FISHKINET
Сообщество RealFishki 1113 постов • 99 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Интересные истории про то, как дети позвонили в полицию

Интересные истории про то, как дети позвонили в полицию

Автор:
18 января 2023 15:45
Сообщество : RealFishki
Метки: 911   США   дети   звонок   интересное   полиция   случай   
827
9
Каждому из нас хочется никогда в своей жизни не набирать номер полиции. Причины этому обычно не самые радостные.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: 911   США   дети   звонок   интересное   полиция   случай   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Серега Минуту назад
"Диспетчер попросил передать папе трубку и тот извинился за звонок своего слишком законопослушного сына" - одному мне, представляя всё это кажется, что в этот момент папа вел машину и не останавливался?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
121
Yury Полчаса назад
Где органы опеки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

124610



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 познавательных фотографий интересных находок
15 познавательных фотографий интересных находок
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 января
Набирающие популярность в сообществах
Театр на Бронной после реставрации
Театр на Бронной после реставрации
Несколько продолжений знаменитой «Карнавальной ночи», которые не смогли повторить успех оригинала
Несколько продолжений знаменитой «Карнавальной ночи», которые не смогли повторить...
«Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и «Перекрëстка»
«Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Легко

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#интересное#автомобили#позитив#Россия#СССР#истории#Прошлое
#Юмор#животные#подборка#дтп#кино#автомир#в мире#США#картинки#Фотографии
#Прикол#забавно#история#люди#аварии#Ynews#Украина#везение#Приколы#улыбнуло
«Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и «Перекрëстка» «Мясоед, козерог и семьянин»: нейросеть нарисовала портреты покупателей «Пятëрочки» и «Перекрëстка» Полицейские Вашингтона опубликовали момент выстрела в чернокожего Полицейские Вашингтона опубликовали момент выстрела в чернокожего Полицейские начали проверку несанкционированного митинга, устроенного третьеклассниками Полицейские начали проверку несанкционированного митинга, устроенного третьеклассниками Петросян наконец развеял слухи о своём отцовстве и показал ребёнка Петросян наконец развеял слухи о своём отцовстве и показал ребёнка Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу В Азии родился здоровый двуглавый малыш В Азии родился здоровый двуглавый малыш

На что жалуетесь?

Вернуться