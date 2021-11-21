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25 случаев, когда точно нужен специалист

25 случаев, когда точно нужен специалист (26 фото)

Автор:
21 ноября 2021 17:54
Сообщество : Истории
Метки: забавно   истории   истории из жизни   неожиданно   нестандартный подход   проблемы и решения   специалисты   специально обученные люди   
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Есть вещи, с которыми мы можем справиться сами, но для решения некоторых проблем непременно нужен специалист! Пользователи сети рассказывают о редких, странных и необычных вопросах, для которых они привлекли специально обученных людей - и ни разу в этом не раскаялись!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   истории   истории из жизни   неожиданно   нестандартный подход   проблемы и решения   специалисты   специально обученные люди   
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Владимир Час назад
Мариванна просит класс составить предложение со словами "на всякий случай". Машенька: Я возьму на улицу с собой зонтик на всякйи случай, вдруг дождь пойдет. Сашенька: Я на всякий случай возьму в театр бинокль. Вовочка: Мариванна, а у нашего соседа во-от такой хрен! Вова! Это-то тут при чем?! А вы запишите адрес на всякий случай.
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Алексей Попов Час назад
Короче у них у всех есть знакомый на мусорокомбинате....
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