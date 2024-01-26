FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8176 постов • 1041 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В России хотят полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для электронок

В России хотят полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для электронок

Автор:
26 января 2024 15:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   вейп   запрет   подростки   электроные сигареты   ярослав нилов   
1855
5

Парламентарии считают, что в стране курят всё меньше обычных сигарет, и всё больше электронных дудок. А для здоровья они могут быть не менее вредны.

Споры об электронках идут уже не первый год. О том, что они не безвредны, наверное, поняли уже все. А вот степень вреда ещё предстоит установить. Например, ещё в августе прошлого года в сети активно обсуждали 20-летнего начинающего ММАшника из США, который 5 лет вейпил, а потом ему удалили часть сгнившего лёгкого.

Рентгенолог посмотрел мой снимок и сказал мне, что у меня коллапс легкого. Врачи подтвердили, что повреждение вызвано вейпингом.

×
×

Электронными сигаретами хотят вплотную заняться и в России. Осенью прошлого года депутаты предлагали полностью свернуть весь этот «пар» и запретить продажу электронок. Но с этим не согласилось правительство и предложило это предложение доработать.

Теперь снова зашёл разговор о запрете продажи и электронных сигарет, и жидкостей для вейпов. Даже если в них нет никотина. Автором инициативы стал глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

В ближайшее время внесем на рассмотрение Госдумы законопроект, полностью запрещающий продавать вейпы.

Если его одобрят, то в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» внесут изменения. И «электронные соски» полностью запретят.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что число обычных курильщиков снижается. А количество вейперов растёт, сейчас в России их около 4 миллионов.

При этом число подростков, использующих вейпы, по данным Минздрава России, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом, когда в России только началась продажа электронных сигарет. По данным Минфина России, на 1 января 2023 года поступления акцизов на указанные товары составили 6,4 млрд. рублей.

В целях народосбережения полагаем необходимым установить на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов. Хотя такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны. Что касается возможности роста нелегального оборота вейпов, то он и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов.

Теперь депутаты будут обсуждать, как не допустить роста нелегальных продаж вейпов и «жижи» для них в случае запрета. Заодно - как компенсировать потери бюджета. И если найдут решение, электронки исчезнут уже в этом году.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Госдума   вейп   запрет   подростки   электроные сигареты   ярослав нилов   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
АнтонПолднев Час назад
Ну так-то правильно. Как ещё бороться с конкуренцией? Запретом конкурента. Бросят пар, начнут курить табак. Бинго. Во всём мире это называется "лоббирование интересов".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Станислав 2 минуты назад
"Парламентарии считают, что в стране курят всё меньше обычных сигарет..." так вот где собака зарылась!!!! Мои ж Вы хорошие!!! Запрет продажи несовершеннолетним поддерживаю двумя руками!!!! но когда это кого-то останавливало! Тут правильно высказался "АнтонПолднев" - просто гасим конкурента, просто какой-то депутат теряет доход.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Михаил Гривин 12 минут назад
Если б не вейп, я б курить, наверное, так и не бросил. Может, уже помер бы от сердечного приступа. А так - с сигарет на вейп, на вейпе снизил дозу никотина почти до нуля и бросил без особых проблем. Так что я бы лучше сигареты для начала запретил, вейп бросить куда легче.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
TruckerOrphan 36 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
642
sapsanbosh 51 минуту назад
Давно было надо запретить эту гадость!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Antique computer Час назад
Панорама?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
474
Кристофер Робин Antique computer 51 минуту назад
Это не пикабу вроде как...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
эта жижа наверно вредней чем никотин в 10 раз)
это тоже самое что литр масла выпить после прожарки 10 партий картофеля ФРИ во фритюрницы))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
satra Час назад
Сходите на любую автомойку, вам мойщик расскажет, а может и покажет разницу между водителем, который курил обычные сигареты и водителем-вейпером.
Отмыть обивку от вейпера тот еще геморрой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
336
ruslan d 2 часа назад
Ну тогда запрещайте и сигареты , или сиги не вредят здоровью ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
41
ГТА Форевер Александр Ломовицкий Полчаса назад
общество оздоравливается - это какое и где ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
ГТА Форевер ruslan d Полчаса назад
да, не пахнет, а воняет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
336
ruslan d ГТА Форевер 10 минут назад
Ну не так как сигареты и мамка не запалит )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
336
ruslan d Александр Ломовицкий 9 минут назад
И где же оно оздоравливается ? Все кругом бухают, торчат и курят )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

275146



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в России!"
В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в...
"Алло, мы ищем шпионов". ЦРУ опубликовало рекламный ролик для вербовки россиян
"Алло, мы ищем шпионов". ЦРУ опубликовало рекламный ролик для вербовки россиян
Набирающие популярность в сообществах
Зачем «Лестницу в небеса» однажды крутили по радио в течение 24 часов без перерыва
Зачем «Лестницу в небеса» однажды крутили по радио в течение 24 часов без перерыва
Советский электротрактор
Советский электротрактор
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это всего лишь сон

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#в мире#аварии#Автовсячина#забавно#кот#улыбнуло#Мемы
#животные#автомир#интересное#люди#ДТП#подборка#собака#позитив#природа#маразм
#автомобили#Юмор#интересно#факты#авто аварии#полиция#история#США#вор#Великобритания
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня Электронные сигареты - всё: в Госдуме хотят запретить вейпы и всё, что с ними связано Электронные сигареты - всё: в Госдуме хотят запретить вейпы и всё, что с ними связано В Госдуму внесли законопроект о запрете треш-стримов В Госдуму внесли законопроект о запрете треш-стримов В России хотят запретить называть мальчиков женскими именами. И наоборот В России хотят запретить называть мальчиков женскими именами. И наоборот Депутат Милонов призвал запретить движение чайлдфри Депутат Милонов призвал запретить движение чайлдфри «Это всё даётся на откуп директору»: чиновники не считают, что запрет телефонов в школах помешает ученикам вызвать полицию в случае ЧП «Это всё даётся на откуп директору»: чиновники не считают, что запрет телефонов в школах...

На что жалуетесь?

Вернуться