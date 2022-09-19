Загадка Pink Floyd, «вдыхание души» и другие занимательные факты обо всём на свете

Мало кто знает, но уши сов расположены на разной высоте. Именно это позволяем им точно определять положение своей потенциальной добычи.

Можно ли доверять исследования по психологии? Сказать сложно, ведь 50% из них не проходят тест на воспроизводимость. Это значит, что учёные, проводящие те же самые исследования никогда не получают аналогичных результатов.

В написанных 3,5 тыс. лет назад древними индуистами текстах поцелуй описывается как «вдыхание души друг в друга». Так что можете сказать своей второй половинке, что вложили в неё часть своей души.

Весьма к интересному выводу пришли нейробиологи. Оказывается, что у тех, кто получает даже незначительную власть, ослабляется та часть головного мозга, которая отвечает за сочувствие к другим. Именно поэтому так редко можно встретить сопереживание от сильных мира сего.