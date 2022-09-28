Вилка – инструмент дьявола: почему церковники так считали и долгое время запрещали использовать этот столовый прибор?

Орудуя за обедом этим столовым прибором, современные люди не задумываются, что у вилки долгая история и довольно тернистый путь.
Кощунство, греховность и потакание дьяволу – в чем только не обвиняли служители церкви эту несчастную конструкцию. Считается, что в Европу вилка попала в XI веке. Супругой венецианского дожа стала византийская принцесса. И буквально шокировала общественность, воспользовавшись на свадебном пиру собственной вилочкой. Ведь европейцы, даже знатные, использовали для еды исключительно подаренный природой инструмент, то есть свои собственные пальцы. Бедная женщина, на родине которой знать давно уже использовала вилки, подвергалась лавине критики.
Церковники запретили использовать столовый прибор, аргументируя это тем фактом, что этот предмет не нужен для жизни. А то, без чего можно обойтись, противоречит христианским канонам. Когда чума убила ту самую принцессу, монахи ликовали и потирали руки, утверждая, что причина смерти кроется в использовании вил дьявола. Ведь господь дал человеку руки. Зачем мудрствовать и изобретать всякую ересь?
В качестве героини истории с вилкой упоминаются две разные женщины – Феодора Дукаин и Мария Аргиропулина. Периоды разные, но общий посыл идентичен в обоих случаях: обе женщины в разное время выходили замуж за дожей с целью скрепления военно-торговых союзов Венеции и Константинополя.
Зачем гневить бога, если любую твердую пищу можно отправить в рот проверенным способом – руками? Жидкие блюда европейцы эпохи Средневековья употребляли оловянными или деревянными ложками, черпая их из общей миски или котла. А в качестве салфеток даже на пирах использовали край скатерти.
Хотя церковники бурно протестовали, народ оценил удобство столового прибора. Ведь благодаря ему руки оставались чистыми. И мода на них начала постепенно распространяться. Моду на вилки во Франции ввела Екатерина Медичи. К XVII веку вилка изменила форму, обзавелась дополнительными зубцами и изгибом ручки и отправилась покорять Англию и Штаты.
В XIX веке она прочно заняла свое место на столе и в культуре, перестав быть орудием языческих божеств и дьявола и став полезным элементом сервировки, без которого невозможно представить себе современную трапезу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ветхий завет. 1 Царств. 2-13.
"Когда кто приносил жертву, отрок священнический, во время варения мяса, приходил с вилкой в руке своей"
Римские ложка и вилка.
около 300 г.
Ветхий Завет. Книга Иова, 1: 6-12
И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее.
И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле; но простри руку Твою и коснись всего, что у него, благословит ли он Тебя?
И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня.
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Новый Завет. Матфей 4:1-11
Тогда Иисус возведён был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано: Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих“». Потом берёт Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: «Если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе“, и На руках понесут Тебя, да не преткнёшься о камень ногой Твоей“». Иисус сказал ему: «Написано также: Не искушай Господа, Бога твоего“». Опять берёт Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: «Всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу, Богу твоему, поклоняйся и Ему одному служи“». Тогда оставляет Его диавол.