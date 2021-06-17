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Ученые назвали первую рыбу, которая может питаться на суше

Ученые назвали первую рыбу, которая может питаться на суше (5 фото + 1 видео)

Автор:
17 июня 2021 21:30
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   интересно   мурена   природа   рыба   рыбы   фото   
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Большинство рыб питаются под водой, однако звездчатая мурена-ехидна стала исключением. Ученые доказали, что она может питаться на суше с помощью дополнительных скрытых челюстей. Правда, для того, чтобы это доказать, ученым потребовалось несколько лет и куча терпения.

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Метки: видео   дикая природа   интересно   мурена   природа   рыба   рыбы   фото   
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2  комментария
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363
Дмитрий Час назад
Илистый прыгун: "ну да, ну да, пошел я на ...".
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107
Чумной Доктор Час назад
А илистый прыгун ??
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