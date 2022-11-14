Пожалуй, самая абсурдная новость пришла оттуда, откуда ее в принципе можно ожидать. В США в Службе национальных парков попросили перестать облизывать больших колорадских жаб. Почему? Рассказываем.
В Службе национальных парков южных штатов США попросили посетителей перестать облизывать жаб. А все потому, что большие колорадские амфибии выделяют буфотенин, который выделяется у этих животных через околоушные железы. И в итоге некоторые ушлые наркоманы решили, что, в принципе, можно и сэкономить.
Вообще, этих амфибий еще называет «гипножабами», и они довольно известны в массовой поп-культуре. В целом, буфотенин может помочь тем, кто страдает депрессией и алкоголизмом, однако он также может вызывать и зависимость.
Все потому, что вещество «волшебных» жаб приводит к чувству эйфории и даже экстаза. Впрочем, есть и другая сторона, как и с любым другим наркотиком, о котором почему-то многие молчат – людей может поразить паника, паранойя и очень сильная тревога. А с ними уже не справиться без помощи профессионалов, отмечают эксперты в этой области.
К слову, страдают не только несчастные амфибии. Буфотенин содержится еще в семенах некоторых деревьев и растений, и в древности их использовали в своих ритуалах шаманы. Как правило, семена растирали и нюхали еще порядках трех тысяч лет назад на территории современной Венесуэлы, Колумбии (ну да, а где еще), а также Бразилии. Вещество известно тем, что помогает очень быстро вырабатывать серотонин, который и ответственен за эйфорию и экстаз.
Самой жабе, конечно, по барабану на то, что любит человек. Ей буфотенин нужен в качестве яда, который помогает отбиваться от естественных врагов в случае, если ее, например, покусают. Так, в Музее пустыни Аризоны – Соноры США просят владельцев собак быть крайне внимательными: жаба может легко убить крупного взрослого пса, который попытается с ней поиграть.
Впрочем, опасны эти животные только летом – зимой они обычно прячутся под землей, а вот в сезон дождей с мая по июль выбирается, чтобы расплодиться. Активны гипножабы в основном по ночам, а питаются в основном жуками, пауками, ящерицами и своими другими более мелкими сородичами. В любом случае, лизать ее не стоит. Получить удовольствие можно и по-другому. А как --решать уже каждому на свой вкус и меру испорченности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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