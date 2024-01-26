В России хотят полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для электронок

Парламентарии считают, что в стране курят всё меньше обычных сигарет, и всё больше электронных дудок. А для здоровья они могут быть не менее вредны.
Споры об электронках идут уже не первый год. О том, что они не безвредны, наверное, поняли уже все. А вот степень вреда ещё предстоит установить. Например, ещё в августе прошлого года в сети активно обсуждали 20-летнего начинающего ММАшника из США, который 5 лет вейпил, а потом ему удалили часть сгнившего лёгкого.
Рентгенолог посмотрел мой снимок и сказал мне, что у меня коллапс легкого. Врачи подтвердили, что повреждение вызвано вейпингом.
Электронными сигаретами хотят вплотную заняться и в России. Осенью прошлого года депутаты предлагали полностью свернуть весь этот «пар» и запретить продажу электронок. Но с этим не согласилось правительство и предложило это предложение доработать.
Теперь снова зашёл разговор о запрете продажи и электронных сигарет, и жидкостей для вейпов. Даже если в них нет никотина. Автором инициативы стал глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
В ближайшее время внесем на рассмотрение Госдумы законопроект, полностью запрещающий продавать вейпы.
Если его одобрят, то в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» внесут изменения. И «электронные соски» полностью запретят.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что число обычных курильщиков снижается. А количество вейперов растёт, сейчас в России их около 4 миллионов.
При этом число подростков, использующих вейпы, по данным Минздрава России, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом, когда в России только началась продажа электронных сигарет. По данным Минфина России, на 1 января 2023 года поступления акцизов на указанные товары составили 6,4 млрд. рублей.
В целях народосбережения полагаем необходимым установить на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов. Хотя такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны. Что касается возможности роста нелегального оборота вейпов, то он и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов.
Теперь депутаты будут обсуждать, как не допустить роста нелегальных продаж вейпов и «жижи» для них в случае запрета. Заодно - как компенсировать потери бюджета. И если найдут решение, электронки исчезнут уже в этом году.
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это тоже самое что литр масла выпить после прожарки 10 партий картофеля ФРИ во фритюрницы))
Отмыть обивку от вейпера тот еще геморрой.