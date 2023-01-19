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Что курили, пока не появился табак и почему его запрещали

Что курили, пока не появился табак и почему его запрещали

Автор:
19 января 2023 00:17
Сообщество : RealFishki
Метки: Пётр I   Христофор Колумб   Церковь   америка   запрет   курение   папиросы   сигареты   табак   трубка   
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Люди любили подымить задолго до того, как из америки привезли табак. В ход шло всё: мята, полынь, да и не только это. Ну а на Руси к курению относились крайне отрицательно и если бы не Петр I, никакого табака у нас вообще могло бы и не быть.

Первыми курильщиками считают египтян и индийцев. Трубки у них появились аж в IV тысячелетии до н.э. и явно не для табака. Подымить любили и скифы: они растапливали очаг в юрте и клали на раскаленные камни дурманящие травы. Считалось, что этим ритуалом гордый кочевник приближался к богам.

Немецкий этнограф Гюго Обермейер считал, что трубки были и у галлов с готами. Естественно, табака тогда не знали, поэтому курили мяту, душицу, ковыль и полынь. Но дымили только во время религиозных обрядов. И их можно понять - если бы часто налегали на полынь, до следующего ритуала просто не дожили бы.

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Ну а потом наступил XV век, Христофор Колумб совершил свое знаменитое путешествие и “по ошибке” открыл Америку. В 1496 году он вернулся в Португалию, а на борту его судна, в числе прочего, был и диковинный табак.

Поначалу его восприняли как вонючую, едкую и дьявольскую траву. Церковь курение запретила, а тех, кто баловался табачком, даже иногда преследовала инквизиция. Дело в том, что тогда считали, что дымиться может только дьявол или его последователи. А раз уж и ты к ним примкнул, то милости просим в застенок.

В XVII веке церковные круги все еще критиковали курение, но относились к нему гораздо либеральнее. Ничего нового - просто любители табака появились в знатных и влиятельных кругах. А ругать таких людей или угрожать им инквизицией не стоит. К XVIII веку табак проник даже в Китай. Кстати, там он стал дико популярен, остаётся таким и сейчас.

На Руси табак появился в XVI веке, когда установили торговые связи с Англией. Церковь и государь посчитали его каким-то гадким и дьявольским зельем. В 1613 году Михаил Федорович Романов его даже запретил. А Петр I легализовал и в XVIII-XIX вв. курение стало нормой.

Что касается западной Европы, то в XVIII веке там появились теории, что табак якобы избавляет от мигрени, зубной боли и проблем с желудком. Возможно, их придумали хитрые дельцы, которые его и завозили. Продажи росли, курение становилось все популярнее.

Перелом наступил в XX веке. Ученые и медики пришли к однозначному выводу - от табака никакой пользы, один вред. И вскоре стали появляться ограничения: например, в 1908 году американским женщинам запретили дымить в общественных местах.

Когда Гитлер пришел к власти в Германии, то тоже развернул антитабачную кампанию. Но проводил в привычном стиле: своим можно, чужим - нельзя. Основной упор делал на критику курящих европейских лидеров: Черчилля он называл “дымящимся боровом” из-за его пристрастия к сигарам, а товарища Сталина величал “страшным человеком” потому что тот любил покурить трубочку и иногда папиросы.

После Второй мировой, антитабачная компания вышла на новый уровень. Теперь уже глобальный. На пачках сигарет и папирос стали появляться предупреждающие надписи, об опасности курения заговорили на высшем уровне и ООН приняла Конвенцию ВОЗ о борьбе с табакокурением. Ее поддержали 146 государств.

Тем не менее, в мире по-прежнему больше миллиарда курильщиков. Табачные компании получают гигантские прибыли, а люди как дымили, так и дымят.

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Метки: Пётр I   Христофор Колумб   Церковь   америка   запрет   курение   папиросы   сигареты   табак   трубка   
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Юрьевич Час назад
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16k
Bill 43 минуты назад
"тогда считали, что дымиться может только дьявол или его последователи"
Типа, европейцы никогда не разжигали камин, не жгли свечи, не разводили костры?
Ну что за бред.
Отберите клавиатуру у этого мальчика!
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4k
Babangdida Час назад
"Естественно, табака тогда не знали, поэтому курили мяту, душицу, ковыль и полынь."
А кто тогда коноплю курил? А опиум?
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