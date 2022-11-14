Вообще, этих амфибий еще называет «гипножабами», и они довольно известны в массовой поп-культуре. В целом, буфотенин может помочь тем, кто страдает депрессией и алкоголизмом, однако он также может вызывать и зависимость.

Все потому, что вещество «волшебных» жаб приводит к чувству эйфории и даже экстаза. Впрочем, есть и другая сторона, как и с любым другим наркотиком, о котором почему-то многие молчат – людей может поразить паника, паранойя и очень сильная тревога. А с ними уже не справиться без помощи профессионалов, отмечают эксперты в этой области.