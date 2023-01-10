Нейросеть научилась иллюстрировать песни, создавая из них залипательные сюжеты

Нейросети уже вовсю шагают по планете. Кажется, что с их помощью уже пытались нарисовать буквально всё. Различных популярных персонажей фильмов и сериалов в альтернативных вселенных? Было! Крылатые фразы и фразеологизмы? Тоже было! Несмотря на то, что почитатели нейросетей обкатали их возможности вдоль и поперёк, всё равно находятся те, кто придумывает что-то новенькое.

Например, авторы Телеграм-канала «Нейросеть рисует песни» решили научить программу Midjourney иллюстрировать известные треки. Канал только начинает развиваться, но уже активно привлекает внимание своим новшеством.

Валентина Толкунова — «Кабы не было зимы»