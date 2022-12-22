«Не смогли у нас отнять святое право умирать»: прочтение знаменитой песни британцами, немцами и нашими

50-е годы, зима, метель. Автомобиль вязнет в сугробе. И кажется, что выхода из снежного плена нет. Но тут появились они.
Благородные индейцы из племени чероки. Они вытащили замерзающего несчастного и отвели к вождю. В благодарность за спасение Джон Д. Лаудермилк (а это был именно он) предложил написать песню, прославляющую славное и гордое племя и поведать в ней о сложной жизни чероки.
Очень трогательная история. Даже жаль, что брехня. Лаудермилк все же личность творческая, и приукрасить действительность был не прочь. Но песню написал. И в 1971 году душещипательная «Индейская история» в исполнении Paul Revere & The Raiders начала своё триумфальное шествие по миру.
Впрочем, о разоблачении геноцида речи не шло. Это всего лишь вольная фантазия-размышление на тему.
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Первая версия Indian Reservation вышла значительно раньше, в 1959 году. Её автор преподнёс в подарок Марвину Рейнуотору – кантри-исполнителю, который на ¼ был чероки и выступал в соответствующих национальных костюмах.
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Это авторская версия 1965 года.
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В 1968 году Дон Фардон – экс-участник группы The Sorrows «кавернул» «Бледнолицего индейца», создав блюзовую версию. Песня достигла 20-ой позиции в американских чартах.
Но на этом история не закончилась. Наоборот. Paul Revere & The Raiders возвели композицию на пьедестал почёта. Ребята начинали как гаражная группа, играли рок в нарядах эпохи рококо.
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Эта версия действительно роскошна. В ней проскальзывают гаражные истоки коллектива, чувствуются надрывные блюзовые ноты, широко разливается мощная тема диско и томного нежного соула, эпоха которого только начинает зарождаться. Странная песня. Алогичная в чём-то. Но крутая, ведь она смогла органично объединить времена, эпохи, стили. Постоянно получая новое прочтение и новую жизнь.
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«Резервация» 1981 года от британских панков.
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Яркая и сочная немецкая версия Orlando Riva Sound.
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Самый проникновенный и трогательный кавер исполнил представитель североамериканского племени лакота Бадди Красный Лук.
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Союз тоже не прошёл мимо. Свою версию записали «Поющие гитары».
А какая версия показалась вам самой проникновенной?
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