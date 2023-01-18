При крушении вертолёта в Броварах погибло руководство МВД Украины

Появились крайне печальные для украинской стороны подробности крушения вертолёта в жилом массиве города Бровары Киевской области. Стало известно, что винтокрылая машина, упавшая на детский сад, принадлежала МЧС. Это, как заметили многие комментаторы в предыдущем посте, был не советский Ми-8, а дорогостоящий подарок от французов — H225 Super Puma (всего в период с 2018 по 2020 годы украинской стороне были переданы 5 таких летательных аппаратов).