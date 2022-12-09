«Мечта археолога»: британские археологи нашли золотое ожерелье возрастом 1300 лет

Хотя могила содержала и другие сокровища, ожерелье считается самым дорогим в своем роде из обнаруженных за всю историю — его украшают римские монеты, гранат и полудрагоценные камни.

Археолог MOLA Левенте-Бенсе Балаж, возглавлявший сделавшую открытие группу, сказал: «Когда из почвы начали появляться первые проблески золота, мы знали, что это нечто важное. Однако мы еще не знали, насколько особенной окажется эта находка».

«Найти что-то подобное — мечта любого археолога», — сказал он The Guardian.