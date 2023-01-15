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Netflix показал, как выглядел типичный житель средневекового Новгорода

Netflix показал, как выглядел типичный житель средневекового Новгорода

Автор:
15 января 2023 13:43
Сообщество : Юмор
Метки: Netflix   Юмор   викинг   история   новгород   сериал   
2800
4

Если вы думаете, что это славянин, то глубоко ошибаетесь. Оказывается, не все так однозначно.

Сериал «Викинги: Вальхалла» собирает положительные отзывы и просмотры, но куда же без толерантной повестки. И так представляем вашему вниманию классического жителя Новгорода времен Средневековья. Ну, сразу же видно - наш, отечественный!


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В сети мнения разделились, кто-то топит за то, что негры - это не такое уж и редкое явление на Руси. Мол, могли же купцы себе привезти живой сувенир из заморских плаваний. Ну а кто-то считает, что это парняга с проспекта Корсунова с общаги, она при Рюрике еще стояла (ну, почти).

Хотя этот вопрос был решен ещё в "Жмурках".

Источник:

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Метки: Netflix   Юмор   викинг   история   новгород   сериал   
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41  комментарий
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10k
Shtoppi 56 минут назад
хорошо что просто негра, а не негра-педераста-трансвестита ))))))))))))
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181
Хухрмухр 21 секунду назад
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181
Хухрмухр Минуту назад
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Хухрмухр Минуту назад
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181
Хухрмухр 2 минуты назад
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5k
мемфрид 7 минут назад
Какой позор
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266
Olldd 8 минут назад
А слабо им переснять в том же ключе фильм "Тарзан"?
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36k
Седой 10 минут назад
По поводу "толерантности" Netflix уже можно анекдоты складывать. То что показывают на Европу раньше можно было поменять язык озвучки на русский, там еще много других языков, но в свете последних событий его убрали из меню и добавили кое-где украинский...Мало того что из спутникового вещания убрали центральные каналы, так еще и это...Дерьмократия х...ле
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9k
Пётр 13 минут назад
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52k
Олег Полчаса назад
больные ублюдки... ради надуманной толерантности готовы похерить всё
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17k
сеньор Леонсио 39 минут назад
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7k
schmubu 41 минуту назад
я вам хочу сказать, что мне лично чернокожая Анна Каренина тоже кажется очень смешной, но амеры немного по-другому тикают.
они не хотят этим сказать, что действительно были негры на древней Руси. они просто не делают различия между цветами.
ну, вот вы же говорите "шмель полетел", не различая цвета? а они есть с жёлто-чёрными или с красными или оранжевыми полосами, а некоторые виды окрашены в сплошной чёрный цвет.

хотя, я думаю, большинство-то пиндосов всё-равно различают, расизм-то существует, демократия - она такая демократия... но говорить это вслух нельзя, и они делают вид, что все люди "просто шмели".
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13k
Александр 43 минуты назад
Снимите фильм про Снупп Дога, Луи Армстронга или Мухаммеда Али, где главную роль будет играть белый. Пуканы рванут так, что ядерная ракета за петарду покажется!
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29k
Владимир 45 минут назад
Так это ж хохол, не?
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7k
Copycat 46 минут назад
я теперь когда вижу логотип нетфликс выключаю
- смотрел "достать ножи" первый фильм не обладает логотипом нетфликс в начале и он мне понравился
- посмотрел естественно после 2ю часть - там фильм обладает данным лого и на мой взгляд фильм чепуха
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27k
Юрьевич 47 минут назад
Потом окажется, что он не только негр, но и трансвестит
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14k
Alex 49 минут назад
Есть старая комедия "Совершенно секретно", 80х годов. Там негр переоделся в нацика времен Великой отечественной... Одно его появление в кадре вызывало гомерический хохот.
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5k
livaneth 53 минуты назад
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2k
Andrey G Час назад
Если ты не пишешь свою историю, её пишут другие.
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27k
albedo Час назад
За что я люблю фильм "Назад в будущее" - там всего ОДИН негр.
И вообще никаких латиносов и китайцев.
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425
Thor Steiner albedo 49 минут назад
Явно больше одного.
Ссылка www.youtube.com
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3k
александр Час назад
нужно было его еще и педерастом сделать.
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