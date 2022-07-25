Кто проживает на дне океана? 35 фото из морских глубин

Океан — это сплошная глубокая тайна. Он покрывает около 71% поверхности Земли, и при этом мы практически ничего о нем не знаем: по оценкам, по крайней мере 80% океана остаются неизведанными. Так что же — или кто — там скрывается? Отвечают участники Reddit-сообщества, посвященного морским глубинам и его обитателям!