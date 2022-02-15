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Красноярец попался на кассе при попытке купить автомоечную станцию «Керхер» за 200 рублей

Красноярец попался на кассе при попытке купить автомоечную станцию «Керхер» за 200 рублей (2 фото)

Автор:
15 февраля 2022 08:41
Сообщество : Жить в России
Метки: ЛеруаМерлен   Что то пошло не так   видео   воровство   красноярск   мошенничество   неудачная попытка кражи   попались   
1554
2

Хитромудрый сибиряк предусмотрел практически все, однако не учел, что на любое действие найдется противодействие.

Необычную попытку обзаведения дорогостоящей техникой пресекли в Красноярске. Группа сибиряков решила объегорить местный "Леруа", переклеив ценник с дешевого хозяйственного крючка на дорогую автомоечную станцию "Керхер".


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Парни предусмотрительно направились на кассу самообслуживания, ведь бездушной технике все равно, с чего считывать шрих-код. Однако дальше кассы уйти не удалось. Бдительный сотрудник гипермаркета заметил подмену и нажал тревожную кнопку, а оперативно прибывшие росгвардейцы "повязали" несостоявшихся обладателей "Керхера".



В местных СМИ сообщают, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание, которое может грозить, сибирякам - до 2-х лет лишения свободы.

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Метки: ЛеруаМерлен   Что то пошло не так   видео   воровство   красноярск   мошенничество   неудачная попытка кражи   попались   
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1k
Вадим Курбатов 38 минут назад
Судя по куртке, это замаскированные американские диссиденты. Опять пытаются подорвать нашу несокрушимую экономику своими мелкими пакостями! Ох уж этот запад, но нас не проведешь!))
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2k
Sergius SPb 11 минут назад
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2
Джонни 21 минуту назад
Какие сибиряки? Там на фото четко видно - Омериканцы же под видом сибиряков. Я думал вообще всё это в Волмарте происходит. Похоже на провокацию.
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157
Критерий Коши 23 минуты назад
Наверное, они наивно думали, что первые до такого додумались и что для персонала такая выходка будет большой неожиданностью)
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1k
Vi Полчаса назад
Бизнес по мойке машин не пошел, зато нашли приключений до 6 лет на троих. А цена вопроса 25к - https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/moyka-vysokogo-davleniya-karcher-k5-basic-14547883/https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/moyka-vysokogo-davleniya-karcher-k5-basic-14547883/
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5k
tamin Полчаса назад
Как раз на кассе и прокатило бы. А бездушная касса самообслуживания зафиксировала несоответствие веса пробитого и купленного и выдала аларм.
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34k
Опаньки 41 минуту назад
а где видео, как им на очко ценник наклеивают?
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756
Serg Dex 41 минуту назад
А то у него ценник с наим. товара не высвечивается, наверно такое возможно если кассир в доле и то успех будет условный, вычтут однозначно из зп персонала, мамкин аферист.
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5k
Roman 42 минуты назад
Сейчас ещё взлом компьютерных систем путём подделки штрихкода пришьют и срок станет адекватным :)
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1k
Mazter 48 минут назад
Ну чо, посидят годик, постажируются и выйдут теперь работать на мойку на постоянку ибо с судимостью куда ж теперь кроме как на мойку.
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15k
ВОВЧЕГ 51 минуту назад
Эта песенка стара, обосрать ее пора! Прошло то время когда имели так магазины, ну или охранник должен быть свой, было время не плохо жили.
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3k
сеньор Леонсио 51 минуту назад
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2k
NIS 52 минуты назад
На любую хитрую задницу найдётся свой болт с резьбой !
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