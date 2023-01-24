Нейросеть показала глав государств и "выдумала" им тотемных животных

Президент России получился самым устрашающим.
Насмотревшись постов с "творчеством" нейросетей, автор Телеграм-канала "Вечерний Омаров" тоже решил внести свой вклад в генерацию странных картинок. Как рассказал блогер, он пользовался нейросетью MidJourney и заплатил за её работу 10 долларов.
"Запрос был простой: «Президент страны и его тотемное животное». Дословно было так: «Emmanuel Macron with his totem animal», ну и т.д." , — пишет блогер.
При этом он отмечает, что эксперимент был чистейшим — никаких подсказок касательно тотемных животных он не давал, нейросеть сгенерировала их самостоятельно.
Премьер-министр Британии Риши Сунак. Всё-таки как бы разработчики не пытались "воспитать" ИИ, обвинения в расизме мы услышим ещё не раз
Источник:
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ладно, а кто тогда вводит переменные типа как путин шольц или тотемное животное? Люди?