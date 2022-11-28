Худеющий мозг, зависимость успеха мужчин и другие любопытные факты и истории

В 1878 году свет увидела первая телефонная книга, но поскольку люди ещё не знали, как пользоваться данным средством связи, к ней прилагалась инструкция. Так, например, в ней указывалось, что разговор лучше начинать со слов «Здравствуйте», а заканчивать – «Это всё».

Оказывается, что запустить нашу иммунную систему довольно просто. Для этого достаточно лишь посмотреть на уже болеющего человека, и тогда она быстро приведется в действие.