Нейросеть научилась иллюстрировать песни, создавая из них залипательные сюжеты

Такое технологично-нейросетевое творчество многим приходится по душе, ведь результат получается довольно любопытным.
Нейросети уже вовсю шагают по планете. Кажется, что с их помощью уже пытались нарисовать буквально всё. Различных популярных персонажей фильмов и сериалов в альтернативных вселенных? Было! Крылатые фразы и фразеологизмы? Тоже было! Несмотря на то, что почитатели нейросетей обкатали их возможности вдоль и поперёк, всё равно находятся те, кто придумывает что-то новенькое.
Например, авторы Телеграм-канала «Нейросеть рисует песни» решили научить программу Midjourney иллюстрировать известные треки. Канал только начинает развиваться, но уже активно привлекает внимание своим новшеством.
Валентина Толкунова — «Кабы не было зимы»
Группа «Кино» — «Пачка сигарет»
Группа «Гости из будущего» — «Он чужой»
С помощью Midjourney авторы иллюстрируют песни на разных языках, и каждый раз программа выдаёт потрясающий результат. Во многих случаях нейросеть точно улавливает смысл трека. Однако иногда получаются и забавные работы, например, как та, что представлена выше.
Группа «Nirvana» — «Smells Like Teen Spirit»
Нина Бродская — «Звенит январская вьюга»
Борис Моисеев и Николай Трубач — «Голубая Луна»
Группа «Агата Кристи» — «Опиум для никого»
Группа «Звери» — «Дожди-пистолеты»
Ярослав Евдокимов — «Фантазёр»
Группа «Bon Jovi» — «It’s my life»
Авторы канала предоставляют подписчикам возможность самим выбирать треки для иллюстраций. Для этого им достаточно предложить свои идеи, дождаться голосования и выбрать трек, который хотелось бы увидеть отрисованным. Как правило, рисовка песни занимает не более суток. Поэтому результата долго ждать не потребуется.
Муслим Магомаев — «Луч солнца золотого»
Группа «Rammstein» — «Mutter»
Если не брать во внимание проблемы с конечностями (нейросети постоянно хочется что-то кому-то дорисовать лишнее), то изображения получаются супердетализированными и качественными. Чем не обложка для музыкального альбома?
Группа «Король и Шут» — «Ели мясо мужики»
Группа «Metallica» — «Nothing Else Matters»
Группа «No Doubt» — «Don’t Speak»
ANNA ASTI — «Ночью на кухне»
Кристина Агилера — «Fighter»
Рита Дакота — «Тело-храм»
Валерий Меладзе — «Сэра»
При желании вы можете посетить канал ребят и просмотреть все работы, которые они уже успели сделать к настоящему времени.
Источник:
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