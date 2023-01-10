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Нейросеть научилась иллюстрировать песни, создавая из них залипательные сюжеты

Нейросеть научилась иллюстрировать песни, создавая из них залипательные сюжеты

Автор:
10 января 2023 09:11
Метки: Музыка   забавно   круто   нейросеть   песня   фото   
1712
20

Такое технологично-нейросетевое творчество многим приходится по душе, ведь результат получается довольно любопытным.

Нейросети уже вовсю шагают по планете. Кажется, что с их помощью уже пытались нарисовать буквально всё. Различных популярных персонажей фильмов и сериалов в альтернативных вселенных? Было! Крылатые фразы и фразеологизмы? Тоже было! Несмотря на то, что почитатели нейросетей обкатали их возможности вдоль и поперёк, всё равно находятся те, кто придумывает что-то новенькое.

Например, авторы Телеграм-канала «Нейросеть рисует песни» решили научить программу Midjourney иллюстрировать известные треки. Канал только начинает развиваться, но уже активно привлекает внимание своим новшеством.


Валентина Толкунова — «Кабы не было зимы»

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Группа «Кино» — «Пачка сигарет»


Группа «Гости из будущего» — «Он чужой»

С помощью Midjourney авторы иллюстрируют песни на разных языках, и каждый раз программа выдаёт потрясающий результат. Во многих случаях нейросеть точно улавливает смысл трека. Однако иногда получаются и забавные работы, например, как та, что представлена выше.


Группа «Nirvana» — «Smells Like Teen Spirit»


Нина Бродская — «Звенит январская вьюга»


Борис Моисеев и Николай Трубач — «Голубая Луна»


Группа «Агата Кристи» — «Опиум для никого»


Группа «Звери» — «Дожди-пистолеты»


Ярослав Евдокимов — «Фантазёр»


Группа «Bon Jovi» — «It’s my life»

Авторы канала предоставляют подписчикам возможность самим выбирать треки для иллюстраций. Для этого им достаточно предложить свои идеи, дождаться голосования и выбрать трек, который хотелось бы увидеть отрисованным. Как правило, рисовка песни занимает не более суток. Поэтому результата долго ждать не потребуется.


Муслим Магомаев — «Луч солнца золотого»

Группа «Rammstein» — «Mutter»

Если не брать во внимание проблемы с конечностями (нейросети постоянно хочется что-то кому-то дорисовать лишнее), то изображения получаются супердетализированными и качественными. Чем не обложка для музыкального альбома?


Группа «Король и Шут» — «Ели мясо мужики»


Группа «Metallica» — «Nothing Else Matters»


Группа «No Doubt» — «Don’t Speak»


ANNA ASTI — «Ночью на кухне»


Кристина Агилера — «Fighter»


Рита Дакота — «Тело-храм»


Валерий Меладзе — «Сэра»


При желании вы можете посетить канал ребят и просмотреть все работы, которые они уже успели сделать к настоящему времени.

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Метки: Музыка   забавно   круто   нейросеть   песня   фото   
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13  комментариев
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51k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
все хорошо...только цой не похож)
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6k
Станислав 4 минуты назад
Мне кажется изображения по Агате Кристи и Дакоте можно на выставку отправлять смело за пару лямов зеленых
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20k
nobody® 12 минут назад
Комментарий к фото
Любимый мой Чужой - лучше подходит
Ссылка youtu.be
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130
_SKV_ Полчаса назад
Пальцы не умеет рисовать по-прежнему )
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9
Bum Час назад
А меня напрягает несоответствие количества пальцев у персонажей на картинках -Ели мясо мужики и Сэра
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51k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Ну это просто ниочем и обо всем картинка...такая вряд ли может быть иллюстрацией к песни))
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51k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
вот тут вообще не подходит чето... тут вот какая основная мысль песни "Не видят люди друг друга, Проходят мимо друг друга, Теряют люди друг друга, А потом не найдут никогда!" должно быть что то депрессивное, типа толпы равнодушных людей, не обращающих друг на друга внимание и куда то спешащих...
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