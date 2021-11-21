25 случаев, когда точно нужен специалист

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Есть вещи, с которыми мы можем справиться сами, но для решения некоторых проблем непременно нужен специалист! Пользователи сети рассказывают о редких, странных и необычных вопросах, для которых они привлекли специально обученных людей - и ни разу в этом не раскаялись!
"У нас на ферме был специальный человек, который хоронил лошадей. Кроме шуток, это требует умения"
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"У меня есть знакомый по имени Толстый Тони, который сообщает мне о появлении в продаже редких и недорогих музыкальных инструментов"
"Я изучаю практическую биологию, и у меня есть отдельные люди, которые приносят мне жуков, рептилий и рыб"
"У меня есть знакомый продавец, который снабжает меня редкими и невероятно вкусными сортами ананасов - например, "Сахарная голова"
"Я занимаюсь медицинскими исследованиями, и у меня есть специальный человек, от которого я получаю жировые клетки. Он толстый и регулярно делает липосакцию, жертвуя науке потерянный жир"
"У меня есть дружественный работник фирмы по прокату батутов. Он бесплатно отдает мне батуты, которые на данный момент не в аренде. Так что у меня есть бесплатные батуты - и все время разные"
"Я студент, но у меня первоклассная техника: а все потому, что у меня есть специальный человек, который поставляет высококлассную технику богачам - и они отдают ему на вывоз лишь немногим менее качественную. А он продает ее мне за бесценок"
"У меня есть знакомый специалист по спасению кур. Именно это и написано у него в визитке. Правда, у меня не было случая прибегнуть к его услугам - пока"
"У меня есть человек, который занимается заменой компьютерных мониторов в нескольких фирмах. Для меня, родных и друзей - он - поставщик копеечных и весьма неплохих мониторов"
"У меня есть поставщица соуса сальса. Она получала за него призы на конкурсе еще до моего рождения"
"У меня есть знакомый специалист по спасению ленивцев. Он работает в соответствующем центре - и регулярно привозит мне ленивцев на разные праздники. Ленивцу - прогулка, нам - развлечение"
"У меня есть свой спец по матасам. Он работает в магазине супердорогих матрасов, и отвечает за утилизацию матрасов, которыми оказались недовольны покупатели. Их может не устроить даже маленькое пятнышко - а мы получаем матрас бесплатно"
"У нас в дреевне есть перевозчик пчел. Все пчеловоды вызывают его, если надо переселить рой без вреда для людей и пчел"
"У меня есть своя поставщица нелегального сыра и вяленого мяса. У нас в Канаде очень строгие зщаконы по поводу поставок мясной и молочной продукции - а она привозит "своим людям" запрещенные, но очень вкусные продукты"
"У меня есть поставщик моллюсков - он покупает их утром у рыбаков в порту и тут же разносит по домам в сумке-холодильнике"
"У меня есть поставщик мексиканских тамале - сумасшедших закусок из мяса и кукурузы. Всем советую!"
"У меня есть поставщик вина. У него в погребе около 10 000 бутылок, и он может проконсультировать по каждой"
"У меня на работе есть специалист по спорам. Он может одинаково блестяще защищать даже противоположные позиции по очереди - только бы спорить. Незаменим на сложных переговорах"
"У меня есть норковый вор. Он крадет норок с меховых ферм - из идейных соображений. Нескольких норчат он принес мне, и я вырастила их"
"Мой друг держит коптильню. Он - мой личный поставщик копченой свинины. А раз в год он устраивает всей нашей компании с семьями большое барбекю"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: забавно истории истории из жизни неожиданно нестандартный подход проблемы и решения специалисты специально обученные люди
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