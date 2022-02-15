Красноярец попался на кассе при попытке купить автомоечную станцию «Керхер» за 200 рублей

Хитромудрый сибиряк предусмотрел практически все, однако не учел, что на любое действие найдется противодействие.
Необычную попытку обзаведения дорогостоящей техникой пресекли в Красноярске. Группа сибиряков решила объегорить местный "Леруа", переклеив ценник с дешевого хозяйственного крючка на дорогую автомоечную станцию "Керхер".
Парни предусмотрительно направились на кассу самообслуживания, ведь бездушной технике все равно, с чего считывать шрих-код. Однако дальше кассы уйти не удалось. Бдительный сотрудник гипермаркета заметил подмену и нажал тревожную кнопку, а оперативно прибывшие росгвардейцы "повязали" несостоявшихся обладателей "Керхера".
В местных СМИ сообщают, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание, которое может грозить, сибирякам - до 2-х лет лишения свободы.
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