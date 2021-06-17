Ученые назвали первую рыбу, которая может питаться на суше

Мурена способна вылезти на сушу, схватить добычу и сразу проглотить с помощью дополнительных челюстей, которые расположены в глотке. Это движение никак не зависит от воды, и уникально среди рыб. Другие виды, например, оксудерковые, могут какое-то время находиться на суше. Они выпрыгивают на поверхность, чтобы схватить насекомое или краба, и могут сразу проглотить добычу - но все равно делают это с помощью воды, которую перед этим набрали в рот.