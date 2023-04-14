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«Меня не волнует, что вам говорят в школе. Клеопатра была черной»: Netflix делает сериал о чернокожей царице Египта

«Меня не волнует, что вам говорят в школе. Клеопатра была черной»: Netflix делает сериал о чернокожей царице Египта

Автор:
14 апреля 2023 15:14
Сообщество : Кино
Метки: Netflix   Птолемей   египет   клеопатра   сериал   царица   
1764
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И не обращает внимания на замечания об исторической недостоверности.

Клеопатра происходила из рода Птолемеев. Собственно, Птолемей и основал эту династию, а сам был македонским полководцем и приближённым Александра Великого.

Так что наследство Клеопатре досталось неплохое - Египет. За него пришлось побороться, но как только «Клёпа» заключила договор с Римом, вопрос был решён. В довесок к царству, Клеопатра обворожила Цезаря, а позже - и Марка Антония. Считалось, что она была образцом красоты и женственности, вот так её показывали в кино:

А недавно учёные реконструировали её облик и слегка удивили общественность.

Судя по внешности, таких влиятельных мужиков как Цезарь или Антоний, она брала не красотой, а богатейшим царством, которое стало житницей Рима.

Сейчас времена другие и американское кино следует новому тренду - расовое разнообразие и ЛГБТ. Многие считают, что идёт гигантский социальный эксперимент, но пока не понимают его цель и ожидаемый результат.

И вот так будет выглядеть Клеопатра в новом сериале от Netflix.

Как заявляют:

Меня не волнует, что вам говорят в школе. Клеопатра была чёрной.

К авторам сериала есть только одна претензия - зря не взяли историческим консультантом академика Фоменко. Он бы им сразу объяснил, что вся история придумана и переписана. Клеопатра была переодетым мужиком и звали его Ричард Львиное сердце. Когда ему надоело в Египте, отправился на Русь, обозвал себя Иваном Грозным и начал Первую Мировую войну. Ну или что-то в этом духе. Проект был бы - просто ураган.

Раньше это вызывало лишь добродушную улыбку, сейчас кто-нибудь смеётся?


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Метки: Netflix   Птолемей   египет   клеопатра   сериал   царица   
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25  комментариев
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44k
Aleksandr Час назад
Народ, вас обманывают!
Это не Клеопатра, а Бастинда в молодости...

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52
Дина 7 минут назад
Ну хоть не китаянка. И на том спасибо!
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91k
sapér Vodička 13 минут назад
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322
Человек Наблюдающий 18 минут назад
Раньше я был толерантнее. Но теперь, когда негров и 3,14доров пиарят как дар божий, то мне белому натуралу уже не по себе. Становлюсь расистом гомофобом.
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19k
Robin Hood 23 минуты назад
Netflix - сборище больных педерастических ублюдков. В топку их
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34k
russger 23 минуты назад
Ваще пофиг, когда вижу заставку "нетфликс" сразу вырубаю фильм
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17k
_Tango_ Полчаса назад
На бюстах могли изваять кого угодно/как надо было/как хотел заказчик, поэтому ориентироваться на них - бред. А вот то, что Клеопатра была незаконнорожденной дочерью Птолемея 12 - исторический факт. А кто именно была ее мать-наложница - неизвестно, и, вполне вероятно негритянка. Так что чернокожей она конечно не была, но вот мулаткой - вполне могла быть. Как и у Нетфликс
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2k
kleyman 46 минут назад
И тут врут. Клёпа была недовольной желтой кисой, которая "танцевала" на мужиках и которую звали Анкха.
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9
Sergo Timm 49 минут назад
Совсем белокожей она конечно не была,смуглой типа арабок,или марроканок современных.Но явно не негритоской.Запад и Штаты сошли с ума просто со своей толерантностью и поздним покаянием перед африканцами
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19
Жан Батист Эммануэль Зорг 54 минуты назад
а вот эта блевотина про Фоменко к чему?
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45k
turyst 58 минут назад
Ссылка m.vk.com
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6k
perekrestok Час назад
Просто негритосы стали читать книжки, учить историю и вдруг осознали что чернокожих исторических личностей нет. Вот и пытаются задним числом поправить историю. Как и хохлы - выкопали море, были прародителями всего и всех.
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322
Человек Наблюдающий perekrestok 16 минут назад
А Галичане потомки Галлов ))))))
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16k
Сергей Час назад
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24k
Михаил Сметанкин Час назад
Ну с учетом того, что она все же была царицей Египта, не думаю что она была прям белой европиойдкой. Но именно негрой тоже точно не была. Если взять за пример Нефертити, облик которой точно известен, то Клеопатра больше подходит к этносу еврейки. Но на западе уже прям совсем все перепутали. У них либо черный, либо не черный, а то что бывают и другие этносы - пофиг. Если ты НЕ европеоид, то либо азиат, либо черный.
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915
tuka Час назад
Ссылка youtube.com
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238
noname789 Час назад
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18k
Александр Час назад
Тут нечему удивляться, особенно после всей той дичи что была.
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74k
Доктор Джонс 2 часа назад
Вся западная цивилизация построена на лжи...
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August

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