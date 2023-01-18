«Пивное облако», странные развлечения прошлого и другие любопытные факты и истории

Японцы используют медицинские маски в повседневной жизни аж с 1918 года, то есть уже больше 100 лет. Причём применяют их не только как защитное средство, но и как элемент стиля. Кроме того, их используют как социальный барьер, снижая чувство неловкости при общении с незнакомым человеком. Так что хождение без маски зачастую могут воспринять как нарушение этикета.

Все уже давно привыкли, что кетчуп делают из томатов, однако такая его версия появилась гораздо позже. Оригинальный кетчуп изготавливали из грибов.