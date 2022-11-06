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Экоактивистам напомнили о правилах приличия

Экоактивистам напомнили о правилах приличия

Автор:
06 ноября 2022 16:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: амстердам   аэропорт   видео   голландия   самолеты   экоактивисты   
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Облить шедевр живописи супом? Не вопрос! Приклеить себя к полу в музее? Легко! Заблокировать взлётную полосу для частных самолётов? А вот тут заминочка вышла...

 В последнее время экоактивисты настолько уверовали в себя и вою безнаказанность, что стали устраивать всевозможные акции чуть ли не каждый день. Но оказалось, что не везде и не на все их выходки нормальные люди готовы закрывать глаза.

С этим столкнулись голландские участники экологической организации Greenpeace и движения Extinction Rebellion. В субботу более 300 одарённых граждан решили провести акцию протеста против изменения климата и, прорвавшись на взлётно-посадочную полосу, блокировали вылет частных самолётов в аэропорту Схипхол, ведь самолеты так сильно воздействуют на экологию.

 

Вот только чудики забыли, что аэропорты обычно охраняются лучше, чем музей и за подобные выходки тебя не только в местной газете напечатают, но и вполне реальный срок могут дать.


 

Служба безопасности оцепила полосу и начались аресты. Более 200 человек задержали и предъявили обвинения.

 

«Все они совершили уголовно наказуемое деяние», — сообщает NL Times со ссылкой на представителя королевской военной полиции. Также отмечается, что далее решение о судьбе задержанных будет принимать прокуратура. Ну а генеральный директор аэропорта Схипхол Рууд Зондаг заявил, что активисты должны «чувствовать себя желанными гостями, но им стоит вести себя цивилизованно».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: амстердам   аэропорт   видео   голландия   самолеты   экоактивисты   
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5  комментариев
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71k
Доктор Джонс Полчаса назад
Незаконное вмешательство в деятельность гражданской авиации приравнивается к террористическому акту... Экошизоиды об этом не знают...
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39k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 16 минут назад
не правильно написали !

правильно так "более 300 альтернативно одарённых граждан"
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70
Denniss77 24 минуты назад
Блиин,задрали шизики...ну и выкатили бы машину ветродуйку -для очистки отпыли ,грязи,свежего снега(ну это которая реактивной струёй всй сдувает)и выдули бы экомусор....видимо директор аэропорта,слишьком мягкосердечный.
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4k
Александр Николаевич Час назад
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