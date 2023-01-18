Интересные истории про то, как дети позвонили в полицию

В 9:30 в 911 графства Хэнкок позвонила пятилетняя девочка по имени Саванна и сказала спокойным, детским голосом " Мой отец не может дышать". Девочка назвала свой домашний адрес и добавила "тебе нужно прийти очень быстро". Диспетчер сказал Саванне проверить, открыта ли входная дверь и чтобы она оставалась рядом с отцом.

"«Твой папа все еще не проснулся?" - спросил диспетчер.

"Нет ещё" - ответила Саванна. - "Похоже, он без сознания".

Когда диспетчер заверил девочку, что помощь уже едет, то Саванна нервно сказала: "Хорошо. Но я еще в пижаме и в майке. Так что… мне нужно переодеться. Я не знаю, что я надену, но… по-моему, папе нужен кислород и очень быстро". Девочка переоделась и продолжила диалог с диспетчером, посвятив её в нужные, по её мнению, подробности:

"И… у нас есть песик… очень маленький".

"А он дружелюбный?" - спросил диспетчер Бонэм.

"Он очень дружелюбный" - ответила Саванна. - Но он лает".

Они продолжали разговаривать и наконец Бонеэм сказал Саванне, что уже через пару минут помощь будет на месте. Папа был спасён и вскоре после этого случая вернулся на работу.

В отчёте службы спасения Бонэм вспоминал про тот звонок: "Каждый раз, когда я слушал запись звонка, она мне казалась просто потрясающей. Просто маленькая девочка. Большинство людей, когда разговаривает с нами, находится в истеричном состоянии. А она была абсолютно спокойна и рассудительна".