Почему раньше сигарета курилась дольше⁠⁠

"Ванночка" в которой вываривается восстановленный табак.

Однажды, мне рассказали, как делается восстановленный табак. Собираются табачные отходы, в том числе прожилки, пыль, подгнившие листья и т.д. Всё это отправляется в своеобразную мясорубку, перемалывается и затем отправляется в резервуар для последующей варки. Из полученной субстанции под прессом делают характерные листы, высушивают их, а после обрабатывают и нарезают на ленты необходимой толщины.

Химия - есть ли она в сигаретах?

А как вы думаете, есть ли химия в сигаретах? Да, есть. И как показали исследования учёных, её немало. Я не химик, поэтому названия большинства элементов даже не выговорю. Вопрос в другом, зачем её туда добавляют? А вот тут уже становится более интересно.

Здесь и кроется ответ на вопрос, почему раньше сигареты курились 10 минут, а теперь меньше 3. Раньше человеку одной пачки сигарет хватало на 2, а то и 3 дня, если он не был заядлым курильщиком. Теперь одна пачка выкуривается за день в лучшем случае, а бывает уже к вечеру идешь в магазин и покупаешь новую. Почему? Потому что процесс курения сократился. И это ещё не всё.