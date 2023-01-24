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Нейросеть показала глав государств и "выдумала" им тотемных животных

Нейросеть показала глав государств и "выдумала" им тотемных животных

Автор:
24 января 2023 14:04
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   Путин   Шольц   нейросеть   президенты   тотемное животное   
2340
8

Президент России получился самым устрашающим.

Насмотревшись постов с "творчеством" нейросетей, автор Телеграм-канала "Вечерний Омаров" тоже решил внести свой вклад в генерацию странных картинок. Как рассказал блогер, он пользовался нейросетью MidJourney и заплатил за её работу 10 долларов.


"Запрос был простой: «Президент страны и его тотемное животное». Дословно было так: «Emmanuel Macron with his totem animal», ну и т.д." , — пишет блогер.

При этом он отмечает, что эксперимент был чистейшим — никаких подсказок касательно тотемных животных он не давал, нейросеть сгенерировала их самостоятельно.

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Метки: ИИ   Путин   Шольц   нейросеть   президенты   тотемное животное   
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18  комментариев
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25k
Serg2001 Полчаса назад
Вот же тотем Шольца...
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5k
пропеллер 7 секунд назад
и никто не мешал заметьте ей работать, все сама ,по моему это гениально ,всем аплодировать 5 минут.
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6k
Leo Sun 13 секунд назад
Когда же ИИ поймёт, что у человека всего ПЯТЬ пальцев?
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159
Николай Пауков 10 минут назад
158 Николай Пауков 4 минуты назад Как уже замучили с художествами нейросетей. Пойду почитаю? что это такое и как оно работает. Как вообще ей управляют? Открываем командную строку и... $make "putin" portret with "totemnoe zhivotnoe" generate -r?
ладно, а кто тогда вводит переменные типа как путин шольц или тотемное животное? Люди?
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59k
Опиум для народа 11 минут назад
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7k
Axel 13 минут назад
"Странно, почему ИИ "знает"..." На самом деле странно то, что он НЕ знает о тотеме хохлов. Хотя всем известно - это свинья!
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9k
Maddy8 36 минут назад
Потому что нейросеть придумал человек и человек закладывает в неё информацию. Нейросеть это не : я осознаю себя в мире, это то, что хочет человек.
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63k
doker 46 минут назад
А что не понятно? Больше внимания уделять Дальнему Востоку.
А то опять доклады и реальность НЕ СОВПАДУТ.
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10k
Б.Касторский 47 минут назад
Хм, а если тигр амурский, то чем он должен мешать образу? У нас даже верблюды есть.
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27k
Киры4 49 минут назад
За ежа обидно как-то.
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