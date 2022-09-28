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Вилка – инструмент дьявола: почему церковники так считали и долгое время запрещали использовать этот столовый прибор?

Вилка – инструмент дьявола: почему церковники так считали и долгое время запрещали использовать этот столовый прибор?

Автор:
28 сентября 2022 12:34
Сообщество : Исторические факты
Метки: Церковь   вилка   европа   запрет   история   столовый прибор   факт   христианство   
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Орудуя за обедом этим столовым прибором, современные люди не задумываются, что у вилки долгая история и довольно тернистый путь.

Кощунство, греховность и потакание дьяволу – в чем только не обвиняли служители церкви эту несчастную конструкцию. Считается, что в Европу вилка попала в XI веке. Супругой венецианского дожа стала византийская принцесса. И буквально шокировала общественность, воспользовавшись на свадебном пиру собственной вилочкой. Ведь европейцы, даже знатные, использовали для еды исключительно подаренный природой инструмент, то есть свои собственные пальцы. Бедная женщина, на родине которой знать давно уже использовала вилки, подвергалась лавине критики.

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Церковники запретили использовать столовый прибор, аргументируя это тем фактом, что этот предмет не нужен для жизни. А то, без чего можно обойтись, противоречит христианским канонам. Когда чума убила ту самую принцессу, монахи ликовали и потирали руки, утверждая, что причина смерти кроется в использовании вил дьявола. Ведь господь дал человеку руки. Зачем мудрствовать и изобретать всякую ересь?

В качестве героини истории с вилкой упоминаются две разные женщины – Феодора Дукаин и Мария Аргиропулина. Периоды разные, но общий посыл идентичен в обоих случаях: обе женщины в разное время выходили замуж за дожей с целью скрепления военно-торговых союзов Венеции и Константинополя.

Зачем гневить бога, если любую твердую пищу можно отправить в рот проверенным способом – руками? Жидкие блюда европейцы эпохи Средневековья употребляли оловянными или деревянными ложками, черпая их из общей миски или котла. А в качестве салфеток даже на пирах использовали край скатерти.

Хотя церковники бурно протестовали, народ оценил удобство столового прибора. Ведь благодаря ему руки оставались чистыми. И мода на них начала постепенно распространяться. Моду на вилки во Франции ввела Екатерина Медичи. К XVII веку вилка изменила форму, обзавелась дополнительными зубцами и изгибом ручки и отправилась покорять Англию и Штаты.

В XIX веке она прочно заняла свое место на столе и в культуре, перестав быть орудием языческих божеств и дьявола и став полезным элементом сервировки, без которого невозможно представить себе современную трапезу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Церковь   вилка   европа   запрет   история   столовый прибор   факт   христианство   
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7  комментариев
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25k
Юрий 48 минут назад
Про запрет церковников скорее всего фейк.
Ветхий завет. 1 Царств. 2-13.
"Когда кто приносил жертву, отрок священнический, во время варения мяса, приходил с вилкой в руке своей"

Римские ложка и вилка.
около 300 г.
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13k
sonic24a 6 минут назад
Церковь в своем репертуаре, как обычно. Тормоз перестройки и прогресса.
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38k
Александр 40 минут назад
Ну, скажем так, католики вообще дьявола сами придумали. Ни в старом, ни в новом заветах Библии никакого дьявола нет. А дальше воля фантазии - что хочешь запрещай, кого хочешь сжигай. Дьявол виноват один фиг ) Это как Россия сейчас для ЕС и США. Что хочешь взрывай, кого хочешь убивай - виновата Россия )))
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1k
MPEG-8 44 минуты назад
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26k
Ego sum qui sum 57 минут назад
герб Украины тоже вилка...
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