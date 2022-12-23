Прекрасная любовь и долгое счастье музыкально-семейного дуэта

Их прославила песня Felicità. И казалось, что счастье этой необычной, но талантливой пары будет вечным. Но жизнь обычно вносит свои коррективы в планы людей.
Симпатичная и уверенная Ромина блистала на экране уже в юном 14-летнем возрасте, полностью оправдывая свою фамилию (Пауэр – власть или сила). И неудивительно. Ведь родилась Ромина Пауэр в актёрской семье. И довольно рано записала первый альбом и снялась в фильмах с довольно откровенными сценами.
Мать – Линда Кристиан видела дочь актрисой. Но у Ромины по этому поводу было своё мнение. Ей нравилось петь, ощущать энергетику публики, сиять подобно звезде.
Вопреки материнским желаниям девушка, едва отметив 16-летие, уехала в Италию. Данные юной упорной бунтарки оценили. В прессе появились публикации о восходящей звезде. И вскоре Ромина получила приглашение сняться в картине режиссера Аль Гримальди Nel sole. Увидела Его. И пропала.
А мужчине, при виде которого затрепетало сердце юной красавицы, пришлось приложить немало сил на пути к славе. Судьба не подарила ему влиятельных родственников или связей. Да и внешность, несмотря на харизму, у него была вполне обычной. Но свою первую песню Альбано Карризи сочинил в возрасте 12 лет. Но одного таланта мало. Это парень быстро понял. И перебрался в Милан. Большой город не встретил амбициозного юношу с распростёртыми объятиями. Пришлось вкусить все прелести нищеты, работать официантом, разнорабочим и не только.
На вокальном конкурсе, организованном Челентано, дебютант постеснялся использовать полное имя. И придумал псевдоним, разбив его на две части. Загадочного Аль Бано публика встретила с восторгом.
Началась светлая полоса: концерты, выступления, записи, приглашения на праздники и мероприятия. Песня Nel sole вдохновила Гримальди на съёмки фильма. И Аль Бано, конечно, пригласили на главную роль.
В кадре они смотрелись довольно странно, слишком разные. Но мелькавшие между исполнителями главных ролей искры не заметил только слепой. Возможно Ромина увидела в мужчине отца, которого рано потеряла (Аль Бано на 8 лет старше). Но они начали встречаться, и вскоре отношения переросли из обычного романа в пылающее пламя страсти.
Мать девушки встретила избранника дочери более чем сдержанно: не красавец, не слишком богат, чтобы удовлетворять потребности её избалованной дочурки. Отсутствие связей, очки, возраст. Линде не нравилось решительно всё. Но женщина понимала, что упрямой дочери бессмысленно что-либо запрещать. Она всё равно сделает по-своему.
Свадьба состоялась летом 1970 года. Злопыхатели даже делали ставки – сколько протянет этот брак. А он прожил удивительно долго. И продолжился бы, не случись в семье трагедия.
Семейная пара стала и удивительно гармоничным творческим дуэтом. Ромина писала стихи, супруг сочинял музыку. Их Felicita на фестивале в Сан-Ремо стала взрывом, откровением, фурором. Песню перепели на всех возможных языках и знали во всём мире.
Удивительно, но, несмотря на плотный гастрольный график, Ромина умудрилась родить дочь и сына – Илению и Яри. А позднее в семье появились ещё две девочки – Кристель и Ромина.
Певец стал отцом и главой большой семьи. И взял на себя все бытовые и организационные вопросы. Случались в семье и ссоры. Но у кого их нет? И супруги неизменно мирились, поскольку не видели жизни друг без друга.
Новые песни, альбомы, награды, книга – казалось, что счастью не будет конца. Но постепенно такой график стал утомлять… Не Аль Бано, а Ромину – ту самую дерзкую своенравную красотку. Женщина печалилась, что мало времени проводит с детьми. Не видит, как они растут. Тогда как мужа интересовало лишь творчество, слава, признание.
Она уставала, выдыхалась, но молчала и не жаловалась. Это любовь. И возможно, что всё наладилось бы, не случись в семье беда. Пропала их старшая дочь. Девушка уехала в Штаты на фестиваль с приятелем, который увлекался запрещёнными веществами. Не исключено, что Иления к тому времени сама страдала зависимостью. Окружающие отмечали странности в поведении девушки. Больше её никто не видел.
Мир пары рухнул. Безутешная мать билась в истерике. А отец направил свою боль на создание новых песен. В конце концов он смирился с потерей, поняв, что дочь мертва. И они больше не увидят Илению. А Ромина не смогла ни принять, ни простить мужа, посчитав это предательством. Мир счастливой семьи рассыпался на осколки. Пауэр подала на развод, который состоялся в 1999 году. Бывшие супруги пошли каждый своим путём.
Аль Бано некоторое время прожил в гражданском браке с другой женщиной. У пары родились сын и дочь. Но отношения тоже не сложились.
Правда, бывшие супруги сумели снова воссоединиться, но уже только ради творчества. И периодически выступают вместе. На сцене выглядят близкими и счастливыми, делясь эмоциями с публикой. Ведь феличита – счастье, которого достоин каждый. И истинный артист должен дарить его публике, несмотря на собственную разбитую душу.
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