Кстати, там он стал дико популярен, остаётся таким и сейчас.
На Руси табак появился в XVI веке, когда установили торговые связи с Англией. Церковь и государь посчитали его каким-то гадким и дьявольским зельем. В 1613 году Михаил Федорович Романов его даже запретил. А Петр I легализовал и в XVIII-XIX вв. курение стало нормой.
Что касается западной Европы, то в XVIII веке там появились теории, что табак якобы избавляет от мигрени, зубной боли и проблем с желудком. Возможно, их придумали хитрые дельцы, которые его и завозили. Продажи росли, курение становилось все популярнее.
Перелом наступил в XX веке. Ученые и медики пришли к однозначному выводу - от табака никакой пользы, один вред. И вскоре стали появляться ограничения: например, в 1908 году американским женщинам запретили дымить в общественных местах.
Когда Гитлер пришел к власти в Германии, то тоже развернул антитабачную кампанию. Но проводил в привычном стиле: своим можно, чужим - нельзя. Основной упор делал на критику курящих европейских лидеров: Черчилля он называл “дымящимся боровом” из-за его пристрастия к сигарам, а товарища Сталина величал “страшным человеком” потому что тот любил покурить трубочку и иногда папиросы.
После Второй мировой, антитабачная компания вышла на новый уровень. Теперь уже глобальный. На пачках сигарет и папирос стали появляться предупреждающие надписи, об опасности курения заговорили на высшем уровне и ООН приняла Конвенцию ВОЗ о борьбе с табакокурением. Ее поддержали 146 государств.
Тем не менее, в мире по-прежнему больше миллиарда курильщиков. Табачные компании получают гигантские прибыли, а люди как дымили, так и дымят.
Источник:
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Типа, европейцы никогда не разжигали камин, не жгли свечи, не разводили костры?
Ну что за бред.
Отберите клавиатуру у этого мальчика!
А кто тогда коноплю курил? А опиум?