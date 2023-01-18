Рыбов продаете? Какие самые большие ихтиандры живут в пресноводных водоемах

Начнем, пожалуй, с наиболее известного для русского человека пресноводного гиганта. Он часто фигурирует в сказках и там он упоминается чуть ли не как здоровенный монстр, на спине которого может уместиться город. Правда, реальность несколько отрезвляет, хотя все еще очень и очень впечатляет. Живет сом, кстати, до сотни лет.

Сом может достигать длиной до пяти метров, а еще заодно достигать веса в 400 кг. Хотя это лишь на словах, а на деле официально зарегистрированная рыба достигала массы в 306 кг, а длина тела у этого гиганта была более 3 м. Отметим, что описаны сомы и побольше. А еще иногда у этих гигантов в теле находили останки людей – ходит мнение, что питаются падалью, но это неправда. Сомы – всеядные рыбы, которые живут в Европе и европейской части России.

Белый осетр