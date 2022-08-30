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Пассажирка в Шереметьево выследила охранника, снимавшего на камеру под юбкой у девушек

Пассажирка в Шереметьево выследила охранника, снимавшего на камеру под юбкой у девушек

Автор:
30 августа 2022 09:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Телефон   Шереметьево   аэропорт   видео   извращенец   клубничка   охранник   снимал на камеру   
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Сотрудник "службы безопасности" встал на эскалатор и включил камеру, поднеся руку с телефоном прямо под юбку поднимавшейся дамы. Объяснить свое поведение извращенец отказался.

Любители "клубнички" готовы на всё, лишь бы получить заветные кадры полуобнаженного женского тела. Кто-то вооружается телескопами и караулит соседок в доме напротив, а другие заглядывают под юбки с помощью камеры телефона.


Один из таких работает в службе охраны в Шереметьево, и совсем недавно он попался на глаза пассажирке. Девушка заметила, как мужчина в форме сотрудника службы безопасности пристроился на эскалаторе позади поднимавшейся посетительницы аэропорта. Та была в короткой юбке, и, похоже, этот факт стал для охранника решающим. Не удержавшись, он включил на телефоне камеру и подсунул гаджет так, чтобы тот снял прелести пассажирки во всей красе. Примечательно, что извращенец не стал объяснять свое поведение, даже когда узнал, что спалился.


Как сообщают СМИ, девушка, которая сняла инцидент на камеру, обратилась в полицию Шереметьево. Там ей пообещали провести внутреннюю проверку и наказать сотрудника, превысившего полномочия.


При этом, автора ролика попросили сразу же его удалить. Однако, похоже, видео ранее было выложено в Сеть, а потому героя-извращенца теперь будут знать в лицо не только в Шереметьево.

Источник:

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Метки: Телефон   Шереметьево   аэропорт   видео   извращенец   клубничка   охранник   снимал на камеру   
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16  комментариев
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6k
Tim_G 46 минут назад
А съёмки с телефона охранника будут?
Друг спрашивает
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13k
FatZilla 5 минут назад
Действительно, извращенец... Вместо того чтобы снимать под юбкой у мужиков, на девушек позарился )))))

А вообще, на почве недотраха, мужики могут всякую дичь творить... вспоминаю себя, когда у меня с этим туго было.
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−134
toreeteres 7 минут назад
ПУГАЯ МИР МАСШТАБОМ ПЕРЕМЕН

ЗАВАРИВАЯ ВАРЕВО КРУТОЕ

РОССИЯ ПОДНИМАЕТСЯ С КОЛЕН

И СНОВА В РОТ ЕЁ Е- /БУТ -НО СТОЯ ! ...
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3k
SandMANn 19 минут назад
Горе то какое!
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1k
Acid Snake 37 минут назад
Не надо надевать такие юбки, оделась как шлюха, будь готова, что кто-то будет смотреть тебе под юбку. И с каких это пор мужик, смотрящий на женщину - извращенец? извращенцы это гомики и лесби-ковырялки.
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5k
Умница-красавица 42 минуты назад
Нет, а что ещё делать не первой свежести дядечке с внешностью почтальона Печкина и зп охранника? Лучше чтоли, чтобы он в лесополосе с электричек женщин ловил?
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6k
Tim_G 48 минут назад
Про "во всей красе" - спалился ещё один извращенец
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143
Feud 52 минуты назад
Не в лицо, а на зоне его должны знать.
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26k
Киры4 55 минут назад
Моральный урод.
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1k
Ksenia2 59 минут назад
Гаденыш.
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