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Почему в США школьных автобусов боятся больше, чем полицейских машин

Почему в США школьных автобусов боятся больше, чем полицейских машин

Автор:
01 февраля 2023 02:26
Сообщество : RealFishki
Метки: США   автобус   безопасность   дети   полиция   школьники   
945
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Это транспорт №1 и приоритет у него выше, чем у скорой помощи. И не дай бог кому-нибудь его подрезать или помешать движению - “гонщика” ждет огромный штраф, лишение прав или тюремный срок.

Когда такой транспорт останавливается и школьники начинают входить/выходить, спереди и сзади авто зажигаются спецогни. А со стороны шофера откидывается знак “Stop”.

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И все водители обязаны остановиться. Не только те, кто едет сзади, но и встречный поток. Обгонять автобус с красными фонарями и откинутым знаком строго запрещено. Если такое случилось, водителю выкатывают штраф, а то и кое-что похлеще. Например, на Аляске это $3000 и 90 дней тюрьмы.

Даже если возле автобуса никого нет, но сигналка горит и откинут знак - двигаться строго запрещено. Исключение делают только в нескольких штатах и для многополосных трасс - если на них установлен барьер/ограждение, то встречному потоку можно не останавливаться. Но в Нью-Йорке, Миссисипи, Калифорнии, Северной Дакоте и Пенсильвании останавливаться должно всё движение, независимо от количества полос на шоссе.

Также возле школ действует скоростной лимит - 15-20 миль в час. Как правило, он не постоянен, а действует только когда загораются огни под специальном знаком.

В любом случае - безопасность детей на первом месте.

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Метки: США   автобус   безопасность   дети   полиция   школьники   
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2  комментария
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3k
MPEG-8 46 минут назад
"В любом случае - безопасность детей на первом месте."

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Бритва Полчаса назад
что у них за дети такие, если для их безопасности нужны такие меры
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