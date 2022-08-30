Пассажирка в Шереметьево выследила охранника, снимавшего на камеру под юбкой у девушек

Сотрудник "службы безопасности" встал на эскалатор и включил камеру, поднеся руку с телефоном прямо под юбку поднимавшейся дамы. Объяснить свое поведение извращенец отказался.
Любители "клубнички" готовы на всё, лишь бы получить заветные кадры полуобнаженного женского тела. Кто-то вооружается телескопами и караулит соседок в доме напротив, а другие заглядывают под юбки с помощью камеры телефона.
Один из таких работает в службе охраны в Шереметьево, и совсем недавно он попался на глаза пассажирке. Девушка заметила, как мужчина в форме сотрудника службы безопасности пристроился на эскалаторе позади поднимавшейся посетительницы аэропорта. Та была в короткой юбке, и, похоже, этот факт стал для охранника решающим. Не удержавшись, он включил на телефоне камеру и подсунул гаджет так, чтобы тот снял прелести пассажирки во всей красе. Примечательно, что извращенец не стал объяснять свое поведение, даже когда узнал, что спалился.
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Как сообщают СМИ, девушка, которая сняла инцидент на камеру, обратилась в полицию Шереметьево. Там ей пообещали провести внутреннюю проверку и наказать сотрудника, превысившего полномочия.
При этом, автора ролика попросили сразу же его удалить. Однако, похоже, видео ранее было выложено в Сеть, а потому героя-извращенца теперь будут знать в лицо не только в Шереметьево.
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АНТИФИШКИ
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Друг спрашивает
А вообще, на почве недотраха, мужики могут всякую дичь творить... вспоминаю себя, когда у меня с этим туго было.
ЗАВАРИВАЯ ВАРЕВО КРУТОЕ
РОССИЯ ПОДНИМАЕТСЯ С КОЛЕН
И СНОВА В РОТ ЕЁ Е- /БУТ -НО СТОЯ ! ...
расскажи нам, О ЗНАТОК УК!
Если найдут кого заснял без белья
А если ещё и распространял...