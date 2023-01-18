Рыбов продаете? Какие самые большие ихтиандры живут в пресноводных водоемах

Допустим, почти все знают, что есть огромные водоплавающие. Как правило, при упоминании самых больших рыб первым делом на ум приходит кит (даже несмотря на то, что это млекопитающее) или акула.
Вот только первые живут только в океанах, а вторые – чаще всего в морях, хотя и есть их пресноводные сородичи. Но правда в том, что и в реках есть те еще гиганты. Рассказываем о них.
Сом
Начнем, пожалуй, с наиболее известного для русского человека пресноводного гиганта. Он часто фигурирует в сказках и там он упоминается чуть ли не как здоровенный монстр, на спине которого может уместиться город. Правда, реальность несколько отрезвляет, хотя все еще очень и очень впечатляет. Живет сом, кстати, до сотни лет.
Сом может достигать длиной до пяти метров, а еще заодно достигать веса в 400 кг. Хотя это лишь на словах, а на деле официально зарегистрированная рыба достигала массы в 306 кг, а длина тела у этого гиганта была более 3 м. Отметим, что описаны сомы и побольше. А еще иногда у этих гигантов в теле находили останки людей – ходит мнение, что питаются падалью, но это неправда. Сомы – всеядные рыбы, которые живут в Европе и европейской части России.
Белый осетр
Из русских сказок переберемся в Северную Америку. Там обитает огромный белый осетр, которого, правда, в дикой природе осталось маловато. Это – крупнейшая «рыбешка» Северной Америки, которая по величине среди осетровых уступает только белуге и калуге.
Длина этого монстра – до 7 м, а максимальная масса тела пойманного зверя (по-другому и не назовешь) 816 кг. И это – зарегистрированный улов. Сама рыба по себе толстой вовсе не выглядит, однако интересно, что чешуи у нее нет. Как и у всех осетров. Опять же, животное всеядно, питается червяками, а живет до 60 лет в дикой природе. Вылавливать его нельзя, разве что только ради эффектных фото.
Сазан
И снова возвращаемся к хорошо знакомым в наших краях рыбах – карпы, они же сазаны. Здоровые (но не злые) и очень вкусные (но если правильно приготовить). Обитают повсеместно, но любят, где потеплее. Считается опасным инвазивным видом (занимает все живое и выселяет в случае чего других рыб), поэтому вылавливайте и не отпускайте где попало.
Карп всеяден, и иногда встречаются рыбы массой до 40 кг (а бывает и до сотни кг!) и длиной свыше метра. К слову, если вам когда-то скажут, что у девушки губы как у рыбы – она, вероятнее всего, будет похожа на сазана. Так что не перепутайте. Усов у нее, правда, не будет, однако картина предстает яркая. Живут карпы до 30 лет.
Таймень
А этот зверь – наш. В отличии от всяких сомов, в Европу не заплывыет, а любит, где похолоднее. Обитает в реках и озерах от Урала до Дальнего Востока. Сам – лососевый хищник, любит быстрые течения (и, возможно, оленину). Защищается и является почетным членом Красной книги России и еще ряда региональных книг.
Рыба и правда красивая и большая, достигает длиной 2 м и 80 кг веса, что является лучшим результатом среди лососевых. Иногда может сожрать более мелких рыб, птенцов, лягушек и даже птиц. Так что не попадайтесь ему на пути.
Калуга
Страшная, как ядерная война, большая, как гриб от ядерного взрыва. Обитает глубоко, так что лучше не ловите. Тут хотелось бы закончить, но все же хочется сказать: достигает длины до 5,6 м (а когда-то может и больше), весит до тонны. Вкусная или нет – автор не знает, да и пробовать такое чудище боится.
Водится этот монстр в бассейне реки Амура, иногда встречается в Китае. Живет подозрительно долго – до 55 лет, и довольна редка. Все из-за дельцов-китайцев, которым палец в рот не клади, а дай чего-нибудь скушать. Занесена в Красную книгу России и международную Красную Книгу, вылов запрещен, но в крайних случаях можно встретить на Камчатке. Питается всем.
Белуга
Нет, не водка, да, рыба. Еще одна осетровая представительница, включенная в Красную книгу. В основном, правда, обитает в морях, а в реки заходит на нерест. Обитает в Каспии, Черном и Азовском морях, для Нереста входит в Волгу. Каспийская жительница иногда поднимается аж до Твери и верховьев Камы, вот только в последнее время из-за ГЭС туда не суется.
Примечательно, что на Волжской ГЭС был даже специальный рыбоподъемник, вот только работал он так себе, и в 89-м его вывели из эксплуатации. Достигает рыба до полутора тонн в массе и длины до 4,2 м. Иногда даже вылавливали белуг массой в две тонны и длиной в 9 м, но данные не подтверждены. Живет она до сотни лет, а по типу питания – хищник.
Нильский окунь
Большая рыба, обитающая, как вы, наверное, догадались, в Ниле. Но не только, в принципе живет в Африке. Максимальная длина – до двух м, а масса достигает «каких-то» 200 кг. Это хищник, он питается другими рыбами и из-за этого, когда им населили озеро Виктория, уничтожил до 200 видов цихлид. Такие дела.
Особо не охраняется, поэтому ловить можно. Сообщается, что вкусно, но мальков не поймать – они живут у самок в ротовой полости. Поэтому всегда защищены.
Веслонос
Большущая рыбина, рыло которой может достигать до трети всей длины тела. Обычно она до 5-7 м, живет в Китае и Северной Америке, очень чувствительно относятся к любым изменениям в среде обитания, поэтому дохнут, как мухи, если в воде есть мусор или построена плотина.
Масса тела – до 90 кг, живет до 55 лет. Особо охраняется.
Скат
Это диск? Это пластинка? Это отражение луны? Нет, это скат. Обыкновенный. Плоский. Здоровый, как черт. Имеет плакоидную чешую, шип, который может больно ужалить, если рыбу обидеть. На людей обычно не нападает.
Самые большие скаты могут достигать массы тела в 600 кг. Наступать на них не стоит.
Аллигатор Гар
Завершим наш обзор самой необычной рыбой. Да, рыба и правда необычная, называется она миссисипским панцирником или аллиготоровой щукой. Живет в Америке, населяет стоячие или вялотекущие водоемы.
Несмотря на свой необычный вид, не самая крупная рыба из сегодняшнего обзора – достигает «лишь» 3 м в длину и весит чуть больше 130 кг. Зато самая агрессивная – может легко напасть на человека, а питается другой рыбой.
Безусловно, есть и другие гиганты, но о них следует рассказать в следующий раз. А пока – уха.
Источник:
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