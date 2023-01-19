Кто виноват в падении на детский сад вертолёта в Броварах

Такие выводы экспертов еще в 2016 году публиковали западные СМИ, после того, как в 2009 году в море у берегов Шотландии на этом вертолете разбились 14 человек. В отчете утверждалось, что в коробке приводов вертолета Super Puma была выявлена серьезная проблема, связанная с повреждением подшипников. Она же называлась вероятной причиной крушения этого вертолета в 2016 году, когда погибли 12 человек, и потенциально еще шести других случаев, начиная с 1980 года.

Идея сбагрить неликвид Украине была, безусловно, гениальной.

Фактически Франция на этой сделке еще и получала навар в виде процентов по кредиту, который сама же и навязывала Украине для покупки.

К тому же с виду вертолеты выглядели неплохо – были покрашены в яркие цвета, имели современные обводы корпуса и мигающую разноцветными лампочками приборную панель. Ну, а отлетающий винт, это же только иногда ....

И вот эта последняя версия самая обидная, потому что Запад под видом помощи скидывает Украине откровенный хлам. Вертолет AS 332 Super Puma, разбившийся сегодня в Броварах – типичное тому подтверждение.