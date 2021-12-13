"Госдума снимет с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте"

В правительстве учли мнение огромного числа противников ковид-сертификатов.
Поздно вечером в воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём ТГ-канале, что резонансный законопроект о введении QR-кодов на междугороднем и международном транспорте будет снят с рассмотрения Госдумы. Правда, радость огромного числа противников ковид-сертификатов была омрачена уже утром в понедельник. Законопроект все-таки сняли, но лишь затем, чтобы доработать.
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Как сообщил Володин, на такой шаг правительство подтолкнул как президент Путин, попросивший «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем», так и диалог с регионами и обращения граждан. Как бы странно это не звучало, но решающую роль тут сыграли обращения граждан. Пост Володина от 24 ноября, в котором он попросил оставить россиян своем мнение о QR-кодах, стал самым популярным в "Телеграме", собрав более миллиона просмотров и почти 750 тысяч комментариев.
10 декабря в ходе рабочей поездки в Саратов Володин и в живую услышал мнение противников QR-кодов
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Что касается законопроекта о необходимости QR-кодов для посещения общественных мест, скорее всего, его примут в конце января 2022 года.
Стало известно, что правительство внесло изменение в систему QR-кодов. С января 2022 года россияне, получившие положительный тест на коронавирус, смогут сдать анализы на антитела и получить сертификат переболевшего ковидом и QR-код. Этот документ будет действовать ровно год. Гражданин, который переболел бессимптомно, либо не делал ПРЦ-тест, но анализ покажет наличие антител, получит такой сертификат на полгода. На такой же срок QR-код получит гражданин, который привился иностранной вакциной.
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Поэтому, на мой взгляд, логично сделать тест на антитела, если их нет, то уже решать делать прививку или нет, а если они есть, то нахрена делать прививку, если у человека нормально работает естественная иммунная защита.
Московский метрополитен с сутки пропускает 8.000.000 человек.
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Вывод
Для сдерживания пандемии нужно ввести QR коды и ограничения именно в Общепите.
В общем приравнять их личный и служебный транспорт к общественному, ибо куплено это всё на налоги.
Вот тогда они по другому закукарекают
Усугубляет ситуацию власовцев и последний разговор ВВП с Бидоном. Американцы вынуждены сдать назад, соответственно сливается и местная шобла.
Ну будем надеяться, что всё образумится. Дальше больше.
P.S. Идиот с мозгами от курицы, давай напиши, какой я дурак. Минусить тоже не забываем.
А QR-коды это печати Диавола. Ибо сказано в Священном Писании "И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его".
(Откровение Иоанна 13:17)
Как чел верующий, я не берусь расписываться за Бога, чё он там нам послал. Так-то посудить весь пздц вокруг можно записать в неправильное поведение человечества и результат делов рук его (или наказание, кому как угодно).
Аль это вы троллить изволите?
Но втихоря примет второй законопроект - о куку кодах в общественных местах )))
Не расслабляйтесь, впереди будет весело!