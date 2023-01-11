Опасность для лысых в Мозамбике, лунный секс и другие занятные факты и истории

Новогодние праздники подошли к концу, а значит, пора снова возвращаться к рабочим будням. Именно поэтому, дабы скрасить экватор недели, предлагаем вам ознакомиться с традиционной подборкой интересных фактов и историй.
Существует ли любовь с первого взгляда? Безусловно, правда, чаще всего у мужчин. Согласно проведённому исследованию, подобное чувство возникает в 48% случаев, тогда как у женщин лишь в 28%.
Театральные представления в Древнем Риме были весьма суровыми. Если по сюжету пьесы герой должен был погибнуть, если в последний момент нередко заменяли на человека, приговорённого к смертной казни, чтобы убить на глазах публики. К слову, подобные кровавые зрелища пользовались особой популярностью.
Тельму Ховард по праву можно назвать одной из самых дорогих горничных. На протяжении 30 лет она работала у Уолта Диснея, дарившего ей на Рождество и день рождения акции своей компании. После её смерти в 1994 году выяснилось, что она владела активами Disney на 9 млн долларов, которые достались по наследству детям.
Японский генерал Хитоси Имамура в 1947 году оказался за решёткой за военные преступления своих подопечных в годы Второй Мировой войны. Ещё до заключения он активно каялся, требуя скорее его посадить. Правда, в 1954 году Имамура был освобождён, но посчитал, что наказание оказалось слишком мягким. Выйдя на свободу, генерал построил в своём саду копию тюремной камеры, где и провёл остаток дней.
Можно ли устроить секс на луне? По крайней мере, стажер NASA Тэд Робертс попытался это сделать в 2002 году, выкрав из лаборатории ящик с лунными камнями. Вместе со своей девушкой они вскрыли сейф в номере отеля, рассыпали содержимое на кровати и занялись любовью. После он и вовсе попытался продать камни, за что загремел за решётку на 8 лет.
ВМС США нашли весьма оригинальный способ, как сэкономить деньги, затрачиваемые на средство управление перископом в подводных лодках. Стоимость одной штуки доходит до 38 тыс. долларов. В 2017 году военные поняли, что с задачей неплохо справляются и геймпады от XBOX, которые, мало того, что оказались более просты в управлении, но и дешевле в тысячу раз.
В 1140 году немецкий король Конрад III принялся осаждать крепость под Вайнсбергом, пообещав сохранить жизнь всем женщинам и разрешив взять с собой всё, что они смогут унести на плечах. Какого же было его удивление, когда они вышли, неся на плечах своих мужей. Но данное слово король всё-таки сдержал.
Оказывается, что у трилогии «Властелин колец» должно было быть продолжение – «Новая тень». Толкин трижды пытался взяться за неё, однако написав всего несколько страниц, каждый раз бросал.
Наверняка многие знакомы с составом Черепашек-ниндзя. Однако мало кто знает двух женских персонажей из этой вселенной. Речь идёт о черепашках Дженнике и Венере Милосской.
Согласно проведённому исследованию, люди начинают работать с большим энтузиазмом, если размер награды неизвестен заранее.
Если у вас нет на голове волос, то лучше никогда не посещать Мозамбик, ведь там вы можете стать жертвой ритуального убийства. Согласно местным поверьям, лысая голоса хранит в себе золото.
Многим не нравятся курящие женщины, поэтому за их распространение нужно сказать «спасибо» компании «Lucky Strike». Именно она на Пасхальном параде в Нью-Йорке в 1929 году устроила парад моделей-«факелов свободы», которые демонстративно смолили сигареты. Именно после этого женское курение обрело популярность и стало чем-то обыденным.
Источник:
- Как представляли нашу жизнь в Европе 123 года назад
- Кишечный «гормон счастья», кладбищенский пистолет и другие интересные факты и истории
- Помощь на дороге
- Удивительная жизнь охотника Хью Гласса
- Без стеснения о друзьях и подругах