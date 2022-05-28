"Переливашки": красивое хобби советских детей

Вообще, термин "стерео" употреблялся в данном случае несколько некорректно. Ведь стереоизображение подразумевает именно объемность, когда объект можно разглядеть с нескольких сторон. Есть еще псевдостерео - когда глядя на плоское изображение, мы видим предметы словно находящимися на разном расстоянии от глаза наблюдателя.

Что же касается календариков, значков, линеек и открыток, известных под термином "переливашки" - это вариоизображения. Т.е. картинка изменяется в зависимости от угла зрения - смотришь прямо и красотка с кошелька глядит тебе в глаза, а чуть наклонишь кошелек - девушка прикрывает один глаз, игриво подмигивая.

Интересно то, что технология создания получения первых объемных изображений была запатентована в нашей стране еще в 1911 году. В 50-е годы она получила дальнейшее развитие благодаря изобретателю С.П. Иванову, который в 1951 году выпустил толковую книгу о цветной стереофотографии.