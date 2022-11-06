Экоактивистам напомнили о правилах приличия

В последнее время экоактивисты настолько уверовали в себя и вою безнаказанность, что стали устраивать всевозможные акции чуть ли не каждый день. Но оказалось, что не везде и не на все их выходки нормальные люди готовы закрывать глаза.

С этим столкнулись голландские участники экологической организации Greenpeace и движения Extinction Rebellion. В субботу более 300 одарённых граждан решили провести акцию протеста против изменения климата и, прорвавшись на взлётно-посадочную полосу, блокировали вылет частных самолётов в аэропорту Схипхол, ведь самолеты так сильно воздействуют на экологию.