"Телепузики": неадекватные создатели неадекватных существ

Бывший продюсер телеканала Children’s BBC, создавшего "Телепузиков", честно признавалась, что мультфильм был создан под воздействием веществ, изменяющих сознание. Причём предложили ей их сразу же - в первый день работы.
Под воздействием кокаина, героина, травы работали все её коллеги, а руководство ВВС эдакое нестандартное мышление поддерживали изо всех сил и даже платило премии. Телешоу придумывалось, снималось и монтировалось в изменённом состоянии.
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Прибыль от сериала была невероятной, ведь дети смотрели его постоянно. За первый сезон "Телепузики" заработали $800 млн прибыли. Продажи плюшевых игрушек, книжек, видеокассет, детской еды и всего остального с изображением любимых детьми персонажей принесли в первый только год 1 млрд фунтов стерлингов.
В 1999 году грянул скандал с Тинки-Винки (фиолетовый телепузик), да таких масштабов, что даже история с Моникой Левински померкла рядом с Тинки. Ведь телепузик носил красную женскую сумочку, как-то по-особенному (по мнению ряда людей, которые, скорее всего, тоже употребляли) двигался, а на голове у него вообще была антенна с треугольником, что было почему-то "символом ЛГБТ". Счастливые люди, не знавшие, видимо, других проблем в мире, обсуждали "сенсацию" с 1999 по 2007 год. В 2007-м точку в тинки-скандале поставила польский детский омбудсмен Ева Совинска. По её распоряжению психологи провели расследование и сделали заключение, что фиолетовое существо с антенной на голове ведёт себя нормально и детям не вредит.
А ещё у телепузиков есть запрещённый эпизод. Серию, в которой жуткие медведь и тигр пугали разноцветных существ, сняли с эфира после многочисленных жалоб родителей малышей напуганных детским хоррором.
В 2022 году сериал возобновился на Netflix с традиционными для этого стриминга изменениями. К сожалению, неизвестно, чем стимулировали воображение создатели новых эпизодов.
Россия увидела оригинальный сериал в 2001 году. Посмотреть на телепузиков, развлекающихся в своей деревне, собиралось до 80% аудитории детей от одного до четырёх лет. Родители сначала не вникали - дети увлечены и ладно. Но через год в мультфильме усмотрели "зомбирование Западом" и шоу сняли с эфира. Интересно, если бы российские создатели также упарывались и снимали нечто подобное, шло бы такое шоу по нашему ТВ?
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