В России хотят полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для электронок

Электронными сигаретами хотят вплотную заняться и в России. Осенью прошлого года депутаты предлагали полностью свернуть весь этот «пар» и запретить продажу электронок. Но с этим не согласилось правительство и предложило это предложение доработать.

Теперь снова зашёл разговор о запрете продажи и электронных сигарет, и жидкостей для вейпов. Даже если в них нет никотина. Автором инициативы стал глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).