Netflix показал, как выглядел типичный житель средневекового Новгорода

Если вы думаете, что это славянин, то глубоко ошибаетесь. Оказывается, не все так однозначно.
Сериал «Викинги: Вальхалла» собирает положительные отзывы и просмотры, но куда же без толерантной повестки. И так представляем вашему вниманию классического жителя Новгорода времен Средневековья. Ну, сразу же видно - наш, отечественный!
В сети мнения разделились, кто-то топит за то, что негры - это не такое уж и редкое явление на Руси. Мол, могли же купцы себе привезти живой сувенир из заморских плаваний. Ну а кто-то считает, что это парняга с проспекта Корсунова с общаги, она при Рюрике еще стояла (ну, почти).
Хотя этот вопрос был решен ещё в "Жмурках".
Источник:
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они не хотят этим сказать, что действительно были негры на древней Руси. они просто не делают различия между цветами.
ну, вот вы же говорите "шмель полетел", не различая цвета? а они есть с жёлто-чёрными или с красными или оранжевыми полосами, а некоторые виды окрашены в сплошной чёрный цвет.
хотя, я думаю, большинство-то пиндосов всё-равно различают, расизм-то существует, демократия - она такая демократия... но говорить это вслух нельзя, и они делают вид, что все люди "просто шмели".
непонятно только почему Каренину не сыграл мужик?
можно и негр
а вот Алексея Каренина могла бы и старушка исполнить
но так как роль "правдоподобная" то в мужской одежде и с наклеенными усами.
толерастить, так по полной.
- смотрел "достать ножи" первый фильм не обладает логотипом нетфликс в начале и он мне понравился
- посмотрел естественно после 2ю часть - там фильм обладает данным лого и на мой взгляд фильм чепуха
Эти люди встали на сторону нацистов, потому что немцы воевали против британцев. Корпус F в 1942 году перевели в Россию. Этим ошеломлены были не только советские солдаты, но и сами немцы. Командовали африканским подразделением немецкие офицеры, знавшие несколько языков. Этот корпус сражался под Астраханью и около Ростова-на-Дону. В нём было около 6 тысяч военных. Немцы считали, что как только им удастся захватить мусульманские земли в СССР, то на их сторону перейдут многие жители. Корпус F сражался вместе с двумя казачьими полками Вермахта.
В Персидском заливе тоже воевали африканские войска Вермахта. Они находились около города Басра. Перемололи корпус F в кизлярской степи. Его разбили местные ополченцы: чабаны, колхозники, простые советские граждане. Сотни африканцев были взяты в плен советскими солдатами. Остатки корпуса F нацисты перебросили в Северную Африку, где его в Тунисе добили американцы и англичане в 1943 году.
И вообще никаких латиносов и китайцев.
А негр там я помню в итоге мэром стал))
Негры были, но не более 10-15% от остальных персонажей. И негры не играли роли врачей, учёных или профессоров в университетах.