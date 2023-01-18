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При крушении вертолёта в Броварах погибло руководство МВД Украины

При крушении вертолёта в Броварах погибло руководство МВД Украины

Автор:
18 января 2023 12:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   вертолёт   видео   дети   крушение   мвд   
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Жертвами крушения стали министр МВД его заместитель и госсекретарь. Но самое печальное, что погибли и дети.

Появились крайне печальные для украинской стороны подробности крушения вертолёта в жилом массиве города Бровары Киевской области. Стало известно, что винтокрылая машина, упавшая на детский сад, принадлежала МЧС. Это, как заметили многие комментаторы в предыдущем посте, был не советский Ми-8, а дорогостоящий подарок от французов — H225 Super Puma (всего в период с 2018 по 2020 годы украинской стороне были переданы 5 таких летательных аппаратов).

По последним данным, погибли 18 человек, среди которых трое детей. Травмы и ожоги различной степени тяжести получили 29 человек, в том числе 15 детей. Сообщается, что в вертолёте находилось высшее руководство МВД Украины — министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретар МВД Юрий Лубкович. Их гибель уже подтвердили в Кабмине Украины.

В качестве основных версий крушения вертолёта рассматривается диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности.

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Метки: Украина   вертолёт   видео   дети   крушение   мвд   
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23  комментария
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13k
Konstantin Час назад
Кошмар. Бедные дети...
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1k
Руслан 8 минут назад
На теорию заговора тянет, по-моему. Может Зелибоба купирует угрозу в лице силовиков, которые могут быть нелояльными?
Вон Люся Арестович побёг с корабля днём ранее. А страдают, как и всегда, простые люди.
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734
kan35 22 минуты назад
Тот случай когда дорогой подарок уничтожен с помощью менее дорогого подарка. Очень сильно требовали западного оружия и вот результат жизни. Ирония судьбы.
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27k
albedo Полчаса назад
Почему вертолет летал над населенным пунктом?
Это во многих странах мира строго запрещено.
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70
Николай Пауков Полчаса назад
Сука. Вот они в поле не могли упасть? Е***ны рукожопые. Надо ж было именно в детсад попасть.
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448
cdzpm Полчаса назад
Не смотря на разные политические взгляды (живу в Донецке) детей и обычных жителей очень жалко!
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33k
russger 37 минут назад
Ох сейчас по ВС РФ пройдутся
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 40 минут назад
СуперПупер Пумы..оказывается тоже падают...
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984
pka2004 41 минуту назад
Упоротая и умственнонеполноценная нация. Одни летают над застройкой, рискую жизнями гражданских. Другие стреляют во всё что видят. Дебилы бл*ть! Жалко только детей.
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12k
harlamov 42 минуты назад
Наверное Аваков или кто-то из их верхушки и организовал это крушение. Пауки в банке грызутся, а детей погубили... сволочи.
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319
Дима Новосельский 45 минут назад
Жаль Арсена Авакова покататься не захватили...
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3k
Ухалус Посовиномус 45 минут назад
Во, пошла зачистка политического ландшафта. Интересно, эта хохма авторства зели или залужного?
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5k
onebibis 50 минут назад
Детей жалко. Хоть бы над жилой застройкой не летали.
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24k
Serg2001 51 минуту назад
"2018 по 2020 годы украинской стороне были переданы 5 таких летательных аппаратов"

Интересно... За какие такие заслуги "были переданы"? В то время Украина еще не стояла грудью за весь "цивилизованный запад". Просто потихонечку обстреливала мирные города...

Безумно жаль детей...
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22k
sssss3 55 минут назад
Сумасшествие какое-то.
НАХРЕНА там на вертолёте рассекать-то???
Там ПВО понатыкано куча целая, мало того люди криворукие, так ещё и техника разномастная.
Да и оружия у населения дофига розданного, и каждый мнит себя Робин Гудом - с мечтой сбить хоть что нибудь....
Обезьбяны хреновы - детей угробили!!
Увидели Шойгу вчера на вертолёте и давай тоже снимать, вот мы какие, то же МОГЁМ!!!
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2k
Pioner76 56 минут назад
Детей жалко. Хохлы не жалеет даже детей.
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1k
Lexx 56 минут назад
Основная версия - руки из жопы. Что у пилотов, что у механиков.
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28k
Макарыч Час назад
Нас уже обвинили?
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2k
Диагноз Час назад
Кто то смотрел выше шпилей???
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