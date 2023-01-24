Нейросеть показала глав государств и "выдумала" им тотемных животных

Насмотревшись постов с "творчеством" нейросетей, автор Телеграм-канала "Вечерний Омаров" тоже решил внести свой вклад в генерацию странных картинок. Как рассказал блогер, он пользовался нейросетью MidJourney и заплатил за её работу 10 долларов.



"Запрос был простой: «Президент страны и его тотемное животное». Дословно было так: «Emmanuel Macron with his totem animal», ну и т.д." , — пишет блогер.



При этом он отмечает, что эксперимент был чистейшим — никаких подсказок касательно тотемных животных он не давал, нейросеть сгенерировала их самостоятельно.