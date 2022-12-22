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«Не смогли у нас отнять святое право умирать»: прочтение знаменитой песни британцами, немцами и нашими

«Не смогли у нас отнять святое право умирать»: прочтение знаменитой песни британцами, немцами и нашими

Автор:
22 декабря 2022 15:11
Сообщество : RealFishki
Метки: Paul Revere & The Raiders   Джон Д. Лаудермилк   Кавер   Музыка   версия   индеец   песня   племя   прочтение   хит   
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50-е годы, зима, метель. Автомобиль вязнет в сугробе. И кажется, что выхода из снежного плена нет. Но тут появились они.

Благородные индейцы из племени чероки. Они вытащили замерзающего несчастного и отвели к вождю. В благодарность за спасение Джон Д. Лаудермилк (а это был именно он) предложил написать песню, прославляющую славное и гордое племя и поведать в ней о сложной жизни чероки.

Очень трогательная история. Даже жаль, что брехня. Лаудермилк все же личность творческая, и приукрасить действительность был не прочь. Но песню написал. И в 1971 году душещипательная «Индейская история» в исполнении Paul Revere & The Raiders начала своё триумфальное шествие по миру.

Впрочем, о разоблачении геноцида речи не шло. Это всего лишь вольная фантазия-размышление на тему.

Первая версия Indian Reservation вышла значительно раньше, в 1959 году. Её автор преподнёс в подарок Марвину Рейнуотору – кантри-исполнителю, который на ¼ был чероки и выступал в соответствующих национальных костюмах.

Это авторская версия 1965 года.

В 1968 году Дон Фардон – экс-участник группы The Sorrows «кавернул» «Бледнолицего индейца», создав блюзовую версию. Песня достигла 20-ой позиции в американских чартах.

Но на этом история не закончилась. Наоборот. Paul Revere & The Raiders возвели композицию на пьедестал почёта. Ребята начинали как гаражная группа, играли рок в нарядах эпохи рококо.

Эта версия действительно роскошна. В ней проскальзывают гаражные истоки коллектива, чувствуются надрывные блюзовые ноты, широко разливается мощная тема диско и томного нежного соула, эпоха которого только начинает зарождаться. Странная песня. Алогичная в чём-то. Но крутая, ведь она смогла органично объединить времена, эпохи, стили. Постоянно получая новое прочтение и новую жизнь.

«Резервация» 1981 года от британских панков.

Яркая и сочная немецкая версия Orlando Riva Sound.

Самый проникновенный и трогательный кавер исполнил представитель североамериканского племени лакота Бадди Красный Лук.

Союз тоже не прошёл мимо. Свою версию записали «Поющие гитары».

А какая версия показалась вам самой проникновенной?

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Метки: Paul Revere & The Raiders   Джон Д. Лаудермилк   Кавер   Музыка   версия   индеец   песня   племя   прочтение   хит   
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5  комментариев
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Leonid Час назад
Вот эта версия показалась самой проникновенной. Смотрел без звука
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7
vuckvak 15 минут назад
Никакая.Перый раз в жизни вообще слышу,хотя молодость пришла на семидесятые.Да судя по типо песне,и не жалею.
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6k
klop 37 минут назад
Посредственная композиция при чём в любых исполнениях и почему автор даже пост о ней сделал вообще непонятно.
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