Загадка Pink Floyd, «вдыхание души» и другие занимательные факты обо всём на свете

Рабочая неделя началась, однако не повредит для отдыха с пользой. Лучше всего для этого подойдёт очередная подборка любопытных фактов и историй об окружающем нас мире.
Учёные нередко проводят весьма странные эксперименты. В ходе одного из ни выяснилось, что для того, что испортить человеку настроение, достаточно провести 7 минут в Instagram* (запрещён на территории РФ).
Наверняка вы видели в кино, как американские полицейские, прежде чем приблизиться к водителю, касались заднего фонаря автомобиля. Делалось это и в реальной жизни, но для чего? Оказывается, так правоохранители оставляли отпечаток на случай, если будут ранены или похищены. С появлением нательных камер и видеорегистраторов эта необходимость отпала.
Трифторид хлора – это бесцветный, ядовитый и реакционноспособный газ, представляющий серьёзную опасность. Ведь он может поджечь всё, включая стекло и асбест.
В какое время года чаще всего рождаются долгожители? Согласно проведённым исследованиям, чаще всего доживают до 100 лет те, кто появился на свет осенью.
Во многих странах можно встретить весьма странный национальный спорт. Есть такой и в Турции. Речь идёт о масляной борьбе. Противники надевают кожаные штаны весом до 13 кг, обливаются оливковым маслом и начинают бороться, не давая оппоненту встать. Сегодня поединок длится не более 40 минут, хотя раньше борьба могла продлиться больше суток.
Как быстрее реагировать и вычленять нужную информацию? Слушать правой стороной. Исследования показали, что именно правое ухо лучше выделяет из общего фона нужные конкретные данные, благодаря чему человек быстрее реагирует.
Что влияет на чувство насыщения? Гормоны, вырабатываемые желудком и кишечником. На доставку их в мозг и обработку уходит свыше 10 минут. Видимо, из-за этого случается так, что человек успевает сильно переесть.
Адольф Гитлер явно придерживался двойных стандартов. Как известно, он истреблял евреев, но при этом его семейный врач Эдуард Блох как раз-таки был австрийским евреем. Он лечил семью Гитлеров ещё когда будущий лидер фашистской Германии ходил в школу, делая им скидку на свои услуги из-за их плохого финансового положения, за что получил «вечную благодарность». Так что неудивительно, что в 1938 году Блох получил особую защиту.
В Сети можно встретить немало запутанных загадок, одной из которых стала «Тёмная сторона радуги», обнаруженная поклонниками группы Pink Floyd. Они выяснили, что если одновременно проигрывать пластинку «Обратная сторона Луны» и фильм «Волшебник из страны Оз» 1939 года, то музыка будет идеально подходить под изображение на экране. В общей сложности было насчитано около 100 совпадений между текстом, мелодией и событиями, происходящими в кино.
Совпадение?
За всё время существовало много разных мужских клубов. Например, в 19 веке особой популярность в США пользовались клубы толстяков, куда брали тех, чей вес превышал 90 кг. Как правило, там оказывались богачи, но бывали и исключения.
Летом 2022 года Бельгия расщедрилась для своей бывшей колонии, республики Конго, передав золотой зуб из первого-премьер министра Патриса Лумумбы, которого тайно расстреляли ещё в 61-ом году, а после растворили тело в кислоте.
Мало кто знает, но уши сов расположены на разной высоте. Именно это позволяем им точно определять положение своей потенциальной добычи.
Можно ли доверять исследования по психологии? Сказать сложно, ведь 50% из них не проходят тест на воспроизводимость. Это значит, что учёные, проводящие те же самые исследования никогда не получают аналогичных результатов.
В написанных 3,5 тыс. лет назад древними индуистами текстах поцелуй описывается как «вдыхание души друг в друга». Так что можете сказать своей второй половинке, что вложили в неё часть своей души.
Весьма к интересному выводу пришли нейробиологи. Оказывается, что у тех, кто получает даже незначительную власть, ослабляется та часть головного мозга, которая отвечает за сочувствие к другим. Именно поэтому так редко можно встретить сопереживание от сильных мира сего.
Ну и закончим историей про нелюбовь к спойлерам. В 2018 году инженер-электрик исследовательской антарктической станции несколько раз ударил своего коллегу в грудь. Причиной для этого послужило то, что последний рассказал концовки всех книг, что находились в местной скромной библиотеке. Что ж, весьма справедливый исход истории!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Как же так?! Нужно было предоставить выбор - "в морду или в пузо?"