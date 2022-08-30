Пассажирка в Шереметьево выследила охранника, снимавшего на камеру под юбкой у девушек

Любители "клубнички" готовы на всё, лишь бы получить заветные кадры полуобнаженного женского тела. Кто-то вооружается телескопами и караулит соседок в доме напротив, а другие заглядывают под юбки с помощью камеры телефона.

Один из таких работает в службе охраны в Шереметьево, и совсем недавно он попался на глаза пассажирке. Девушка заметила, как мужчина в форме сотрудника службы безопасности пристроился на эскалаторе позади поднимавшейся посетительницы аэропорта. Та была в короткой юбке, и, похоже, этот факт стал для охранника решающим. Не удержавшись, он включил на телефоне камеру и подсунул гаджет так, чтобы тот снял прелести пассажирки во всей красе. Примечательно, что извращенец не стал объяснять свое поведение, даже когда узнал, что спалился.