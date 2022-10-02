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Милые и забавные фотографии, которые заставят вас влюбиться в ящериц

Милые и забавные фотографии, которые заставят вас влюбиться в ящериц

Автор:
02 октября 2022 12:31
Сообщество : Животные
Метки: дикие животные   животные   пресмыкающиеся   рептилия   ящерица   
3350
16
Когда мы говорим о домашних питомцах, чаще думаем о собаках и кошках, чем о ящерицах. Тем не менее, эти рептилии наделены замечательными качествами.
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Источник:

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Метки: дикие животные   животные   пресмыкающиеся   рептилия   ящерица   
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6  комментариев
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7k
ишты 9 часов назад
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744
S__D 3 часа назад
Комментарий к фото
Ну не знаю.. я так иногда в понедельник выгляжу.
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−60
Max 12 часов назад
Понравилась. Подборочка отличная!
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