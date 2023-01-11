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Опасность для лысых в Мозамбике, лунный секс и другие занятные факты и истории

Опасность для лысых в Мозамбике, лунный секс и другие занятные факты и истории

Автор:
11 января 2023 00:07
Сообщество : Факты
Метки: в мире интересного   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
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Новогодние праздники подошли к концу, а значит, пора снова возвращаться к рабочим будням. Именно поэтому, дабы скрасить экватор недели, предлагаем вам ознакомиться с традиционной подборкой интересных фактов и историй.

Существует ли любовь с первого взгляда? Безусловно, правда, чаще всего у мужчин. Согласно проведённому исследованию, подобное чувство возникает в 48% случаев, тогда как у женщин лишь в 28%.


Театральные представления в Древнем Риме были весьма суровыми. Если по сюжету пьесы герой должен был погибнуть, если в последний момент нередко заменяли на человека, приговорённого к смертной казни, чтобы убить на глазах публики. К слову, подобные кровавые зрелища пользовались особой популярностью.

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Тельму Ховард по праву можно назвать одной из самых дорогих горничных. На протяжении 30 лет она работала у Уолта Диснея, дарившего ей на Рождество и день рождения акции своей компании. После её смерти в 1994 году выяснилось, что она владела активами Disney на 9 млн долларов, которые достались по наследству детям.

Японский генерал Хитоси Имамура в 1947 году оказался за решёткой за военные преступления своих подопечных в годы Второй Мировой войны. Ещё до заключения он активно каялся, требуя скорее его посадить. Правда, в 1954 году Имамура был освобождён, но посчитал, что наказание оказалось слишком мягким. Выйдя на свободу, генерал построил в своём саду копию тюремной камеры, где и провёл остаток дней.


Можно ли устроить секс на луне? По крайней мере, стажер NASA Тэд Робертс попытался это сделать в 2002 году, выкрав из лаборатории ящик с лунными камнями. Вместе со своей девушкой они вскрыли сейф в номере отеля, рассыпали содержимое на кровати и занялись любовью. После он и вовсе попытался продать камни, за что загремел за решётку на 8 лет.

ВМС США нашли весьма оригинальный способ, как сэкономить деньги, затрачиваемые на средство управление перископом в подводных лодках. Стоимость одной штуки доходит до 38 тыс. долларов. В 2017 году военные поняли, что с задачей неплохо справляются и геймпады от XBOX, которые, мало того, что оказались более просты в управлении, но и дешевле в тысячу раз.

В 1140 году немецкий король Конрад III принялся осаждать крепость под Вайнсбергом, пообещав сохранить жизнь всем женщинам и разрешив взять с собой всё, что они смогут унести на плечах. Какого же было его удивление, когда они вышли, неся на плечах своих мужей. Но данное слово король всё-таки сдержал.

Оказывается, что у трилогии «Властелин колец» должно было быть продолжение – «Новая тень». Толкин трижды пытался взяться за неё, однако написав всего несколько страниц, каждый раз бросал.

Наверняка многие знакомы с составом Черепашек-ниндзя. Однако мало кто знает двух женских персонажей из этой вселенной. Речь идёт о черепашках Дженнике и Венере Милосской.

Согласно проведённому исследованию, люди начинают работать с большим энтузиазмом, если размер награды неизвестен заранее.


Если у вас нет на голове волос, то лучше никогда не посещать Мозамбик, ведь там вы можете стать жертвой ритуального убийства. Согласно местным поверьям, лысая голоса хранит в себе золото.


Многим не нравятся курящие женщины, поэтому за их распространение нужно сказать «спасибо» компании «Lucky Strike». Именно она на Пасхальном параде в Нью-Йорке в 1929 году устроила парад моделей-«факелов свободы», которые демонстративно смолили сигареты. Именно после этого женское курение обрело популярность и стало чем-то обыденным.

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Метки: в мире интересного   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
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1  комментарий
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sedoisever Час назад
Можно ли устроить секс в Марианской впадине? Достаточно намочить кровать морской водой...
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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