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"Телепузики": неадекватные создатели неадекватных существ

"Телепузики": неадекватные создатели неадекватных существ

Автор:
20 февраля 2023 16:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: США   дети   интересное   смешное   странное   телевидение   телепузики   
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Бывший продюсер телеканала Children’s BBC, создавшего "Телепузиков", честно признавалась, что мультфильм был создан под воздействием веществ, изменяющих сознание. Причём предложили ей их сразу же - в первый день работы.

Под воздействием кокаина, героина, травы работали все её коллеги, а руководство ВВС эдакое нестандартное мышление поддерживали изо всех сил и даже платило премии. Телешоу придумывалось, снималось и монтировалось в изменённом состоянии.


Прибыль от сериала была невероятной, ведь дети смотрели его постоянно. За первый сезон "Телепузики" заработали $800 млн прибыли. Продажи плюшевых игрушек, книжек, видеокассет, детской еды и всего остального с изображением любимых детьми персонажей принесли в первый только год 1 млрд фунтов стерлингов.


В 1999 году грянул скандал с Тинки-Винки (фиолетовый телепузик), да таких масштабов, что даже история с Моникой Левински померкла рядом с Тинки. Ведь телепузик носил красную женскую сумочку, как-то по-особенному (по мнению ряда людей, которые, скорее всего, тоже употребляли) двигался, а на голове у него вообще была антенна с треугольником, что было почему-то "символом ЛГБТ". Счастливые люди, не знавшие, видимо, других проблем в мире, обсуждали "сенсацию" с 1999 по 2007 год. В 2007-м точку в тинки-скандале поставила польский детский омбудсмен Ева Совинска. По её распоряжению психологи провели расследование и сделали заключение, что фиолетовое существо с антенной на голове ведёт себя нормально и детям не вредит.


А ещё у телепузиков есть запрещённый эпизод. Серию, в которой жуткие медведь и тигр пугали разноцветных существ, сняли с эфира после многочисленных жалоб родителей малышей напуганных детским хоррором.


В 2022 году сериал возобновился на Netflix с традиционными для этого стриминга изменениями. К сожалению, неизвестно, чем стимулировали воображение создатели новых эпизодов.

Россия увидела оригинальный сериал в 2001 году. Посмотреть на телепузиков, развлекающихся в своей деревне, собиралось до 80% аудитории детей от одного до четырёх лет. Родители сначала не вникали - дети увлечены и ладно. Но через год в мультфильме усмотрели "зомбирование Западом" и шоу сняли с эфира. Интересно, если бы российские создатели также упарывались и снимали нечто подобное, шло бы такое шоу по нашему ТВ?

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Метки: США   дети   интересное   смешное   странное   телевидение   телепузики   
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15  комментариев
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ruslan d Час назад
Автор , ты думаешь наши создатели так не упарываются ??? Посмотри армянские мультики времен СССР
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Ego sum qui sum Полчаса назад
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Ego sum qui sum 37 минут назад
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Ego sum qui sum 39 минут назад
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Ego sum qui sum 41 минуту назад
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Ego sum qui sum 42 минуты назад
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Sanar 48 минут назад
А я наивно полагал что эту херню шизики придумали, оказывается нарки, в 2001 году сыну два года было, я хоть и служил далеко от семьи, но жене строго запретил эту хрень давать смотреть сыну.
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58k
Опиум для народа 59 минут назад
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Трям Час назад
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