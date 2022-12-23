Прекрасная любовь и долгое счастье музыкально-семейного дуэта

Мать – Линда Кристиан видела дочь актрисой. Но у Ромины по этому поводу было своё мнение. Ей нравилось петь, ощущать энергетику публики, сиять подобно звезде.

Вопреки материнским желаниям девушка, едва отметив 16-летие, уехала в Италию. Данные юной упорной бунтарки оценили. В прессе появились публикации о восходящей звезде. И вскоре Ромина получила приглашение сняться в картине режиссера Аль Гримальди Nel sole. Увидела Его. И пропала.