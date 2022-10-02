Милые и забавные фотографии, которые заставят вас влюбиться в ящериц

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Когда мы говорим о домашних питомцах, чаще думаем о собаках и кошках, чем о ящерицах. Тем не менее, эти рептилии наделены замечательными качествами.
На роль своих домашних животных мы чаще выбираем собак или кошек, а вот ящериц могут оценить далеко не все. Их считают отстраненными существами, которые предпочитают прятаться в своих гнездах, настоящими интровертами животного мира. На самом же деле ящерицы могут быть весьма милыми и даже привязываются к своим владельцам. Конечно, завести ящерицу — это самый простой способ стать матерью (ну или отцом, если хотите) драконов: ящерицы на них безумно похожи.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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