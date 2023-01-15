Netflix показал, как выглядел типичный житель средневекового Новгорода

В сети мнения разделились, кто-то топит за то, что негры - это не такое уж и редкое явление на Руси. Мол, могли же купцы себе привезти живой сувенир из заморских плаваний. Ну а кто-то считает, что это парняга с проспекта Корсунова с общаги, она при Рюрике еще стояла (ну, почти).