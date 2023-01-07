Кишечный «гормон счастья», кладбищенский пистолет и другие интересные факты и истории

Сегодня Моцарта почитают как великого классика. Однако в его репертуаре есть и весьма «сортирные» произведения. Например, канон на шесть голосов под названием «Лизни меня в зад», который предназначался для исполнения с друзьями на совместных посиделках.

Во всём мире хватает традиционных рождественских блюд. Однако в Японии оно выглядит весьма странно, ведь это привычная всем курица KFC.