"Госдума снимет с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте"

Что касается законопроекта о необходимости QR-кодов для посещения общественных мест, скорее всего, его примут в конце января 2022 года.





Стало известно, что правительство внесло изменение в систему QR-кодов. С января 2022 года россияне, получившие положительный тест на коронавирус, смогут сдать анализы на антитела и получить сертификат переболевшего ковидом и QR-код. Этот документ будет действовать ровно год. Гражданин, который переболел бессимптомно, либо не делал ПРЦ-тест, но анализ покажет наличие антител, получит такой сертификат на полгода. На такой же срок QR-код получит гражданин, который привился иностранной вакциной.