Вилка – инструмент дьявола: почему церковники так считали и долгое время запрещали использовать этот столовый прибор?

Кощунство, греховность и потакание дьяволу – в чем только не обвиняли служители церкви эту несчастную конструкцию. Считается, что в Европу вилка попала в XI веке. Супругой венецианского дожа стала византийская принцесса. И буквально шокировала общественность, воспользовавшись на свадебном пиру собственной вилочкой. Ведь европейцы, даже знатные, использовали для еды исключительно подаренный природой инструмент, то есть свои собственные пальцы. Бедная женщина, на родине которой знать давно уже использовала вилки, подвергалась лавине критики.