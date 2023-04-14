«Меня не волнует, что вам говорят в школе. Клеопатра была черной»: Netflix делает сериал о чернокожей царице Египта

Судя по внешности, таких влиятельных мужиков как Цезарь или Антоний, она брала не красотой, а богатейшим царством, которое стало житницей Рима.

Сейчас времена другие и американское кино следует новому тренду - расовое разнообразие и ЛГБТ. Многие считают, что идёт гигантский социальный эксперимент, но пока не понимают его цель и ожидаемый результат.

И вот так будет выглядеть Клеопатра в новом сериале от Netflix.