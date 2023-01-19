Кто виноват в падении на детский сад вертолёта в Броварах

В мифологии украинства всё, что случается на территории 404-й происходит либо из-за России, либо ей на зло. Исходя из этой логики, крайней за падение вертолёта на детский сад в Броварах под Киевом была сразу назначена наша страна, хотя, в эту версию, похоже, не поверили даже самые свидомые украинцы. Ведь к России трагедия имеет мало отношения. А вот к Франции - самое прямое.
Хотя, провластной верхушке данный ракурс выгоднее всего:
На втором по популярности месте - версия о внутренних межклановых разборках. Она, кстати, появляется регулярно и по любому поводу. Потому что население Незалежной не питает никаких иллюзий в отношении своего руководства: если ради того, чтобы «сесть на потоки», нужно убить побратымов – это будет сделано. И рядовые бандеровцы, в принципе, относятся к этому с пониманием. В данном случае, устранение главы МВД Монастырского было бы на руку Арсену Авакову, которого подло отодвинули от кормушки, - пишет ТГ-канал Хто-Шо.
Уже ближе к вечеру появился уточненный список погибших:
Всего 8 человек. Помимо главы МВД Монастырского, его зама Енина и госсекретаря Лубковича, на борту были помощница министра, начальник его охраны, фотограф и два члена экипажа.
К исходу дня замелькала гипотеза об ошибке экипажа вертолёта.
Однако, есть ещё одна, не менее интересная версия крушения злосчастного геликоптера.
Одним из первых о ней заговорил небезызвестный всем украинский блогер Анатолий Шарий. Он напомнил о сделке, которую Украина и Франция заключили между собой в Париже 29 мая 2018 года. Тогда, в рамках Соглашения между правительствами Украины и Франции по официальной поддержке в создании Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД Украины, между странами был заключен контракт на приобретение МВД Украины 55 вертолетов производства компании Airbus Helicopters. Предполагалось поставить вертолеты трех типов: 24 легких Н125, десять легких Н145 и 21 тяжелых Н225. Общая стоимость контракта составила 558,3 млн евро. Об этом пишет МК.
На приобретение своих вертолетов французская сторона выделяла Украине кредит в размере 475 млн евро: 45 млн евро в виде прямого государственного казначейского займа сроком на шесть лет и 430 млн евро - в виде кредита от консорциума французских банков под гарантии казначейства Франции. Тоже на 6 лет. Остальные 83,3 млн евро должны были быть выделены из бюджета МВД Украины.
А теперь самый смак - поставляемые Украине вертолеты представляли собой фактически «неликвид». Airbus Helicopters H225 прежде назывались Eurocopter EC225 Super Puma. В 2012 году «еврокоптеры» два раза потерпели крушение в Шотландии. После чего в Британии их использование было на время запрещено. В апреле 2016 года вертолёт Н225, принадлежавший канадской компании CHC, разбился в Северном море у побережья Норвегии, погибли 13 человек. Были введены длительные запреты на полеты всех подобных вертолетов. Хотя потом запреты все же были сняты, ряд компаний начали распродавать свои вертолеты Н225. В том числе и компания CHC, у которой оставалось 39 таких вертолетов.
И конкретно эта машина была из этой партии. Причем как раз у модели EC225 (или Н225) был ряд технических проблем, в частности, эти вертолеты иногда теряли в полете несущий винт, страдая "потенциально катастрофическим сбоем в конструкции".
Такие выводы экспертов еще в 2016 году публиковали западные СМИ, после того, как в 2009 году в море у берегов Шотландии на этом вертолете разбились 14 человек. В отчете утверждалось, что в коробке приводов вертолета Super Puma была выявлена серьезная проблема, связанная с повреждением подшипников. Она же называлась вероятной причиной крушения этого вертолета в 2016 году, когда погибли 12 человек, и потенциально еще шести других случаев, начиная с 1980 года.
Идея сбагрить неликвид Украине была, безусловно, гениальной.
Фактически Франция на этой сделке еще и получала навар в виде процентов по кредиту, который сама же и навязывала Украине для покупки.
К тому же с виду вертолеты выглядели неплохо – были покрашены в яркие цвета, имели современные обводы корпуса и мигающую разноцветными лампочками приборную панель. Ну, а отлетающий винт, это же только иногда ....
И вот эта последняя версия самая обидная, потому что Запад под видом помощи скидывает Украине откровенный хлам. Вертолет AS 332 Super Puma, разбившийся сегодня в Броварах – типичное тому подтверждение.
Источник:
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Что то мне Фаина Раневская вспомнилась:
И всем им посратушки сколько там кого детей закопали.
А вы еще не стали частью цивилизованного мира, лошары реально.