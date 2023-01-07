Кишечный «гормон счастья», кладбищенский пистолет и другие интересные факты и истории

Праздничные дни подходят к концу, однако немного времени, чтобы отдохнуть, ещё всё же есть. Так что самое время расслабиться за очередной подборкой любопытных фактов и историй обо всём.
Американский писатель Уильям Берроуз страдал от алкогольной и наркотической зависимости, что не мешало ему оставаться хорошим стрелком. Именно этот навык он и решил продемонстрировать на одной из вечеринок. Берроуз решил пострелять из пистолета и попросил жену поставить себе стакан на голову. Супруга выполнила просьбу, однако пуля пришлась ей точно в лоб. Её гибель он назвал «катализатором творчества», ведь именно после этого происшествия он и написал свой первый роман.
Маркиз-Де Сад известен как писатель и философ, правда, с весьма распутными идеями. Удивительно, что при этом при всём он провёл 32 года своей жизни в тюрьме из-за обвинений в сексуальных преступлениях.
Изначально наручные часы были сугубо женским аксессуаром. Мужские же часы появились почти спустя столетие и предназначались для пилотов и солдат, чтобы те могли узнавать время, используя для этого лишь одну руку.
В декабре 2001 года террорист планировал подорвать самолёт, летевший из Парижа в Майами. Для этого он начинил обувь взрывчаткой. Правда, ничего не вышло. Ноги горе-преступника вспотели, из-за чего фитиль просто отсырел.
Согласно налоговому кодексу США, американцы обязаны отчитываться о доходах от продажи наркотиков, получения взяток и украденных вещей (согласно их рыночной стоимости).
А вот налоговое законодательство Норвегии причисляет стриптиз к видам искусства.
Сегодня Моцарта почитают как великого классика. Однако в его репертуаре есть и весьма «сортирные» произведения. Например, канон на шесть голосов под названием «Лизни меня в зад», который предназначался для исполнения с друзьями на совместных посиделках.
Во всём мире хватает традиционных рождественских блюд. Однако в Японии оно выглядит весьма странно, ведь это привычная всем курица KFC.
Охотник Хью Гласс, главный герой фильма «Выживший», реально существовал и выжил после нападения медведя гризли. Правда, в отличие от кинокартины он простил мужчину, бросившего его умирать.
В Европе в 19 веке на кладбищах устанавливали специальные пистолеты, защищавшие покойников. Они совершали выстрел при попытке вскрыть могилу, ведь тогда кража тел для продажи медикам и демонстрации в анатомических театрах была распространённым явлением.
Все прекрасно знакомы с серотонином, именуемым также как «гормон счастья», однако мало кому известно, что 95% его вырабатывают кишечные бактерии.
Источник:
- Удивительная жизнь охотника Хью Гласса
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- История о загадочной женской непоследовательности
Теперь я понял почему у США самый большой ВВП.
Всех с Рождеством,здоровья, счастья и успехов в Новом году!
С бесконечной любовью к Антибиотику, ваш Бонифаций)