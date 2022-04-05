Умеют ли рыбы считать? Немецкие ихтиологи зачем-то нашли ответ на этот вопрос

Тут уже результаты были не столь положительными. Если с выбором большего числа справлялись 6 из 8 представителей каждого вида, то с вычитанием и скаты и мбуны справлялись не все и не всегда.

Жаль, господа немецкие ихтиологи в своем исследовании не обозначили главную цель своего исследования. А вы как считаете?