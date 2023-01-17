В аэропорту Красноярска пьяный пассажир грозился взорвать самолёт

Нетрезвый пассажир рейса SU 634 Красноярск — Пхукет устроил на борту самолёта дебош, который очень дорого ему обойдётся.



По словам очевидцев, мужчина перед отправкой рейса вместе с женой хорошо "накидался" алкоголем в дьюти-фри, после чего уже в самолёте вёл себя неадекватно и приставал к пассажирам. Бортпроводники решили снять с рейса проблемного пассажира и попросили его покинуть самолёт. Но всё бы ничего, если бы в порыве мести он не крикнул, что самолёт заминирован.