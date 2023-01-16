Кораблики в ручьях – уверенность в речах

Есть теория, что популярности кружкам судомоделирования в СССР способствовала традиция запускать кораблики весной, когда тает снег и бегут многочисленные ручьи. Отчасти с этим связывают популярность и других "кружков", где можно было получить технические навыки.
Всем детям хотелось сделать лучший кораблик – самый красивый, самый устойчивый, самый долгоплавающий... А для этого надо было учиться, получать знания и уверенность в том, что всё получится, если постараться. Хотя хватало и куска пенопласта или куска дерева с воткнутой палкой, чтоб представить, что отпускаешь в плавание настоящий парусник.
Считается, что традиция пускать кораблики относится к глубокой древности, причём возникла она исключительно из любопытства и любви людей к созерцанию из серии "можно бесконечно можно смотреть на то, как горит огонь и как течет вода" (есть известное продолжение этого выражения, но мы не о том). Затем эти действия получили символический смысл.
Кораблики отправляли, как бы провожая холода и "с заданием" привести тепло. Также это стало массовой традицией встречи весны, когда на улицах можно было начинать играть в игры с водой, не боясь замёрзнуть. В нынешних больших городах, где к наступлению тепла снег с улиц уже убран коммунальными службами, традиция пускать кораблики практически исчезла.
Однако наверняка где-то она сохранилась, так что зададим вопрос – вы пускаете весной кораблики? Точнее, вам есть, где пускать кораблики?
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Есть теория, что популярности кружкам судомоделирования в СССР способствовала традиция запускать кораблики весной, когда тает снег и бегут многочисленные ручьи. Отчасти с этим связывают...
Может в Москве и убирают, но в остальных хватает для ручьев нормальных. Просто дети сейчас в телефонах и компах сидят, а не на улице носятся. Отбери у них это и сразу начинаются здравые игры и мысли. Проверено на своем ребенке и его братьях правда пару часов страданий есть, но потом втягивается в процесс и за уши уже не оторвать.
Даже надстройки и пушки на них устанавливали, а потом "бились"...