Люди покидают нас, милорд: в Англии сокращается число миллионеров

Причем уезжает и сравнительно массовый средний класс (долларовых миллионеров в Великобритании год назад было 700 с лишним тыс), и богачи. Причины разные — кого-то не устраивает налоговый режим, по кому-то ударил Брекзит, кому-то не хватает комфорта, не устраивают налоги и выкрутасы нового британского правительства.
Прямо сейчас именно Британия выглядит наиболее пострадавшей от кризиса страной из G7, а значит люди и капитал будут оттуда мигрировать. Медленно и по чуть-чуть, но будут.
Что касается состоятельных людей, здесь есть еще одна проблема — если раньше британский capital control откровенно закрывал глаза на происхождение средств новых резидентов страны, то сейчас такой фокус уже не прокатывает. Особенно если это касается выходцев из бывшего СССР. Тут даже Авен с Фридманом попали под раздачу, и не спасли ни лояльность, ни израильский паспорт. Даже к Абрамовичу есть вопросы, хотя казалось бы.
Но если где-то убыло, значит где-то прибыло. Куда едут миллионеры и миллиардеры? В первую очередь на Ближний Восток. Условные Эмираты рады каждому, если он не колумбийский наркобарон или торговец оружием. Хотя наверняка можно попробовать договориться. А русским деньгам и русским мозгам там рады всегда, так что никаких дурацких вопросов приехавшим не задают, лишь бы развивали экономику страны.
В общем из налогового рая для миллиардеров и инвестбанкиров Туманный Альбион постепенно превращается в просто еще одну европейскую страну с богатыми традициями. Что будет дальше — предсказать сложно, но если цирк во внутренней политике королевства продолжится, то перспективы могут быть сомнительными. Нет, страна не развалится (наверное) и не скатится в десятилетнюю рецессию. Но перестать быть лидером европейской финансовой индустрии она вполне может.
Источник:
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