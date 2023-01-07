FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4867 постов • 1048 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
Кишечный «гормон счастья», кладбищенский пистолет и другие интересные факты и истории

Кишечный «гормон счастья», кладбищенский пистолет и другие интересные факты и истории

Автор:
07 января 2023 01:32
Сообщество : Факты
Метки: в мире интересного   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
4309
10

Праздничные дни подходят к концу, однако немного времени, чтобы отдохнуть, ещё всё же есть. Так что самое время расслабиться за очередной подборкой любопытных фактов и историй обо всём.

Американский писатель Уильям Берроуз страдал от алкогольной и наркотической зависимости, что не мешало ему оставаться хорошим стрелком. Именно этот навык он и решил продемонстрировать на одной из вечеринок. Берроуз решил пострелять из пистолета и попросил жену поставить себе стакан на голову. Супруга выполнила просьбу, однако пуля пришлась ей точно в лоб. Её гибель он назвал «катализатором творчества», ведь именно после этого происшествия он и написал свой первый роман.

×
×

Маркиз-Де Сад известен как писатель и философ, правда, с весьма распутными идеями. Удивительно, что при этом при всём он провёл 32 года своей жизни в тюрьме из-за обвинений в сексуальных преступлениях.

Изначально наручные часы были сугубо женским аксессуаром. Мужские же часы появились почти спустя столетие и предназначались для пилотов и солдат, чтобы те могли узнавать время, используя для этого лишь одну руку.

В декабре 2001 года террорист планировал подорвать самолёт, летевший из Парижа в Майами. Для этого он начинил обувь взрывчаткой. Правда, ничего не вышло. Ноги горе-преступника вспотели, из-за чего фитиль просто отсырел.

Согласно налоговому кодексу США, американцы обязаны отчитываться о доходах от продажи наркотиков, получения взяток и украденных вещей (согласно их рыночной стоимости).


А вот налоговое законодательство Норвегии причисляет стриптиз к видам искусства.

Сегодня Моцарта почитают как великого классика. Однако в его репертуаре есть и весьма «сортирные» произведения. Например, канон на шесть голосов под названием «Лизни меня в зад», который предназначался для исполнения с друзьями на совместных посиделках.


Во всём мире хватает традиционных рождественских блюд. Однако в Японии оно выглядит весьма странно, ведь это привычная всем курица KFC.

Охотник Хью Гласс, главный герой фильма «Выживший», реально существовал и выжил после нападения медведя гризли. Правда, в отличие от кинокартины он простил мужчину, бросившего его умирать.

В Европе в 19 веке на кладбищах устанавливали специальные пистолеты, защищавшие покойников. Они совершали выстрел при попытке вскрыть могилу, ведь тогда кража тел для продажи медикам и демонстрации в анатомических театрах была распространённым явлением.

 Все прекрасно знакомы с серотонином, именуемым также как «гормон счастья», однако мало кому известно, что 95% его вырабатывают кишечные бактерии.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: в мире интересного   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Bill 4 часа назад
"Согласно налоговому кодексу США, американцы обязаны отчитываться о доходах от продажи наркотиков, получения взяток и украденных вещей (согласно их рыночной стоимости)."
Теперь я понял почему у США самый большой ВВП.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bonefacius 2 часа назад
Праздничные дни в самом разгаре, слегка заветренная брауншвейгская колбаса, корнишоны и алкоголь, c такими трудами добытый из магазина напротив продолжает радовать наш стол и мы позволим себе узнать один любопытнейший факт о нашем самом близком друге, без которого нельзя было представить Фишки, Антибиотике! Вы скажете кто он? Этот удивительный автор столь увлекательных и заманчивых постов, обволакивающих нас как "гормон счастья". Несмотря на бесконечную череду орфорграфических и грамматических ошибок, копирования и воровства чужих постов он достиг небывалых успехов, не доступных ни одному обычному смертному. Откуда он взялся? Неизвестно! Может быть он инопланетянин? Скорее всего! Ходят слухи что он женат на Покемонке, но это только слухи. Он просто появился из ниоткуда и поразил нас своими постами. Но не мне об этом судить, об этом лучше всего скажут 58 тысяч лайков, добытых часами, просиженными им на Пикабу и Дзене!
Всех с Рождеством,здоровья, счастья и успехов в Новом году!
С бесконечной любовью к Антибиотику, ваш Бонифаций)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58760



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Стюардесса с помощью забавных комиксов рассказывает о нюансах своей профессии
Стюардесса с помощью забавных комиксов рассказывает о нюансах своей профессии
«Хаматова не выходила из роли даже тогда, когда получала высокие награды из рук Путина»: дрессировщик Запашный раскритиковал уехавшую актрису
«Хаматова не выходила из роли даже тогда, когда получала высокие награды из рук...
Набирающие популярность в сообществах
Кремация по-американски
Кремация по-американски
Зачем советский ученый хотел затопить Сибирь
Зачем советский ученый хотел затопить Сибирь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#история#СССР#соцсети#Россия#девушки#праздник
#фото#интересное#животные#картинки#сво#страна#кино#Интересные
#фотографии#Прикол#люди#Приколы#Разное#Вещи#в мире#Спецоперация
Загадка Pink Floyd, «вдыхание души» и другие занимательные факты обо всём на свете Загадка Pink Floyd, «вдыхание души» и другие занимательные факты обо всём на свете Разный Мориарти, болеющие растения и другие занятые факты и истории Разный Мориарти, болеющие растения и другие занятые факты и истории Несдержанные старики, самый опасный сок и другие интересные факты и истории Несдержанные старики, самый опасный сок и другие интересные факты и истории Худеющий мозг, зависимость успеха мужчин и другие любопытные факты и истории Худеющий мозг, зависимость успеха мужчин и другие любопытные факты и истории Весёлые «метеористы», патриархальные сказки братьев Гримм и другие интересные истории и факты Весёлые «метеористы», патриархальные сказки братьев Гримм и другие интересные истории и факты

На что жалуетесь?

Вернуться