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Как Людовик XIV посадил маленького мальчика в тюрьму на 69 лет

Как Людовик XIV посадил маленького мальчика в тюрьму на 69 лет

Автор:
16 февраля 2023 17:13
Сообщество : RealFishki
Метки: Людовик XIV   дети   жестокость   интересное   история   случай   
1863
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Король-Солнце Людовик XIV (1638–1715) был безусловно одним из самых известных и влиятельных королей Франции. Взойдя на трон в четыре года, он правил своей страной вплоть до своей смерти 72 года спустя, превращая Францию в центр интеллектуального престижа, культурного процветания, военной мощи и политического влияния на мировой арене.

Людовик XIV выбрал солнце в качестве своей эмблемы и имени. Солнце было символом Аполлона, бога мира и искусства, и звездой, которая дает жизнь всему сущему, восходя и заходя с неизменной регулярностью.

Несмотря на свой талант управлять страной, Людовик XIV был импульсивным в молодости, однако со временем научился контролировать свои эмоции. Он нередко сравнивал себя с Богом, и в его характере были нотки нарциссизма, высокомерия, безразличия и безжалостности, которые проявлялись во многих аспектах его правления.

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Его безразличие к обычным людям позволило ему совершать жестокие поступки со спокойным выражением лица, что вызывало страх у тех, кто был ему близок, и заставляло их дважды задуматься, прежде чем пойти ему наперекор.

Одним из таких вот поступков стал случай с 9-летним ирландским мальчиком по имени Фрэнсис Сэлден. Ребенок сказал обычную дурацкую шутку, которая показалась королю оскорбительной, и был приговорен к тюремному заключению на 69 лет.

Представители одной из богатейших купеческих семей в Ирландии решили отправить своего сына Фрэнсиса Селдона получать образование в знаменитом иезуитском Клермонском коллеже во Франции. Целью было обеспечить мальчику первоклассное европейское образование. Фрэнсис был дисциплинированным учеником и учился усердно в течение года. Однако на переменах он прославился своими озорными выходками и часто получал наказания от учителей за неприличные шутки.


Некоторые историки указывают на то, что Людовик, как и его отец, в раннем возрасте столкнулся с проблемой облысения. Он нанял 48 мастеров по парикам, чтобы скрыть этот недостаток и ясное дело, что Людовик очень сильно комплексовал по этому поводу.

В 1674 году, когда король Людовик навестил Клермонский коллеж, девятилетний Фрэнсис выкрикнул шутку про парик на голове короля, дескать тот его нацепил из-за лысины, и приклеил на дверь плакат, осмеивающий учителей-иезуитов за то, что они ставят короля выше Бога.

Услышав оскорбление, публично унижающее достоинство Короля-Солнца, Людовик вспыхнул от гнева, вышел из себя и приказал арестовать ребёнка за его "мерзкий язык". Фрэнсиса бросили в крепость-тюрьму Бастилию на 69 лет, а свидетелям было приказано молчать под угрозой смерти.

Мальчик оказался в тюрьме, а его родителям, которые были вне себя от горя, сообщили, что сын сбежал и вообще пропал без следа. Но они не теряли надежды, что их сын вернётся домой.

Однако месяцы превратились в годы, а годы в десятилетия. В конце концов родители Селдона умерли, оставив своего сына единственным наследником семейного состояния. Но никто не знал, где находится Фрэнсис, чтобы вручить ему официальные документы о наследстве.

Орден иезуитов, который не остался безучастным к этой ситуации, начал тщательные поиски по своим каналам. Они нашли Фрэнсиса в Бастилии, где он провёл 31 год из своих 69. Несколько священников-иезуитов встретились с ним, чтобы удостовериться в его родстве с богатой ирландской семьей, и заключили выгодный договор с Фрэнсисом.

Иезуиты обещали помилование юноше, если он согласится отдать им 98% всех своих активов, которые должны были достаться ему в наследство от семьи. Фрэнсис, естественно, согласился на эти условия, и иезуиты отправилась на поклон к королю Людовику XIV. И он почти сразу же согласился помиловать Фрэнсиса, о котором вообще-то уже давно позабыл.

Таким образом, после многих лет тюремного заключения иезуиты спасли Фрэнсиса от несправедливого удержания в тюрьме.

Фрэнсис вернулся в родную Ирландию. Физически искалеченным, больным, сломленным, но богатым. Ну до тех пор, пока не передал иезуитам 98% от своего наследства.
Что стало с ним дальше - неизвестно...

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Метки: Людовик XIV   дети   жестокость   интересное   история   случай   
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5  комментариев
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Фрезер (VikCom) Час назад
Не даром их назвали "иезуиты", и все грязные делишки называют "иезуитскими"...
Тьфу мерзкие людишки.
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695
Rom 2 минуты назад
Выгодная сделка. 98% ))
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32k
Юр21 Полчаса назад
Молодцы иезуиты! Грамотно помогли.
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perekrestok 36 минут назад
надо говорить что думаешь. Но при это надо думать что говоришь. Еще раз в этом убедился.
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