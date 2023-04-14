«Меня не волнует, что вам говорят в школе. Клеопатра была черной»: Netflix делает сериал о чернокожей царице Египта

И не обращает внимания на замечания об исторической недостоверности.
Клеопатра происходила из рода Птолемеев. Собственно, Птолемей и основал эту династию, а сам был македонским полководцем и приближённым Александра Великого.
Так что наследство Клеопатре досталось неплохое - Египет. За него пришлось побороться, но как только «Клёпа» заключила договор с Римом, вопрос был решён. В довесок к царству, Клеопатра обворожила Цезаря, а позже - и Марка Антония. Считалось, что она была образцом красоты и женственности, вот так её показывали в кино:
А недавно учёные реконструировали её облик и слегка удивили общественность.
Судя по внешности, таких влиятельных мужиков как Цезарь или Антоний, она брала не красотой, а богатейшим царством, которое стало житницей Рима.
Сейчас времена другие и американское кино следует новому тренду - расовое разнообразие и ЛГБТ. Многие считают, что идёт гигантский социальный эксперимент, но пока не понимают его цель и ожидаемый результат.
И вот так будет выглядеть Клеопатра в новом сериале от Netflix.
Как заявляют:
Меня не волнует, что вам говорят в школе. Клеопатра была чёрной.
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К авторам сериала есть только одна претензия - зря не взяли историческим консультантом академика Фоменко. Он бы им сразу объяснил, что вся история придумана и переписана. Клеопатра была переодетым мужиком и звали его Ричард Львиное сердце. Когда ему надоело в Египте, отправился на Русь, обозвал себя Иваном Грозным и начал Первую Мировую войну. Ну или что-то в этом духе. Проект был бы - просто ураган.
Раньше это вызывало лишь добродушную улыбку, сейчас кто-нибудь смеётся?
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Это не Клеопатра, а Бастинда в молодости...
Тоже, не белоснежные скандинавы, конечно, но европеоиды, а не негроиды.
хочется отметить что тогдашние греки (эллины) были светлокожие, а не как сейчас - помесь с турками и не известно кем еще.