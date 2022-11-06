Экоактивистам напомнили о правилах приличия

Облить шедевр живописи супом? Не вопрос! Приклеить себя к полу в музее? Легко! Заблокировать взлётную полосу для частных самолётов? А вот тут заминочка вышла...
В последнее время экоактивисты настолько уверовали в себя и вою безнаказанность, что стали устраивать всевозможные акции чуть ли не каждый день. Но оказалось, что не везде и не на все их выходки нормальные люди готовы закрывать глаза.
С этим столкнулись голландские участники экологической организации Greenpeace и движения Extinction Rebellion. В субботу более 300 одарённых граждан решили провести акцию протеста против изменения климата и, прорвавшись на взлётно-посадочную полосу, блокировали вылет частных самолётов в аэропорту Схипхол, ведь самолеты так сильно воздействуют на экологию.
Вот только чудики забыли, что аэропорты обычно охраняются лучше, чем музей и за подобные выходки тебя не только в местной газете напечатают, но и вполне реальный срок могут дать.
Служба безопасности оцепила полосу и начались аресты. Более 200 человек задержали и предъявили обвинения.
«Все они совершили уголовно наказуемое деяние», — сообщает NL Times со ссылкой на представителя королевской военной полиции. Также отмечается, что далее решение о судьбе задержанных будет принимать прокуратура. Ну а генеральный директор аэропорта Схипхол Рууд Зондаг заявил, что активисты должны «чувствовать себя желанными гостями, но им стоит вести себя цивилизованно».
Источник:
АНТИФИШКИ
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правильно так "более 300 альтернативно одарённых граждан"