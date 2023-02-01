Почему в США школьных автобусов боятся больше, чем полицейских машин

Даже если возле автобуса никого нет, но сигналка горит и откинут знак - двигаться строго запрещено. Исключение делают только в нескольких штатах и для многополосных трасс - если на них установлен барьер/ограждение, то встречному потоку можно не останавливаться. Но в Нью-Йорке, Миссисипи, Калифорнии, Северной Дакоте и Пенсильвании останавливаться должно всё движение, независимо от количества полос на шоссе.