Кораблики в ручьях – уверенность в речах

Считается, что традиция пускать кораблики относится к глубокой древности, причём возникла она исключительно из любопытства и любви людей к созерцанию из серии "можно бесконечно можно смотреть на то, как горит огонь и как течет вода" (есть известное продолжение этого выражения, но мы не о том). Затем эти действия получили символический смысл.