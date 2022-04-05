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Умеют ли рыбы считать? Немецкие ихтиологи зачем-то нашли ответ на этот вопрос

Умеют ли рыбы считать? Немецкие ихтиологи зачем-то нашли ответ на этот вопрос (6 фото)

Автор:
05 апреля 2022 21:16
Сообщество : Наука
Метки: интересно   исследование   ихтиологи   математика   наука   опыт   рыбы   скат   
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Когда речь идет об ученом сообществе, в представлении большинства — это люди, которые ищут ответы на фундаментальные вопросы, либо расширяют горизонты известного.

Что касается второго, то мир не перестает удивлять. В копилку интересных фактов, которых вы не знали, да и многие, впрочем, тоже были в неведении.

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Немецкие ихтиологи озаботились вопросом: а могут ли рыбы различать числа и вообще считать.

Для этого они провели целое исследование. В качестве подопытных были выбраны 8 пресноводных мбун и столько же скатов.

Они были помещены в стеклянные резервуары, наполненные водой, к одной стенке которой изначально прикладывались картинки с разным количеством точек. Выбирая большее из чисел рыба получала корм.

Эксперимент проводили несколько раз. Со временем у рыб выработался рефлекс, и эксперимент усложнили. Подопытным показывали фигуры двух цветов: желтого и синего. Желтый означал вычитание, а синий - сложение.

Тут уже результаты были не столь положительными. Если с выбором большего числа справлялись 6 из 8 представителей каждого вида, то с вычитанием и скаты и мбуны справлялись не все и не всегда.

Жаль, господа немецкие ихтиологи в своем исследовании не обозначили главную цель своего исследования. А вы как считаете?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   исследование   ихтиологи   математика   наука   опыт   рыбы   скат   
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3  комментария
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ОлегМ 2 часа назад
Точно немецкие? Цель явно британских.
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kehlalex Час назад
А цвета специально так подобраны? Типа мы просто так, пост о рыбках, никакого подтекста...
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Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
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