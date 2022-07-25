FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Аквариум 26 постов • 39 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Аквариум 
Кто проживает на дне океана? 35 фото из морских глубин

Кто проживает на дне океана? 35 фото из морских глубин

Автор:
25 июля 2022 21:28
Сообщество : Аквариум
Метки: дно океана   интересно   морские глубины   океан   подводные обитатели   рыбы   
586
36

Океан — это сплошная глубокая тайна. Он покрывает около 71% поверхности Земли, и при этом мы практически ничего о нем не знаем: по оценкам, по крайней мере 80% океана остаются неизведанными. Так что же — или кто — там скрывается? Отвечают участники Reddit-сообщества, посвященного морским глубинам и его обитателям!

×
×

18. "Жуткое сравнение щупалец гигантского кальмара (слева) и колоссального кальмара (справа). Щупальца гигантского предназначены для болезненного захвата, а колоссального - чтобы разорвать на части"

28. "У рака-богомола самая сложная зрительная система в животном мире. У людей в глазах есть 3 типа фоторецепторных клеток, в то время как у креветок-богомолов их от 12 до 16. Они могут видеть длины волн света и цвета, которые не могут видеть люди"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аквариум"
Метки: дно океана   интересно   морские глубины   океан   подводные обитатели   рыбы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Убийца Прохиндеев 3 минуты назад
Перепутала с ластоногим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58858



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Нетленная классика боевиков: «Крепкому орешку» исполнилось 34 года
Нетленная классика боевиков: «Крепкому орешку» исполнилось 34 года
В Приморском крае жёстко наказали подростков, избивавших бабушку
В Приморском крае жёстко наказали подростков, избивавших бабушку
События на Украине 25- 26 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 25- 26 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Фотоприколы о криптовалюте
Фотоприколы о криптовалюте
В Вологде полуголый псих сбежал из машины скорой помощи
В Вологде полуголый псих сбежал из машины скорой помощи
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Нашелся все - таки недостающий фрагмент!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#животные#подборка#познавательно#забавно#сарказм#роль#милота
#Юмор#прикол#фотографии#картинки#Приколы#интересное#комментарии#Разное#автомобили#автомир
#интересно#кино#Россия#люди#СССР#фильм#позитив#в мире#вещи#собака
Случай с Олегом. Смотреть со звуком! Случай с Олегом. Смотреть со звуком! 25 не слишком приятных фактов об океане 25 не слишком приятных фактов об океане 35 жутких фото, которые оправдывают боязнь глубокой воды 35 жутких фото, которые оправдывают боязнь глубокой воды 15 удивительных живых существ, которых обнаружили недавно 15 удивительных живых существ, которых обнаружили недавно Встретились как-то два дельфина: какие диалекты существуют среди дельфинов Встретились как-то два дельфина: какие диалекты существуют среди дельфинов 15 реально существующих созданий с океанского дна 15 реально существующих созданий с океанского дна

На что жалуетесь?

Вернуться