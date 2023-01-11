Опасность для лысых в Мозамбике, лунный секс и другие занятные факты и истории

Существует ли любовь с первого взгляда? Безусловно, правда, чаще всего у мужчин. Согласно проведённому исследованию, подобное чувство возникает в 48% случаев, тогда как у женщин лишь в 28%.

Театральные представления в Древнем Риме были весьма суровыми. Если по сюжету пьесы герой должен был погибнуть, если в последний момент нередко заменяли на человека, приговорённого к смертной казни, чтобы убить на глазах публики. К слову, подобные кровавые зрелища пользовались особой популярностью.