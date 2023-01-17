В аэропорту Красноярска пьяный пассажир грозился взорвать самолёт

Хотел в Таиланд, а угодил в колонию.
Нетрезвый пассажир рейса SU 634 Красноярск — Пхукет устроил на борту самолёта дебош, который очень дорого ему обойдётся.
По словам очевидцев, мужчина перед отправкой рейса вместе с женой хорошо "накидался" алкоголем в дьюти-фри, после чего уже в самолёте вёл себя неадекватно и приставал к пассажирам. Бортпроводники решили снять с рейса проблемного пассажира и попросили его покинуть самолёт. Но всё бы ничего, если бы в порыве мести он не крикнул, что самолёт заминирован.
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После слов дебошира лайнер пришлось отправлять на повторный досмотр, а пассажирам пришлось дожидаться отправки ещё 4 часа.
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Сообщается, что мужчину задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Дебоширу светит до трёх лет "курорта" в местах не столь отдалённых.
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Ну вот что с тобой не так, если ты лезешь в драку или устраиваешь подобное? Пей, но лицо свое сохраняй.
Словом, метод имеет право на жизнь. Но подходит он далеко не всем. Для тех, кого по синему делу начинает тянуть на подвиги, последствия могут быть самыми плачевными. Что мы и видим в очередной раз.