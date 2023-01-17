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В аэропорту Красноярска пьяный пассажир грозился взорвать самолёт

В аэропорту Красноярска пьяный пассажир грозился взорвать самолёт

Автор:
17 января 2023 14:11
Сообщество : Криминал
Метки: аэропорт   видео   дебош   красноярск   статья   терроризи   
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Хотел в Таиланд, а угодил в колонию.

Нетрезвый пассажир рейса SU 634 Красноярск — Пхукет устроил на борту самолёта дебош, который очень дорого ему обойдётся.

По словам очевидцев, мужчина перед отправкой рейса вместе с женой хорошо "накидался" алкоголем в дьюти-фри, после чего уже в самолёте вёл себя неадекватно и приставал к пассажирам. Бортпроводники решили снять с рейса проблемного пассажира и попросили его покинуть самолёт. Но всё бы ничего, если бы в порыве мести он не крикнул, что самолёт заминирован.

После слов дебошира лайнер пришлось отправлять на повторный досмотр, а пассажирам пришлось дожидаться отправки ещё 4 часа.

Сообщается, что мужчину задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Дебоширу светит до трёх лет "курорта" в местах не столь отдалённых.

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Метки: аэропорт   видео   дебош   красноярск   статья   терроризи   
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15  комментариев
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3k
Старичок 2 часа назад
таким надо запретить выезд за пределы муниципального образования, где проживают.
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AlcoVolk Полчаса назад
Теперь будет питаться посредствам удобного интернет магазина сидим-едим
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Аарон Чупа Полчаса назад
Пожизненно запрет на полеты. И конский штраф. Нахер его в тюрьму сажать? Пусть пашет и отрабатывает. И до кучи ославить в местных сми чтоб люди знали с кем рядом живут.
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Ivan Час назад
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Никогда не понимал как можно допиться до такого скотского состояния. Не скажу, что ЗОЖник, совсем нет. Но это не для оценки, тут личный выбор.
Ну вот что с тобой не так, если ты лезешь в драку или устраиваешь подобное? Пей, но лицо свое сохраняй.
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