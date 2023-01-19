Что курили, пока не появился табак и почему его запрещали

Первыми курильщиками считают египтян и индийцев. Трубки у них появились аж в IV тысячелетии до н.э. и явно не для табака. Подымить любили и скифы: они растапливали очаг в юрте и клали на раскаленные камни дурманящие травы. Считалось, что этим ритуалом гордый кочевник приближался к богам.

Немецкий этнограф Гюго Обермейер считал, что трубки были и у галлов с готами. Естественно, табака тогда не знали, поэтому курили мяту, душицу, ковыль и полынь. Но дымили только во время религиозных обрядов. И их можно понять - если бы часто налегали на полынь, до следующего ритуала просто не дожили бы.