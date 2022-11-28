Худеющий мозг, зависимость успеха мужчин и другие любопытные факты и истории

Очередная рабочая неделя стартовала. Дабы скрасить тяжелый понедельник, предлагаем вашему вниманию очередную подборку любопытных фактов и историй обо всём на свете.
В 1878 году свет увидела первая телефонная книга, но поскольку люди ещё не знали, как пользоваться данным средством связи, к ней прилагалась инструкция. Так, например, в ней указывалось, что разговор лучше начинать со слов «Здравствуйте», а заканчивать – «Это всё».
Оказывается, что запустить нашу иммунную систему довольно просто. Для этого достаточно лишь посмотреть на уже болеющего человека, и тогда она быстро приведется в действие.
Кстати о болезнях. Вирусы, способствующие возникновению простуды, могут жить на разных поверхностях до 48 часов. А на денежных банкнотах они живут и вовсе до 17 дней.
Во многих языках мира полно забавных ругательств, однако шведские на фоне остальных выглядят весьма странно. Ведь часть из них представляют собой просто цифры. Например, «Tusan!» («Тысяча!») подразумевает под собой «Чёрт!».
Человек не так уж и уникален, ведь лишь 1,5-7% его генов являются исключительными. Все остальные можно обнаружить и у различных видов животных.
Весьма интересный вывод сделали исследователи, касаемо перспективности мужчин. Оказывается, что те, кто целуют своих избранниц по утрам, живут на 5 лет дольше и больше зарабатывают. Вероятно, это связано с тем, что поцелуи снижают уровень стресса и способствуют выработке гормонов радости.
Народ навахо очень не любит заимствовать чужие слова, предпочитая использовать для них собственные описания. Именно поэтому «танк» на их языке переводится как «автомобиль, ползущий с оружием, на котором сидят люди».
Потребление алкоголя в США в 18 веке сложно переплюнуть, ведь оно на 300% превышало сегодняшние показатели. А всё потому, что стоимость виски была гораздо ниже, чем у молока, кофе или пива.
Не секрет, что в мультфильме про Губку Боба есть персонаж Мистер Крабс – лобстер, заведующий рестораном «Красти Краб». Так вот заведение срисовано с ловушки для лобстера. Теперь понятно, почему этот персонаж всегда там находится.
На сегодняшний день по всему миру насчитывается свыше 40 вариаций Колобка. Например, в Германии сбежавший персонаж из теста – пирог, а Шотландии – овсяная лепёшка, а в Великобритании – Джонни-пончик. Самое интересное, что почти везде их ждал один и тот же финал: они оказывались в желудке лисы или свиньи.
Ну и закончим весьма печальным фактом о нашем мозге. Оказывается, что по достижению 35-летнего возраст он начинает уменьшаться, а к 90 годам наше «серое вещество» и вовсе теряет около 14% своего объёма.
Источник:
- Тайна зелёной книги: зачем средневековое пособие по ботанике отравили ядом?
- "Выходки свекрови достали!": истории от женщин, которые натерпелись от матери мужа
- В Китае работник заповедника стал лучшим другом волков
- 13 ситуаций, в которых лучше было бы промолчать
- Таец заглянул в ведро, и увидел там многоножку из ночных кошмаров
Не советую.
Потому что практически все правители с "похудевшим" мозгом.
Сама история это подтверждает - чем чаще и моложе умирали короли, тем быстрее двигался прогресс.
И тогда бы среди ковбоев было бы престижно выпить шот дорогого свежего молока, а не перегнаную бражку.