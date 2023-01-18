При крушении вертолёта в Броварах погибло руководство МВД Украины

Жертвами крушения стали министр МВД его заместитель и госсекретарь. Но самое печальное, что погибли и дети.
Появились крайне печальные для украинской стороны подробности крушения вертолёта в жилом массиве города Бровары Киевской области. Стало известно, что винтокрылая машина, упавшая на детский сад, принадлежала МЧС. Это, как заметили многие комментаторы в предыдущем посте, был не советский Ми-8, а дорогостоящий подарок от французов — H225 Super Puma (всего в период с 2018 по 2020 годы украинской стороне были переданы 5 таких летательных аппаратов).
По последним данным, погибли 18 человек, среди которых трое детей. Травмы и ожоги различной степени тяжести получили 29 человек, в том числе 15 детей. Сообщается, что в вертолёте находилось высшее руководство МВД Украины — министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретар МВД Юрий Лубкович. Их гибель уже подтвердили в Кабмине Украины.
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В качестве основных версий крушения вертолёта рассматривается диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности.
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Утверждается, что вертолёт рухнул спустя несколько минут после этой съёмки
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Видео из детского сада
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Это во многих странах мира строго запрещено.
Интересно... За какие такие заслуги "были переданы"? В то время Украина еще не стояла грудью за весь "цивилизованный запад". Просто потихонечку обстреливала мирные города...
Безумно жаль детей...
НАХРЕНА там на вертолёте рассекать-то???
Там ПВО понатыкано куча целая, мало того люди криворукие, так ещё и техника разномастная.
Да и оружия у населения дофига розданного, и каждый мнит себя Робин Гудом - с мечтой сбить хоть что нибудь....
Обезьбяны хреновы - детей угробили!!
Увидели Шойгу вчера на вертолёте и давай тоже снимать, вот мы какие, то же МОГЁМ!!!
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Прямым текстом пока нет, но намекнули что есть такой вариант прикрыть свои задницы если что.