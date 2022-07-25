Кто проживает на дне океана? 35 фото из морских глубин

586
36
Океан — это сплошная глубокая тайна. Он покрывает около 71% поверхности Земли, и при этом мы практически ничего о нем не знаем: по оценкам, по крайней мере 80% океана остаются неизведанными. Так что же — или кто — там скрывается? Отвечают участники Reddit-сообщества, посвященного морским глубинам и его обитателям!
×
×
7. «Клубничный кальмар» живет в части океана, известной как мезопелагическая или «сумеречная» зона, на глубине от 200 до 1000 метров под поверхностью
15. "Китовая акула, плывущая среди биолюминесцентных водорослей, выглядит так, как будто она дрейфует в космосе"
18. "Жуткое сравнение щупалец гигантского кальмара (слева) и колоссального кальмара (справа). Щупальца гигантского предназначены для болезненного захвата, а колоссального - чтобы разорвать на части"
24. "Гребешок, который выглядит абсолютно чудовищно. Голубые штуки — это его глаза, а их у него может быть более 200"
26. "Фотография морского леопарда, сделанная в темных глубинах. Единственный противостоящий ему хищник — косатка"
28. "У рака-богомола самая сложная зрительная система в животном мире. У людей в глазах есть 3 типа фоторецепторных клеток, в то время как у креветок-богомолов их от 12 до 16. Они могут видеть длины волн света и цвета, которые не могут видеть люди"
30. Фотография кальмара Магнапинна, сделанная компанией, занимающейся глубоководным бурением. Они живут так глубоко в океане, что о них почти ничего не известно
31. "Кит, которого увидела моя жена, когда ныряла с инструктором. Первый раз и сразу увидела кита. Ну как так"
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Рыбак хотел поймать акулу, но наткнулся на редкую рыбу
- Умеют ли рыбы считать? Немецкие ихтиологи зачем-то нашли ответ на этот вопрос
- Встретились как-то два дельфина: какие диалекты существуют среди дельфинов
- 35 жутких фото, которые оправдывают боязнь глубокой воды
- Чем выше температура Земли, тем быстрее океанические течения
Новости партнёров