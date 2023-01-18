«Пивное облако», странные развлечения прошлого и другие любопытные факты и истории

Близится экватор недели, а значит, можно и нужно немного отдохнуть. В этом вам поможет очередная подборка весьма занятных фактов и историй обо всём на свете.
Оказывается, что в космосе есть самое настоящее «пивное облако», находящееся в созвездии Орла. В этом (на самом деле) газовом облаке содержится столько алкоголя, что его хватило бы на производство 200 септиллионов (24 нуля после) литров пива. В 1995 году учёные выявили, что там содержатся и другие химические элементы, однако этанол значительно преобладает.
Как бы вы не бросили игральные кости, на их противоположных гранях сумма очков всегда будет равна семи.
Ни для кого не секрет, зачем используются презервативы. Однако на Кубе они считаются изделиями многоцелевого назначения. Так, их применяют для рыбалки, укладки волос и в виноделии.
Оказывается, что рост родителей влияет на количество рождённых детей. Так, у высоких мужчин их больше. У женщин же действует обратный принцип.
Чаще всего медведи боятся собак, поскольку связывают их с волками или людьми. Первые опасны тем, что не ходят поодиночке, а значит, где-то рядом стая. Во втором случае, вероятно, рядом находится человек с ружьем. Ум медведей достаточно высок, чтобы понять, что связываться в этих случаях лучше не стоит.
Довольно многие люди любят носить майки-алкоголички, но не в США, где они имеют «социально-неблагополучное» название, а именно «wife-beater». В переводе это означает «бьющий жену».
Японцы используют медицинские маски в повседневной жизни аж с 1918 года, то есть уже больше 100 лет. Причём применяют их не только как защитное средство, но и как элемент стиля. Кроме того, их используют как социальный барьер, снижая чувство неловкости при общении с незнакомым человеком. Так что хождение без маски зачастую могут воспринять как нарушение этикета.
Все уже давно привыкли, что кетчуп делают из томатов, однако такая его версия появилась гораздо позже. Оригинальный кетчуп изготавливали из грибов.
Оказывается, пчелиный укус довольно просто распознать, ведь он пахнет бананом. Именно так пахнут тревожные феромоны, выделяя которые, пчела сообщает о потенциальной опасности.
Ну и закончим странным, коих было немало, но модным развлечением, просуществовавшим вплоть до 20 века. Речь идёт об артистах-«голодарях», которых показывали на ярмарках. Они сидели в клетке и голодали неделями под присмотром специальных проверяющих. Многие подобные артисты доходили до крайней степени истощения. Один из таких «профессионалов» постился 30 дней, употребляя в пищу лишь некоторое количество собственной мочи.
Источник:
- В Польше местные жители избили украинцев из-за акцента и потребовали уехать на родину
- "Кто это сделал?": семья из Чили обнаружила, что их дом разнесли
- Мужчина заметил опоссума, который без движения лежал на его крыльце
- Алкогольный марафон, пособие за усы и другие любопытные факты и истории
- Медведь решил провести спячку под верандой семьи