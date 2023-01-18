Интересные истории про то, как дети позвонили в полицию

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Каждому из нас хочется никогда в своей жизни не набирать номер полиции. Причины этому обычно не самые радостные.
Но вот дети могут позвонить в полицию просто думая, что она поможет им решить их детские проблемы. Блюстители порядка обычно со смехом вспоминают такие истории, которые делают их непростые будни чуть веселее.
Жажда общения
Шестилетний мальчик из Флориды настолько хотел с кем-нибудь пообщаться, что поднял на ноги всю полицию.
Так вышло, что ребёнок остался дома один и в какой-то момент ему надоели все игрушки, планшет и телевизор. Он захотел с кем-нибудь поболтать, но на улицу ему строго-настрого запретили выходить родители. Не придумав ничего лучше он позвонил в 911 и попросил, чтобы к нему приехал друг. Ведь экстренные службы обязательно должны приходить на помощь - об этом ему рассказали в школе.
Полицейский разумно рассудил, что нет смысл ругать мальчика и решил провести ему подробный инструктаж: в каких случаях нужно набирать экстренный номер. А ещё он подарил ребёнку мягкую игрушку и покатал на машине с мигалками, что привело общительного паренька в настоящий восторг - ведь у него теперь есть такой друг!
Так вышло, что ребёнок остался дома один и в какой-то момент ему надоели все игрушки, планшет и телевизор. Он захотел с кем-нибудь поболтать, но на улицу ему строго-настрого запретили выходить родители. Не придумав ничего лучше он позвонил в 911 и попросил, чтобы к нему приехал друг. Ведь экстренные службы обязательно должны приходить на помощь - об этом ему рассказали в школе.
Полицейский разумно рассудил, что нет смысл ругать мальчика и решил провести ему подробный инструктаж: в каких случаях нужно набирать экстренный номер. А ещё он подарил ребёнку мягкую игрушку и покатал на машине с мигалками, что привело общительного паренька в настоящий восторг - ведь у него теперь есть такой друг!
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Правильный ребёнок
В экстренную службу позвонил ребёнок и сообщил, что его отец проехал на красный свет. Юный Роберт хорошо выучил правила безопасности на дороге. Даже слишком хорошо.
Родители объяснили ему, что нужно верно реагировать на сигналы светофора и звонить в 911 в экстренных случаях. Робби увидел, что его папа нарушил правила и тут же позвонил в службу спасения, ведь по его мнению ситуация была из ряда вон: "Папа проехал на красный свет. Он в черном грузовике. Это новая машина, мамина машина", - сообщил Робби оператору.
Диспетчер попросил передать папе трубку и тот извинился за звонок своего слишком законопослушного сына.
Родители объяснили ему, что нужно верно реагировать на сигналы светофора и звонить в 911 в экстренных случаях. Робби увидел, что его папа нарушил правила и тут же позвонил в службу спасения, ведь по его мнению ситуация была из ряда вон: "Папа проехал на красный свет. Он в черном грузовике. Это новая машина, мамина машина", - сообщил Робби оператору.
Диспетчер попросил передать папе трубку и тот извинился за звонок своего слишком законопослушного сына.
Бургер
Раннее утро. Вайоминг. Пятилетний карапуз захотел бургер из Макдональдса, но его бабушка всё ещё спала. Исайя Холл не растерялся и набрал 911, где ему ответила диспетчер Сара Куберски.
Диспетчер: "Графство Кент 911. Что у вас произошло?"
Изаия: "Могли бы вы принести мне еду из "Макдоналдса"?"
Диспетчер: "Извините, что?"
Изаия: "Могли бы вы принести мне еду из "Макдоналдса"?"
Сара ответила малышу, что к сожалению, полиция не занимается доставкой еды. Но по инструкции, диспетчер обязана направить в дом к ребёнку офицера, чтобы тот проверил, что всё в порядке. Дэн Паттерсон поехал на вызов и по дороге решил заскочить в "Макдональдс", чтобы купить Исайе еды. Офицеру никто не открыл дверь и тогда он решил постучать в окно, увидев в нём Исайю. Первое, что сказала ошарашенный малыш: "Пожалуйста, уезжайте, моя бабушка сильно разозлится".
Но бабушка не только не разозлилась, а обрадовалась, что её внук сможет позвонить в 911 в случае экстренной ситуации.
Диспетчер: "Графство Кент 911. Что у вас произошло?"
Изаия: "Могли бы вы принести мне еду из "Макдоналдса"?"
Диспетчер: "Извините, что?"
Изаия: "Могли бы вы принести мне еду из "Макдоналдса"?"
Сара ответила малышу, что к сожалению, полиция не занимается доставкой еды. Но по инструкции, диспетчер обязана направить в дом к ребёнку офицера, чтобы тот проверил, что всё в порядке. Дэн Паттерсон поехал на вызов и по дороге решил заскочить в "Макдональдс", чтобы купить Исайе еды. Офицеру никто не открыл дверь и тогда он решил постучать в окно, увидев в нём Исайю. Первое, что сказала ошарашенный малыш: "Пожалуйста, уезжайте, моя бабушка сильно разозлится".
Но бабушка не только не разозлилась, а обрадовалась, что её внук сможет позвонить в 911 в случае экстренной ситуации.
Спасти Рождество
Девочка шести лет из Нью-Джерси набрала 911, потому что думала, что виновата перед Сантой.
Изабель Лаперута позвонила в полицию после того, как случайно дотронулась игрушечного эльфа, а по примете из детской книжки это означает, что дом оставит дух Рождества. Вот такая запись телефонного звонка осталась у диспетчера:
"Здравствуйте", - оператор 911.
"Это Изабелла"
"Привет, Изабелла. Почему ты звонишь в 911?"
И тут у девочки начинается настоящая истерика: "Не приезжай ко мне домой!", - закричала она. – "Не надо!".
Потом она рассказала, что хотела позвонить папе, чтобы рассказать ему о том, что случилось и набрала 911 по ошибке. Но несмотря на просьбы девочки не приезжать у офицеров есть инструкция и они обязаны были удостовериться, что всё в порядке. Полицейские обнаружили дома рыдающую девочку и мама объяснила ситуацию с эльфом, которая очень расстроила Изабеллу. Мама заверила офицеров, что теперь дочка знает, в каких именно случаях звонить в полицию, но ведь по её мнению ситуация была и вправду чрезвычайная. Полиция с пониманием отнеслась к произошедшему.
Изабель Лаперута позвонила в полицию после того, как случайно дотронулась игрушечного эльфа, а по примете из детской книжки это означает, что дом оставит дух Рождества. Вот такая запись телефонного звонка осталась у диспетчера:
"Здравствуйте", - оператор 911.
"Это Изабелла"
"Привет, Изабелла. Почему ты звонишь в 911?"
И тут у девочки начинается настоящая истерика: "Не приезжай ко мне домой!", - закричала она. – "Не надо!".
Потом она рассказала, что хотела позвонить папе, чтобы рассказать ему о том, что случилось и набрала 911 по ошибке. Но несмотря на просьбы девочки не приезжать у офицеров есть инструкция и они обязаны были удостовериться, что всё в порядке. Полицейские обнаружили дома рыдающую девочку и мама объяснила ситуацию с эльфом, которая очень расстроила Изабеллу. Мама заверила офицеров, что теперь дочка знает, в каких именно случаях звонить в полицию, но ведь по её мнению ситуация была и вправду чрезвычайная. Полиция с пониманием отнеслась к произошедшему.
Голодный ребёнок
Санфорд (Флорида). Офицеры Мехия и Эрнандес направились в дом ребёнка, после поступившего звонка о том, что он голоден и хочет заказать пиццу. В доме они встретили пятилетнего Мануэля Бешара и его пятнадцатилетнюю сестру. Девушка заверила офицеров, что у них всё хорошо, просто её брат схватил телефон, а она не заметила. Полицейские решили рассказать детям в каких именно случаях необходимо звонить в 911, а потом купили Мануэлю большую пиццу.
Помогите, я не могу надеть свои штаны
В штате Южная Каролина был самый обыкновенный день в семье Гэрэт: мама на работе, а дедушка занимается домашними делами. Двухлетняя Аалия Гэрэт никак не могла натянуть свои брючки и поняла, что вот и настала та самая экстренная ситуация и нужно звать на помощь службу спасения. Девочка набрала 911.
Диспетчер ответил на звонок, но услышал лишь непонятный шум. На попытки заговорить в ответ слышал что-то неясное и было понятно только то, что звонит маленький ребёнок. Разумеется по адресу был тут же направлен офицер, который находился ближе всего к дому - Марта Лонес, помощница шерифа.
Когда Марта прибыла на место, то ей дверь открыл пожилой мужчина, который абсолютно не понимал, почему на его пороге полиция, ведь он туда не звонил. А потом пришла маленькая девочка, с одной лишь надетой штаниной, а вторая была вывернута наизнанку. Марта присела и помогла Аалие справиться с непросто задачей надевания штанов.
Диспетчер ответил на звонок, но услышал лишь непонятный шум. На попытки заговорить в ответ слышал что-то неясное и было понятно только то, что звонит маленький ребёнок. Разумеется по адресу был тут же направлен офицер, который находился ближе всего к дому - Марта Лонес, помощница шерифа.
Когда Марта прибыла на место, то ей дверь открыл пожилой мужчина, который абсолютно не понимал, почему на его пороге полиция, ведь он туда не звонил. А потом пришла маленькая девочка, с одной лишь надетой штаниной, а вторая была вывернута наизнанку. Марта присела и помогла Аалие справиться с непросто задачей надевания штанов.
Диспетчер и математика
В городе Лафайетт школьник набрал 911 и попросил помочь ему с домашним заданием.
Он рассказал, что у него был "реально плохой день" и что на него свалилась "тонна домашней работы". Диспетчер (Антония Банди) принявшая вызов была свободна в тот момент и вместе с мальчиком решила пример со сложением и умножением 3×4 + 1×4.
После этого ребёнок попросил прощения за беспокойство и сказал, что ему "действительно была нужна помощь".
Антония рассказала, что в школе математика ей давалась легко и поэтому ей было не трудно поддержать отчаявшегося ребенка: "Я всегда разбиралась в математике, в старшей школе мне это нравилось. Была очень счастлива, что смогла помочь".
Он рассказал, что у него был "реально плохой день" и что на него свалилась "тонна домашней работы". Диспетчер (Антония Банди) принявшая вызов была свободна в тот момент и вместе с мальчиком решила пример со сложением и умножением 3×4 + 1×4.
После этого ребёнок попросил прощения за беспокойство и сказал, что ему "действительно была нужна помощь".
Антония рассказала, что в школе математика ей давалась легко и поэтому ей было не трудно поддержать отчаявшегося ребенка: "Я всегда разбиралась в математике, в старшей школе мне это нравилось. Была очень счастлива, что смогла помочь".
Спасла отцу жизнь
В 9:30 в 911 графства Хэнкок позвонила пятилетняя девочка по имени Саванна и сказала спокойным, детским голосом " Мой отец не может дышать". Девочка назвала свой домашний адрес и добавила "тебе нужно прийти очень быстро". Диспетчер сказал Саванне проверить, открыта ли входная дверь и чтобы она оставалась рядом с отцом.
"«Твой папа все еще не проснулся?" - спросил диспетчер.
"Нет ещё" - ответила Саванна. - "Похоже, он без сознания".
Когда диспетчер заверил девочку, что помощь уже едет, то Саванна нервно сказала: "Хорошо. Но я еще в пижаме и в майке. Так что… мне нужно переодеться. Я не знаю, что я надену, но… по-моему, папе нужен кислород и очень быстро". Девочка переоделась и продолжила диалог с диспетчером, посвятив её в нужные, по её мнению, подробности:
"И… у нас есть песик… очень маленький".
"А он дружелюбный?" - спросил диспетчер Бонэм.
"Он очень дружелюбный" - ответила Саванна. - Но он лает".
Они продолжали разговаривать и наконец Бонеэм сказал Саванне, что уже через пару минут помощь будет на месте. Папа был спасён и вскоре после этого случая вернулся на работу.
В отчёте службы спасения Бонэм вспоминал про тот звонок: "Каждый раз, когда я слушал запись звонка, она мне казалась просто потрясающей. Просто маленькая девочка. Большинство людей, когда разговаривает с нами, находится в истеричном состоянии. А она была абсолютно спокойна и рассудительна".
"«Твой папа все еще не проснулся?" - спросил диспетчер.
"Нет ещё" - ответила Саванна. - "Похоже, он без сознания".
Когда диспетчер заверил девочку, что помощь уже едет, то Саванна нервно сказала: "Хорошо. Но я еще в пижаме и в майке. Так что… мне нужно переодеться. Я не знаю, что я надену, но… по-моему, папе нужен кислород и очень быстро". Девочка переоделась и продолжила диалог с диспетчером, посвятив её в нужные, по её мнению, подробности:
"И… у нас есть песик… очень маленький".
"А он дружелюбный?" - спросил диспетчер Бонэм.
"Он очень дружелюбный" - ответила Саванна. - Но он лает".
Они продолжали разговаривать и наконец Бонеэм сказал Саванне, что уже через пару минут помощь будет на месте. Папа был спасён и вскоре после этого случая вернулся на работу.
В отчёте службы спасения Бонэм вспоминал про тот звонок: "Каждый раз, когда я слушал запись звонка, она мне казалась просто потрясающей. Просто маленькая девочка. Большинство людей, когда разговаривает с нами, находится в истеричном состоянии. А она была абсолютно спокойна и рассудительна".
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