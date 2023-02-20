"Телепузики": неадекватные создатели неадекватных существ

В 1999 году грянул скандал с Тинки-Винки (фиолетовый телепузик), да таких масштабов, что даже история с Моникой Левински померкла рядом с Тинки. Ведь телепузик носил красную женскую сумочку, как-то по-особенному (по мнению ряда людей, которые, скорее всего, тоже употребляли) двигался, а на голове у него вообще была антенна с треугольником, что было почему-то "символом ЛГБТ". Счастливые люди, не знавшие, видимо, других проблем в мире, обсуждали "сенсацию" с 1999 по 2007 год. В 2007-м точку в тинки-скандале поставила польский детский омбудсмен Ева Совинска. По её распоряжению психологи провели расследование и сделали заключение, что фиолетовое существо с антенной на голове ведёт себя нормально и детям не вредит.



