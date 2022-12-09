«Мечта археолога»: британские археологи нашли золотое ожерелье возрастом 1300 лет

Уникальное золотое ожерелье нашли в Харполе, Нортгемптоншир. Археологи из Музея лондонской археологии (MOLA) осматривали место строительство нового жилого дома, когда наткнулись на древнее захоронение, содержащее уникальное украшение. По словам экспертов, ожерелье принадлежало женщине с высоким статусом — она могла быть членом королевской семьи или религиозным лидером.
Хотя могила содержала и другие сокровища, ожерелье считается самым дорогим в своем роде из обнаруженных за всю историю — его украшают римские монеты, гранат и полудрагоценные камни.
Археолог MOLA Левенте-Бенсе Балаж, возглавлявший сделавшую открытие группу, сказал: «Когда из почвы начали появляться первые проблески золота, мы знали, что это нечто важное. Однако мы еще не знали, насколько особенной окажется эта находка».
«Найти что-то подобное — мечта любого археолога», — сказал он The Guardian.
Ожерелье датируется саксонским периодом, между 630 и 670 годами нашей эры. Оно содержит не менее 30 подвесок из золота, стекла и других ценных материалов. Большая квадратная центральная часть с крестообразным мотивом сделана из красных гранатов в золотой оправе, и эксперты считают, что изначально это была часть застежки, которую потом прицепили к ожерелью в качестве украшения.
Используя рентгеновскую технологию, ученые также обнаружили в могиле два расписных горшка, неглубокое медное блюдо и большой искусно украшенный крест. Последний украшали необычные изображения человеческих лиц, отлитые из серебра.
Сам скелет полностью разложился, однако эксперты смогли идентифицировать его как женский по сохранившейся зубной эмали. Сочетание предметов, с которыми была похоронена женщина, позволяет предположить, что она обладала высоким статусом, например, была главой аббатства или даже принадлежала к королевской семье.
Находки прозвали «сокровищами Харпола» в честь их местонахождения. Рядом с могилой находилось еще одно захоронение, уже без предметов роскоши, но больше археологам не удалось найти ничего примечательного в этом месте.
Хотя подобные украшения того времени до этого находили и в других регионах Англии, ожерелье из Харпола, безусловно, является самым богато украшенным Археологи уверены, что на месте строительства нового дома больше нечего искать, но сейчас они работают над тем, чтобы сохранить все «сокровища Харпола» в целости. Они также выявляют следы органических остатков в захоронении и на поверхности артефактов, которые могут раскрыть новые детали о жизни аристократки или ее погребальном ритуале.
Саймон Мортимер, археолог-консультант RPS, которая работает с застройщиком Vistry Group, сказал: «С такой находкой действительно везет раз в жизни — это то, о чем вы читаете в учебниках, а не то, что вы ожидаете увидеть в земле у своих ног».
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Лиз Мордью, советник по археологии Совета Западного Нортгемптоншира, заключила: «Это захватывающая находка, которая проливает свет на значение Нортгемптоншира в саксонский период. Она также служит напоминанием о важности археологии в процессе планирования и строительства».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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