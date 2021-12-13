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Госдума снимет с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

Госдума снимет с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте (3 фото + 2 видео)

Автор:
13 декабря 2021 13:25
Сообщество : Пандемия
Метки: qr-код   Вячеслав Володин   госдума   законопроект   коронавирус   транспорт   
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В правительстве учли мнение огромного числа противников ковид-сертификатов.

Поздно вечером в воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём ТГ-канале, что резонансный законопроект о введении QR-кодов на междугороднем и международном транспорте будет снят с рассмотрения Госдумы. Правда, радость огромного числа противников ковид-сертификатов была омрачена уже утром в понедельник. Законопроект все-таки сняли, но лишь затем, чтобы доработать.

Как сообщил Володин, на такой шаг правительство подтолкнул как президент Путин, попросивший «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем», так и диалог с регионами и обращения граждан. Как бы странно это не звучало, но решающую роль тут сыграли обращения граждан. Пост Володина от 24 ноября, в котором он попросил оставить россиян своем мнение о QR-кодах, стал самым популярным в "Телеграме", собрав более миллиона просмотров и почти 750 тысяч комментариев.

Что касается законопроекта о необходимости QR-кодов для посещения общественных мест, скорее всего, его примут в конце января 2022 года.


Стало известно, что правительство внесло изменение в систему QR-кодов. С января 2022 года россияне, получившие положительный тест на коронавирус, смогут сдать анализы на антитела и получить сертификат переболевшего ковидом и QR-код. Этот документ будет действовать ровно год. Гражданин, который переболел бессимптомно, либо не делал ПРЦ-тест, но анализ покажет наличие антител, получит такой сертификат на полгода. На такой же срок QR-код получит гражданин, который привился иностранной вакциной.

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Метки: qr-код   Вячеслав Володин   госдума   законопроект   коронавирус   транспорт   
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24k
Юрьевич Час назад
Если уж вводить эти qr коды, то на антитела. Если конечно не ставится задача всех уколоть вакциной... Мой сосед 70-ти лет привился, потом через полгода пошёл сдал анализ на антитела - результат 0! Антител нет вообще, а сертификат действует ещё полгода. Сейчас чешет макаку, идти прививаться повторно или забить. Чел он не простой, обслуживается в больнице УД президента...
Поэтому, на мой взгляд, логично сделать тест на антитела, если их нет, то уже решать делать прививку или нет, а если они есть, то нахрена делать прививку, если у человека нормально работает естественная иммунная защита.
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962
Хансон Абадир 19 минут назад
запасаюсь поп корном и смотрю на истерику с двух сторон
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2k
MC 50 минут назад
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11k
Telar Gouroi 53 минуты назад
А есть же уже пострадавшие и оштрафованные за их отсутствие. В Казани, например. Поняли, что дело пахнет кирасином и люди могут и акты массового неповиновения начать и испугались. [мат]
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MC 53 минуты назад
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1k
ekolog67 54 минуты назад
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447
zenon 56 минут назад
Код лучше всего набивать на лбу. Если что-то меняется, то со лба его легко срезать и набить новый. Можно набить на самом широком месте. Но пока со снятыми штанами и задом заходить в транспортное средство из кармана выпадет мелочь и конечно ключи. Входить обязательно в форме буквы Г.
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11k
Oleg 58 минут назад
Маджик блин. думал, что они вдруг подумали, что не смогут исполнять этот закон. но ж нет, они тупо испугались народа. Сейчас у нас qr-коды должны проверять на входах в магазины в ТЦ. и что? местами стоят, местами проверяют, документы уже давно не требуют, всем достаточно сказать ДР и проходи. QR-коды на общественный транспорт - это остановка общественного транспорта. Что уж там - делать так делать - фигачить nfc ключи для всех привитых или переболевших - привился, пришёл - получил ключ в мфц, или ключ генерится на сайте гос услуг, а потом катайся на общественном транспорте. потерял - пришёл в мфц, заплатил штраф, ссылку со старого заблокировали, тебе выдали новый, радуешься. но ж это и ынтернет должен быть моментальным, стабильным и безотказным по всей необъятной, но это как бы ...
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Вот это, что то новое. Теперь Сертификат и как следствие qr код можно получить и с положительным пцр. И ходи куда хочешь по общественным местам:-)
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4k
Shtoppi Час назад
Ничего страшного. Этот снимут - другой придумают и примут в первом же чтении. За этими подлыми ничтожествами дело не станет.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
На 1 января 2020 года «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» в Москве было зарегистрировано 9 999 ресторанов, кафе и баров, с общим количеством в 490 159 посадочных мест, 1 499 общедоступных столовых и закусочных (47 912 мест) и 2 951 столовых в учебных заведениях, организациях и промышленных предприятиях (360 510 мест). Ссумировать не сложно.
Московский метрополитен с сутки пропускает 8.000.000 человек.
--
Вывод
Для сдерживания пандемии нужно ввести QR коды и ограничения именно в Общепите.
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
Первым делом надо запретить депурастам ездить без куркодов на своих авто.
В общем приравнять их личный и служебный транспорт к общественному, ибо куплено это всё на налоги.
Вот тогда они по другому закукарекают
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7k
Влад 2 часа назад
С-Сегрегация
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Комментарий удален
−41
3k
Ivan 2 часа назад
Задрали... И хрен поймет че делать. Переждать год-проблем нет. Но кончится ли эта херня через год, или никогда не кончится? Покупать сертификат? А где гарантии, что через 10 лет не найдут побочку, с которой начнут кошмарить уже привитых? Идти, получить медотвод? Так он теперь qr не дает, только вместе с пцр, 48 часов...
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2k
Rulzen 2 часа назад
"Госдума снимет с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте"
Но втихоря примет второй законопроект - о куку кодах в общественных местах )))
Не расслабляйтесь, впереди будет весело!
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