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"Переливашки": красивое хобби советских детей

"Переливашки": красивое хобби советских детей

Автор:
28 мая 2022 09:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Переливашки   СССР   дети   забавно   коллекция   фото   хобби   
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Не всегда коллекционеры разделяли увлечение друг друга: одним казалось невероятно скучным "накопление" этикеток от спичечных коробков, другие считали абсолютно бесполезным занятием коллекционирование открыток с киноартистами, третьи недоумевали - что может быть интересного в тематических сериях марок и т.д.

Но была одна область, которая не оставляла равнодушным никого, пусть даже и рассматривали ее не с целью коллекционирования, а просто для развлечения - это всевозможные объемные изображения.

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Кстати говоря, на эффектность этих картинок "велись" не только дети, но и взрослые - многие наверняка помнят женские кошельки, за прозрачную обложку которых вставлялись сделанные в Японии цветные картинки с подмигивающими красотками.

Детские варианты этих стереокартинок были, может быть, не такими эффектными, но не менее красивыми и завораживающими. И кстати, многие коллекции календариков, открыток и значков появлялись на свет благодаря этим "переливашкам", как мы их называли в детстве - стремление иметь побольше этой красоты приводило к "накоплению".

Вообще, термин "стерео" употреблялся в данном случае несколько некорректно. Ведь стереоизображение подразумевает именно объемность, когда объект можно разглядеть с нескольких сторон. Есть еще псевдостерео - когда глядя на плоское изображение, мы видим предметы словно находящимися на разном расстоянии от глаза наблюдателя.

Что же касается календариков, значков, линеек и открыток, известных под термином "переливашки" - это вариоизображения. Т.е. картинка изменяется в зависимости от угла зрения - смотришь прямо и красотка с кошелька глядит тебе в глаза, а чуть наклонишь кошелек - девушка прикрывает один глаз, игриво подмигивая.

Интересно то, что технология создания получения первых объемных изображений была запатентована в нашей стране еще в 1911 году. В 50-е годы она получила дальнейшее развитие благодаря изобретателю С.П. Иванову, который в 1951 году выпустил толковую книгу о цветной стереофотографии.

В 60-е годы пробный выпуск значков-переливашек был начат на новосибирском заводе сувенирной продукции. Значки оказались настолько востребованными, что идея вариоизображений была подхвачена и другими советскими сувенирными предприятиями, которые и расширили ассортимент подобной продукции.

Конечно, как и в любом другом виде коллекционирования, среди любителей "переливашек" иногда встречались и сторонники сбора определенных серий - например, календариков с мультипликационными сюжетами, значков на космическую тему и т.д.

Но гораздо чаще в коллекции отправлялись любые объекты с вариоизображением, которые только удавалось заполучить, ведь красивые и эффектные картинки - это уже ценность само по себе ))

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Переливашки   СССР   дети   забавно   коллекция   фото   хобби   
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2  комментария
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16k
Ал Час назад
в конце 70-х подарили бумажник с пикантным фото переливающейся японки на яхте.
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4k
Александр 12 минут назад
обидно было, когда эти календарики ломались, очень хрупкие почему-то помню были
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