«Не смогли у нас отнять святое право умирать»: прочтение знаменитой песни британцами, немцами и нашими

Благородные индейцы из племени чероки. Они вытащили замерзающего несчастного и отвели к вождю. В благодарность за спасение Джон Д. Лаудермилк (а это был именно он) предложил написать песню, прославляющую славное и гордое племя и поведать в ней о сложной жизни чероки.