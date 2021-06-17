Ученые назвали первую рыбу, которая может питаться на суше

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Большинство рыб питаются под водой, однако звездчатая мурена-ехидна стала исключением. Ученые доказали, что она может питаться на суше с помощью дополнительных скрытых челюстей. Правда, для того, чтобы это доказать, ученым потребовалось несколько лет и куча терпения.
Команда ученых Калифорнийского университета в Санта-Крузе, США, сделала интересное открытие в мире морских обитателей. Они доказали, что звездчатая ехидна - рыба, которая относится к семейству муреновых, - может питаться на суше. Это первая рыба, которая "выпрыгивает" за добычей и проглатывает ее не в воде.
Мурена способна вылезти на сушу, схватить добычу и сразу проглотить с помощью дополнительных челюстей, которые расположены в глотке. Это движение никак не зависит от воды, и уникально среди рыб. Другие виды, например, оксудерковые, могут какое-то время находиться на суше. Они выпрыгивают на поверхность, чтобы схватить насекомое или краба, и могут сразу проглотить добычу - но все равно делают это с помощью воды, которую перед этим набрали в рот.
"Большинству рыб действительно нужна вода, чтобы принимать пищу. Это первая рыба, которая может питаться на суше независимо от воды. Ранее мы знали, что они как-то выпрыгивают из воды и ловят крабов, но никто не видел, как именно. Мы решили проследить этот процесс в лабораторном аквариуме," - говорит Рита Мета, один из исследователей.
Команде ученых пришлось постараться, чтобы выдрессировать скромную мурену выпрыгнуть на сушу. Они привлекали ее кусочком рыбы, который на каждой дрессировке помещали все дальше от воды. Так им удалось заснять уникальные кадры охоты мурены, где она сначала хватает кусочек рыбы внешними челюстями, а с помощью глоточных челюстей он перемещается в пищевод. Все это происходит на 30-секундном ролике.
Максимальная длина тела звездчатой ехидны - 1 метр. Они распространены во всех океанах, и обитают на глубине от 1 до 48 метров. Эта плотоядная рыба питается крабами, мелкими рыбами, креветками и маленькими осьминогами.
Вот как мурена кушает:
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