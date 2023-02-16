Как Людовик XIV посадил маленького мальчика в тюрьму на 69 лет

Представители одной из богатейших купеческих семей в Ирландии решили отправить своего сына Фрэнсиса Селдона получать образование в знаменитом иезуитском Клермонском коллеже во Франции. Целью было обеспечить мальчику первоклассное европейское образование. Фрэнсис был дисциплинированным учеником и учился усердно в течение года. Однако на переменах он прославился своими озорными выходками и часто получал наказания от учителей за неприличные шутки.

Некоторые историки указывают на то, что Людовик, как и его отец, в раннем возрасте столкнулся с проблемой облысения. Он нанял 48 мастеров по парикам, чтобы скрыть этот недостаток и ясное дело, что Людовик очень сильно комплексовал по этому поводу.

В 1674 году, когда король Людовик навестил Клермонский коллеж, девятилетний Фрэнсис выкрикнул шутку про парик на голове короля, дескать тот его нацепил из-за лысины, и приклеил на дверь плакат, осмеивающий учителей-иезуитов за то, что они ставят короля выше Бога.

Услышав оскорбление, публично унижающее достоинство Короля-Солнца, Людовик вспыхнул от гнева, вышел из себя и приказал арестовать ребёнка за его "мерзкий язык". Фрэнсиса бросили в крепость-тюрьму Бастилию на 69 лет, а свидетелям было приказано молчать под угрозой смерти.