Люди покидают нас, милорд: в Англии сокращается число миллионеров

Прямо сейчас именно Британия выглядит наиболее пострадавшей от кризиса страной из G7, а значит люди и капитал будут оттуда мигрировать. Медленно и по чуть-чуть, но будут.

Что касается состоятельных людей, здесь есть еще одна проблема — если раньше британский capital control откровенно закрывал глаза на происхождение средств новых резидентов страны, то сейчас такой фокус уже не прокатывает. Особенно если это касается выходцев из бывшего СССР. Тут даже Авен с Фридманом попали под раздачу, и не спасли ни лояльность, ни израильский паспорт. Даже к Абрамовичу есть вопросы, хотя казалось бы.