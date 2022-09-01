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Почему раньше сигарета курилась дольше⁠⁠

Почему раньше сигарета курилась дольше⁠⁠

Автор:
01 сентября 2022 10:15
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: в мире   качество   курение   курильщик   сигареты   факты   фото   
563
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Раньше сигарета курилась 10 минут, а сейчас меньше 3 минут. Современные сигареты по сравнению с прошлым ощутимо испортились, жалуются не только в России.

Курильщики живут в непростое время. Табачная промышленность, как мне кажется, достигла своего пика. Что они ещё могут придумать? Новомодный фильтр с двумя секциями угля? Тогда крепость сигарет и их вкус будет "прозрачным". Укоротить сигарету? Такое решение уже применяли в 90-е и в начале 2000-х годов в Европе. Подобный формат никому не понравился. Лучше бы занялись созданием новых сортов табака и улучшением его качества в сигаретах. Ведь на то, что современные сигареты по сравнению с прошлым ощутимо испортились, жалуются не только в России.

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Вы не задумывались, почему раньше сигарета курилась 10 минут, а сейчас меньше 3 минут? Давайте же поговорим про состав нынешних сигарет и о том, что в них добавляют.


Табачная жилка

Кто глубоко интересуется сигаретами и табаком, тот неоднократно натыкался на такое понятие, как - табачная, взорванная или вальцованная жилка. Не задумывались над тем, что это такое? В 20-веке табачные компании предпочитали обходится без жилки или добавляли её в минимальном количестве. На тот момент у них не было необходимого оборудование, для промышленной обработки жилки.

Откуда берётся эта жилка? Из табачных листов. Чем крупнее, тем лучше для производителя. На сегодняшний момент к жилке применяют термальный способ обработки. Её помещают в специальный резервуар (паровую ванну). После некоторого промежутка времени давление опускается, в результате чего жилка расширяется. Потом она высушивается и отправляется на специальный станок для последующего измельчения или нарезки.

По сути, табачная жилка не имеет вкусовых качеств кроме горечи и сухости. Если курить её в отдельности от табака, то она на вкус будет не лучше горелой бумаги или осенней листвы. Вкус взорванной жилки исправляется соусированием и прочими ароматизированными добавками. Обычно, табачная жилка занимает 10% от общей массы сигареты.


Восстановленный табачный лист

По сути, сегодня восстановленный табачный лист является "суррогатом". То есть, его используют в табачной мешке, как замена табаку. Думаю, вам интересно, в каком количестве? Спешу обрадовать, в минимальном. Обычно, часть суррогата в сигарете составляет 5-10% от общей массы. А теперь представьте, сколько табака экономят монополистические компании, как Philip Morris или JTI, прибегая к использованию восстановленного табачного листа?

Что примечательно, он даже близко не имеет того процента смолы и никотина, как табак. Восстановленный табак только внешней похож с классическим табаком при сигаретной нарезке. Чтобы он не имел вкусовых изъянов, восстановленный табак вымачивают в разных вкусоароматических растворах, которые снижают уровень кислотности и т.д.

"Ванночка" в которой вываривается восстановленный табак.

Однажды, мне рассказали, как делается восстановленный табак. Собираются табачные отходы, в том числе прожилки, пыль, подгнившие листья и т.д. Всё это отправляется в своеобразную мясорубку, перемалывается и затем отправляется в резервуар для последующей варки. Из полученной субстанции под прессом делают характерные листы, высушивают их, а после обрабатывают и нарезают на ленты необходимой толщины.


Химия - есть ли она в сигаретах?

А как вы думаете, есть ли химия в сигаретах? Да, есть. И как показали исследования учёных, её немало. Я не химик, поэтому названия большинства элементов даже не выговорю. Вопрос в другом, зачем её туда добавляют? А вот тут уже становится более интересно.

Здесь и кроется ответ на вопрос, почему раньше сигареты курились 10 минут, а теперь меньше 3. Раньше человеку одной пачки сигарет хватало на 2, а то и 3 дня, если он не был заядлым курильщиком. Теперь одна пачка выкуривается за день в лучшем случае, а бывает уже к вечеру идешь в магазин и покупаешь новую. Почему? Потому что процесс курения сократился. И это ещё не всё.

В сигареты специально добавляют искусственные бронходилататоры, регуляторы кислотности, добавки на основе сахара, аммиак и мочевину. Например, аммиак отвечает за быстрое всасывание никотина в кровь. А бронходилататоры снижают ту самую нагрузку в горле и бронхах, которая чувствуется от табачного дыма. Поэтому нам иногда кажется, что сигареты слишком легкие. Регуляторы кислотности практически избавляют табак от натуральной кислинки.

Есть ряд добавок, которые отвечают за то, чтобы сигареты быстрее тлели. Соответственно, чем они быстрее сгорят (закончатся), тем быстрее курильщик пойдёт в магазин, потратит деньги и купит новую пачку. Очень жаль, что табачные компании так поступают с курильщиками. Надеюсь, когда-то ситуация исправится.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   качество   курение   курильщик   сигареты   факты   фото   
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16  комментариев
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13k
FatZilla 47 минут назад
Ну, тем у кого участок есть свой - можно самому табак выращивать и кури самокрутки.
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16k
Вася Минуту назад
курил лет пятнадцать, если вечером пару кружек пива да с перекурами, то с утра башка трещала ужасно. Бросил курить, хоть запейся, утром как огурец свежий
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964
Шурман 18 минут назад
Помню мой дед махру всегда курил , у него в огороде росло много табака и эти табачные листья висели под навесом , ему помогаешь в саду а курить хочется , идешь в дом отрываешь газетку и мохры туда , закрутил , выкурил одну и пол дня вообще курить не хочется , сейчас мне хватает пачки почти на 2 дня .
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26k
Ваня Полчаса назад
только самосад спасет настоящего курильщика (я немного курю - сигариллы, пачка 10 шт, хватает на 4-5 дней)...
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122
MAXIMUS Полчаса назад
Не курю с 2010 года.
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122
MAXIMUS Sanar 16 минут назад
А тебе завидно?!
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4k
Babangdida 38 минут назад
Не замечаю никакой перемены - раньше курил ноль времени и сечас не курю.
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6k
Sanar 45 минут назад
Ну норм, в моих сигаретах оказывается всё же есть табак, хоть и восстановленный, а то я уже сомневался)
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26k
Киры4 45 минут назад
Везде одно на......во.
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38k
Александр 46 минут назад
Раньше легкие были непрокачаны еще )
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